„Midsummer Vilnius“ žada stebinti aukštos kokybės garsu

„Midsummer“ scenoje – maestro Modestas Pitrėnas. Rengėjų nuotr.

Liepos 11–22 d. Vilniuje, Valdovų rūmų kieme, vyksiantis miesto festivalis „Midsummer Vilnius“ šiemet maloniai stebina stipria programa ir pažadu melomanams, vertinantiems ne vien garsių atlikėjų pavardes programoje, bet ir aukštos kokybės garsą.

Festivalio rengėjai praneša, jog trijuose maestro Modesto Pitrėno diriguojamo Lietuvos kamerinio orkestro koncertuose „pirmą kartą Lietuvoje publika patirs unikalią „Immersive sound“ garso technologiją“.

Pasak Kęstučio Dulinsko, garso sistemų inžinieriaus ir festivalio garsu besirūpinančios UAB „No Noise LT“ vadovo, tai technologija, leidžianti ištransliuoti garsą nuo scenos kartu su garso šaltinio lokalizacija, t. y. klausytojas jausis sėdintis priešais orkestrą, kuris groja tik jam, gyvai ir be įgarsinimo.

„Technologija leidžia girdėti garsą pagal orkestro išsodinimo planą, tai panašu į kino teatruose naudojamą „Dolby“ sistemą, kai žiūrovai girdi garsus iš įvairių salės kampų“, – „Midsummer Vilnius“ pranešime cituojamas K. Dulinskas.

Ištvanas Tomašas, festivalio technikos vadovas, pasakojo, jog techninė komanda kiekvieno koncerto metu sceną transformuos savaip – pradedant šviesų išdėstymu, baigiant vaizdo režisierių sprendimais. Šiemet scenoje įrengtas dar didesnis ekranas, tad atidarymo koncerto vaizdo menininkas Pijus Vėberis „užduos aukštos kokybės vaizdo toną“.

Atidarymas – su „Dady Was A Milkman“ ir orkestru

Žadamus garso ir vaizdo malonumus klausytojai turėtų išgirsti ir pamatyti festivalio atidarymo koncerte liepos 11-osios vakarą, kai į sceną Valdovų rūmų Didžiajame kieme kops Ignas Pociūnas „Dady Was A Milkman“ ir maestro M. Pitrėno diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras (LKO).

Beje, „Dady was a Milkman“ festivalyje bus galima išgirsti darsyk – kartu su liepos 14 d. koncertuosiančia legendine latvių grupe „Brainstorm“. Prieš kelis metus susibičiuliavę dviejų šalių atlikėjai kartu atliks bendrą kūrinį „This Is How I Feel".

Grįžtant prie „Immersive sound“ garso technologijos kuriamų stebuklų, – jie bus demonstruojami ir hipnotiniame nebylaus kino projekte „Tarsi Vilnius“ (liepos 15 d.), ir garsiosios mūsų solistės Violetos Urmanos bei jos sutuoktinio Alfredo Nigro koncerte, abiejuose grieš ir M. Pitrėno diriguojamas LKO.

V. Urmaną, pirmąją lietuvių operos atlikėją, kuriai prieš kelis dešimtmečius atsivėrė svarbiausios pasaulio scenos, ir A. Nigro festivalio klausytojai išgirs baigiamajame koncerte liepos 22 dieną.

„Violeta Urmana itin atidžiai renkasi savo pasirodymo vietas, todėl esame laimingas festivalis, galintis pasiūlyti aukščiausios vertės meną savo publikai", – sako festivalio vadovas Valdas Petreikis.

Visa festivalio „Midsummer Vilnius“ programa skelbiama čia.

