Banksy piešinys JK sveikatos apsaugos tarnybai surinko 14,4 mln. GBP

Banksy nupieštas „Game Changer“ kovo 23 d. „Christie's“ aukcione parduotas už rekordinę sumą - 16,75 mln. GBP. Stuarto Martino („AFP / „Scanpix“) nuotr.

Bristolio (JK) gatvės menininko Banksy darbas, parduotas kovo 23 d. įvykusiame „Christie's“ aukcione, JK Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos (NHS) labdaros organizacijoms surinko 14,4 mln. GBP.

Piešinys „Game Changer“, kurį paslaptingasis menininkas praėjusių metų gegužę, pirmosios COVID-19 bangos metu, padovanojo Sautamptono universitetinei ligoninei Anglijos pietuose, prieš aukcioną buvo vertinamas 2,5–3,5 mln. GBP. Su mokesčiais pirkėjas už 1 X 1 m darbą sumokėjo rekordinius 16,75 GBP (19,4 mln. Eur), pranešė BBC.

„Christie‘s“ šį pirkinį apibūdino kaip „visuotinę duoklę“ kovojantiems su koronavirusu.

Pasak aukciono vedėjo Jussi Pylkkanenas, Banksy pažadas paaukoti gautas lėšas NHS buvo „neįtikėtinas gestas“ ir apibūdino pardavimą kaip „istorinę akimirką“.

Piešinyje matyti berniukas, žaidžiantis su lėle – slaugytoja, dėvinčia apsauginę kaukę ir superherojaus apsiaustą. Šiukšliadėžėje už vaiko matyti išmesti žaisliniai Žmogus-voras ir Betmenas.

Savo tapatybę slepiantis menininkas prie paveikslo paliko raštelį, kuriame dėkoja medikams už jų darbą ir sako norintis bent šiek tiek praskaidrinti jų kasdienybę.

„Ačiū už viską, ką darote. Tikiuosi, tai šiek tiek praskaidrins šią vietą, net jei paveikslas nespalvotas“, – parašė jis.

Geidžiamas aukcionuose

Banksy yra geidžiamas kolekcininkų menininkas. 2020 m. balandžio pradžioje internetiniame „Sotheby‘s“ aukcione 24 originalių jo kūrinių plakatai buvo parduoti už 1,09 mln. GBP. Didžiausio susidomėjimo sulaukė du plakatai, atkartojantys garsųjį menininko kūrinį „Girl With Balloon“.

2018 m. Banksy pribloškė meno pasaulį: vos pardavus „Girl with Balloon“ už 1 mln. GBP, šis suglumusios auditorijos akivaizdoje susinaikino popieriaus smulkintuvu. Susmulkintas meno kūrinys netrukus buvo pavadintas „Love is in the Bin“ ir tapo pirmuoju meno kūriniu, sukurtu jį parduodant.

Balandžio aukcione buvo pristatytos dvi plakatinės kūrinio versijos: pirmoji, kurioje mergaitė paleidžia rožinį balioną, parduota brangiausiai – už 375.000 GBP. Antroji, su raudonu balionu, – už 106.250 GBP.

2019 m. rudenį Banksy paveikslas „Devolved Parliament“, vaizduojantis JK Bendruomenių rūmuose posėdžiaujančias šimpanzes, „Sotheby‘s“ buvo parduotas už beveik 9,9 mln. GBP, ir, sako pats Banksy, iki „Game Changer“ pasiekto rekordo, buvo brangiausiai parduotas jo darbas.