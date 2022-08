Starto pakete – ir „užmarinuoti“ sprendimai

Iki Seimo rudens sesijos starto liko mėnuo. Bet joje, regis, vėsa nepadvelks – be tradiciškai daug aistrų sulaukiančio valstybės biudžeto svarstymo, parlamentarų dienotvarkėje planuoja atsidurti valstybės tarnybos reforma, mokesčių peržiūra, neatmetama galimybė diskutuoti dėl visuotinio NT mokesčio, be to, Vyriausybė gali teikti Seimui atidėliotą automobilių taršos mokesčio įstatymo projektą. Politologai prognozuoja, kad karščiausi debatai gali kilti dėl 2023 m. biudžeto – artėja savivaldos rinkimai, tad politikų „pageidavimų koncertas“ gali būti itin spalvingas.