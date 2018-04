„Gastronomikos“ šefas Čeprackas: mes neužsidarome, mes keliamės į žiauriai fantastišką vietą

„Ne, „Gastronomika“ nebankrutuoja. Mes keliamės į kitą, žiauriai fantastišką vietą“, – sako virtuvės meistras Liutauras Čeprackas, paneigdamas viešojoje erdvėje sklandančius gandus apie 2015-ųjų metų pradžioje atidaryto restorano bankrotą.

Per trejus veiklos metus Vilniaus Naujamiestyje, loftų rajone, veikianti „Gastronomika“ dukart buvo įtraukta į Švedijoje leidžiamą geriausių Skandinavijos ir Baltijos šalių restoranų gidą „White Guide“, o 2017 m. paskelbta geriausiu Lietuvos restoranu.

Išsemta vieta

„Kalbant verslo požiūriu, dabar mes esame keistoje, specifinėje vietoje. Mes negalime pritraukti spontaniškų svečių, kadangi dirbame tik dvi dienas per savaitę. Tuo pačiu mes negalime dirbti penkių dienų per savaitę, nes mūsų techniniai pajėgumai to neleidžia. Mes negalime dirbti vasarą, nes negalime praverti langų, arba pasiūlyti terasą su padoresniu vaizdu, nes vaizdas, kuris atsiveria pro mūsų duris – į šiukšlynus“, – vardija p. Čeprackas.

Virtuvės meistras priduria, jog „Gastronomika“ buvo jo eksperimentas, kūdikis, kuriame jis dirbo negalvodamas apie pinigus: „Aš čia realizavau save ir čia, sakykime, yra mano laboratorija, kurioje aš vystausi ir vystosi mano kolektyvas. Bet galų gale ateina laikas, kai žengi žingsnį į suaugusių žmonių pasaulį, arba toliau sėdi savo smėlio dėžėje.“

Keliasi į senamiestį

Paklaustas apie būsimą vietą, VŽ pašnekovas patvirtina: „Taip, tai pastatas Vilniuje, Bokšto gatvėje, kurį rekonstruoja buvę „Iki” parduotuvių tinklo savininkai, broliai Ortizai“.

„Keliamės į žiauriai fantastišką vietą, mūsų investuotojas tenai daro stebuklus. Galiu paminėti, jog restorano stogas bus veidrodinio paviršiaus, iš nerūdijančio plieno, kuris plaukia iš Japonijos. Tai bus neįtikėtinai fantastiškas projektas, į kurį investuojami didžiuliai pinigai“, – VŽ sakė p. Čeprackas.

Kada tiksliai bus įkurtuvės, kol kas neaišku: „Pagal planą turėjome startuoti spalį, bet, kaip sakoma, žmogus planuoja, o statybininkai juokiasi. Čia ir yra didžiausia bėda, kad mūsų planai kartais yra tik statybininko juokas.“