Šimtmečio proga juvelyras sukūrė papuošalų, kuriuos įpirkti galėtų ir eiliniai kariai

Klaipėdoje dirbantis Juvelyras Viluckas, prekės ženklo „Laimoonas“ autorius, Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga sukūrė tautinių papuošalų kolekciją „V16 100“ – tokią, kurios dirbinius dėl priimtinos kainos galėtų įsigyti ir eiliniai kariai.

Papuošalais – ženkliukais, auskarais, – kurie kainuos 20–35 Eur, bus prekiaujama internetu, siekiant išlaikyti nedidelę kainą.

„Jau sulaukiau klausimų iš prekybininkų, norinčių savo e. parduotuvėse skelbti mano darbų nuotraukas, jie brangiai nupirktų iš manęs kelis darbus. Paklausiau: „O kodėl brangiai?“ Nes brangiai atrodo. Atsakiau, kad ne, nes nenoriu, kad tie papuošalai būtų brangūs, todėl pats juos ir pardavinėsiu. Juk mano tikslas buvo sukurti prieinamos kainos papuošalų liniją“, – sako p. Viluckas.

Be to, anksčiau sukirtęs rankomis dėl prekybos jo kurtais tautinės tematikos papuošalais, juvelyras sako daugiau tokios klaidos nekartosiantis ir darysiantis taip, kad nukopijuoti neapsimokėtų.

„Sukūriau lietuviškų papuošalų, pakabučių su stilizuotu Vyčiu. Nesakau, kad atradau nauja, bet sukūriau juos ergonomiškai – kokios turi būti proporcijos, koks pakabinimas – tai ne meniniai dalykai, bet labai svarbūs ir užima laiko. Platintojas, su kuriuo buvome susitarę, pagaminti tokius darbus užsakė kažkur kitur. Todėl dabar kai kuriuos techninius dalykus darau taip, kad nukopijuoti būtų per sudėtinga ir per brangu“, – sako p. Viluckas.

Visą „Laimoonas“ istoriją skaitykite čia.