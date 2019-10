Niujorko MoMA atsinaujino už 450 mln. USD

Spalio pabaigoje po rekonstrukcijos duris lankytojams atvers Niujorko Modernaus meno muziejus (MoMA). Muziejus erdves išplėtė daugiau nei 4.000 kvadratinių metrų ir pakeitė savo nuolatinė ekspoziciją.

MoMA, per metus įprastai sulaukianti apie 3 mln. lankytojų, buvo uždarytas nuo šių metų birželio. Savo ekspozicijų plotą padidinęs beveik 30% (pridėjęs 4.366 kvadratinius metrus) lankytojų vėl lauks nuo spalio 21 d.

Daugiau erdvių, maišyta ekspizocija

Anot „The Guardian“, muziejuje atsirado naujos erdvės performansams ir vadinamajam proceso menui, kuriose galima stebėti čia pat vykstančius meninius procesus ar kūrėjų repeticijas. Muziejaus tvirtinimu, tokios erdvės yra pirmosios visame pasaulyje.

Lankytojams viena geriausių naujienų yra ta, jog pirmojo muziejaus aukšto (iš šešių) ekspoziciją ir skulptūrų sodą bus galima apžiūrėti nemokamai. Bilietas į muziejų kainuoja 25 USD.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/133?placement=

Anot Glenno Lowry, MoMA vadovo, rekonstrukcija buvo reikalinga, nes muziejui reikėjo daugiau vietos sukauptai meno kolekcijai eksponuoti, jie norėjo pertvarkyti ekspoziciją ir labiau atsiverti miestui bei iš užsienio atvykusiems meno mylėtojams.

Iki šiol meno darbai muziejuje eksponuoti chronologine tvarka skirstant juos pagal atlikimo būdus ir priemones. Dabar MoMA ekspozicijoje kūriniai sudėlioti maišant laikmečius, vietas, atlikimą, žanrus, garsių ir mažiau žinomų menininkų darbus. Taip muziejus sukuria niekur kitur nematytų derinių ir pateikia labai platų spektrą darbų. Anot G. Lowry, vienas iš tokios ekspozicijos tikslų – apjungti praeitį ir dabartį, suteikti žinomiems menininkams kitokį kontekstą. Be to, „sumaišyta“ ekspozicija atspindi šiuolaikinius vartojimo įpročius – neaprėpiamą galybę skaitmeninių vaizdų, kurie dažnai „iššoka“ be konteksto ir jokios tvarkos.

„Visi gyvename su ekranais, ekranuose. Bakstelime čia, gauname tą, susiejame su anuo. Virtualaus ir fizinio pasaulio vaizdai atrodo vientisi“, – kalba MoMA vadovas.

Atnaujinta kolekcija

Muziejus skelbia, jog kas pusmetį trečdalis ekspozicijos darbų bus keičiama. Jie džiaugiasi, jog per pastaruosius 20 m. kolekcija papildyta moterų menininkių darbais, padaugėjo kūrinių iš už Šiaurės Amerikos ir Europos ribų. Skaičiuojama, jog 59% MoMA kolekcijos darbų sukurta vyrų, 28% – moterų, 13% – žmonių, kurie neįvardija savo lyties, arba menininkų grupių.

Anot G. Lowry, muziejus stengiasi tapti atviru ir patraukliu su modernaus ir šiuolaikinio meno pasauliu tiesiogiai nesusijusiems žmonėms, todėl aprašuose, skelbimuose vengiama specifinės meno terminologijos.

MoMA muziejus šįmet švęs 90 metų įkūrimo jubiliejų.

Naująjį muziejaus korpusą iš stiklo ir juodinto plieno projektavo „Diller Scofidio+ Renfro“ architektų studija. Architektė Elizabeth Diller teigia siekusi, kad muziejus būtų patogesnis, pasiūlų lankytojams daugiau judėjimo po pastatą galimybių.