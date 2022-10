„Eurovaistinė internete“: sėkmingas receptinių vaistų prekybos startas ir IT komandos plėtra

AZETA, UAB IT departamento vadovė Rita Čižikienė.

Jau daugiau nei keturis mėnesius receptinius vaistus įsigyti norintys šalies gyventojai tai gali padaryti ir internetu. Kaip sekėsi atrasti ir įgyvendinti IT sprendimus bei pritaikyti savo internetinės prekybos platformą naujai paslaugai taip, kad ji būtų patogi tiek pirkėjams, tiek vaistininkams, patirtimi dalijasi „Eurovaistinę internete“ valdančios AZETA, UAB IT departamento vadovė Rita Čižikienė.

„Receptinių vaistų prekyba internetu mūsų šalies rinkoje – visiškai nauja, anksčiau tokia praktika taikoma nebuvo. Tad natūralu, kad šio projekto įgyvendinimas pirmiausia pareikalavo elektroninės vaistinės ekspertų iš įvairių sričių visapusiško įsitraukimo. Didžiulė komanda, kurią sudarė farmacijos specialistai, medikai, teisininkai, klientų elgsenos internete ekspertai, verslo procesų bei IT specialistai, ne vieną mėnesį dirbo kartu kurdami ir įgyvendindami patogų, saugų, kokybišką ir kuo paprastesnį receptinių vaistų užsisakymo internetu kelią klientui“, – apie pasiruošimą naujai paslaugai pasakoja R. Čižikienė.

IT departamento vadovė pažymi, kad elektroninei vaistinei, kaip ir bet kuriai e. komercijos žaidėjai, esminis sėkmės kriterijus yra teigiama klientų patirtis. O jos užtikrinti neįmanoma be stiprios IT komandos, todėl „Eurovaistinė internete“ priėmė sprendimą per artimiausią pusmetį ją toliau plėsti – kvies prisijungti programuotojus bei testuotojus.

Tikslas – gera klientų patirtis ir kokybiška farmacinė paslauga

R. Čižikienė pažymi, kad sistemų paruošimas naujam verslo procesui reikalavo ypatingo jos komandos atidumo ir greitos reakcijos: tuo pat metu vyko ir Registrų centro sistemos pakeitimų testavimas, ir elektroninės vaistinės sistemų pakeitimų vystymas bei testavimas. Be to, nors prekyba receptiniais vaistais yra gana griežtai reglamentuojama, klientai visuomet tikisi intuityvaus, kuo paprastesnio ir lengvesnio apsipirkimo proceso, tad, diegiant naują paslaugą elektroninėje vaistinėje, specialistams teko ieškoti balanso.

„Eurovaistinė internete“ priėmė sprendimą per artimiausią pusmetį ženkliai sustiprinti ir išplėsti IT komandą.

„Pagrindinis kriterijus, kurį bandėme išlaikyti kurdami naują klientų aptarnavimo procesą – receptinius vaistus nuotoliu perkančio paciento kelią išlaikyti kuo panašesnį į fizinėje vaistinėje. Iššūkis buvo gebėti teisingai interpretuoti skirtingai medikų išrašomus receptus pacientams ir tinkamą vaistą pasiūlyti automatiškai. Taip pat turėjome nepamiršti ir nuotoliniu būdu konsultuojančių mūsų vaistininkų, kad ne tik klientams būtų patogu pirkti, bet ir vaistininkai turėtų reikiamas sąlygas greitai ir kokybiškai suteikti farmacinę paslaugą internetu“, – tikina pašnekovė.

Šiuo metu paciento, norinčio įsigyti receptinių vaistų internetu, pirkimo kelias atrodo taip: prisijungus prie asmeninės paskyros portale esveikata.lt pasirenkami e. receptai, pagal kuriuos norima įsigyti vaistų, tuomet sistema automatiškai pateikia e. vaistinių pasiūlymus. Pasirinkęs medikamentus ir e. vaistinę, kurioje nori juos įsigyti, pacientas nukreipiamas į e. vaistinės platformą ir gali toliau tęsti užsakymą. Receptinių vaistų užsakymas internetu vykdomas tik po vaistininko nuotolinės konsultacijos.

„Paslaugai veikiant jau keturis mėnesius, pastebime, kad vis daugiau gyventojų atranda receptinių vaistų įsigijimo nuotoliniu būdu galimybę ir vis drąsiau ja naudojasi, tad akivaizdu, kad tokia galimybė Lietuvos pirkėjams – itin aktuali. Lyginant su pirmosiomis savaitėmis nuo paslaugos įdiegimo, pastaruoju metu e. vaistinėje tokių užsakymų skaičiai išaugo bent du kartus. Nuotoliu konsultuojantys vaistininkai sulaukia vis daugiau teigiamų atsiliepimų, klientai itin vertina šios paslaugos greitį ir patogumą, naudingas specialistų konsultacijas. Vienu iš privalumų įvardija ir tai, kad nuotoliniu būdu jie gali įsigyti visus reikiamus vaistus pagal kelis gydytojo išrašytus e. receptus vienoje vietoje ir tuo pat metu“, – teigia R. Čižikienė.

IT komandos plėtra – per artimiausią pusmetį

Pašnekovė įsitikinusi, kad e. komercijoje ypatingą reikšmę ir svarbą gerinant bei užtikrinant teigiamą klientų patirtį turi IT sprendimų patogumas bei verslo gebėjimas greitai prisitaikyti prie besikeičiančios vartotojų elgsenos. Būtent todėl nuspręsta plėsti elektroninės vaistinės IT departamentą.

„Savo komandą planuojame stiprinti programuotojais, kurie padės ne tik tobulinti klientų apsipirkimo patirtį, bet ir pagreitins bei palengvins specialistų, aptarnaujančių užsakymus, kasdienį darbą. Taip pat siekiame greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir operatyviai diegti naujoves, todėl ieškome ir kokybės užtikrinimo specialistų. Jie savo darbu padės tiek išbandyti naujus funkcionalumus, tiek ir automatizuoti testavimo procesą, kad patogios funkcijos klientus pasiektų kuo greičiau. Ieškomi komandos nariai turės galimybę naudodamiesi naujausiomis technologijomis diegti klientų patirtį gerinančius sprendimus ir taip tobulinti elektroninės vaistinės platformą“, – teigia R. Čižikienė.

Anot specialistės, jos atstovaujamo verslo specifika reikalauja inovatyvaus požiūrio į darbo aplinką, todėl komandos nariams suteikiama galimybė derinti nuotolinį darbą ir gyvus susitikimus su kolegomis, nepamirštant ir smagių susibūrimų įvairiomis progomis.

„Naujai prisijungę kolegos ras greitai prie rinkos pokyčių prisitaikančią AZETA, UAB komandą, drauge ieškančią geriausių verslo ir technologinių sprendimų, turės galimybę augti ir plėsti jau turimas žinias bendradarbiaudami su Baltijos šalių e. vaistinių komandomis. Deriname darbą iš augintiniams draugiško biuro bei nuotoliu, be to, nuolat rengiame bendrus susibūrimus, šventes ir veiklas tiek biure, tiek gamtoje. Taip pat naujieji mūsų kolegos turės laisvę siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas komandos stiprinimui. Be abejo, jų laukia ir motyvuojantis bei konkurencingas naudų paketas“, – vertes būsimiems darbuotojams vardija R. Čižikienė.

