Karantinas? Pamirðkime ðá þodá

Ištuštėjusių miesto gatvių, liūdnai suremtų lauko kavinių stalelių be klientų greičiausiai artimiausiu metu nepamatysime. Šią savaitę Vyriausybė priėmė verslui labai svarbų sprendimą – neįves naujų kriterijų, kuriais remiantis būtų galima skelbti karantiną.

Vyriausybės sprendimą neįvesti papildomų kriterijų karantinui paskelbti galima sveikinti, viena vertus, dėl to, kad susirgimų koronavirusu skaičiai Lietuvoje kol kas nereikalauja imtis drastiškesnių ribojimų, kokių ėmėsi kai kurios Europos valstybės. Kita vertus, naujoji omikron atmaina nebe tokia grėsminga, sergantieji pagyja greičiau, jų nusiskundimai – menkesni.

Be to, šią savaitę įsigaliojo visas pluoštas naujų pandemijos valdymo taisyklių, apimančių respiratorių dėvėjimą uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose, būtiną izoliaciją, tiesa, trumpesnę nei iki šiol – septynių dienų ir po kiekvieno kontakto su sergančiuoju, nepaisant imunizacijos statuso, taip pat išlaikomas reikalavimas izoliuotis atvykus iš užsienio. Viso to, Vyriausybės ir jai patariančių ekspertų nuomone, šiandien mums užtenka. Ir, priešingai, nei kai kurios užsienio valstybės, nesiimsime riboti socialinių kontaktų ir uždaryti verslų, nors ir trumpam, kelioms savaitėms.

Atrodo, kad Vyriausybė, koreguodama pandemijos valdymo priemones, išvengia naujo visuotinio karantino, o kartu ir su juo galimai užgulsiančių milijoninių išlaidų. Tad šiandien žvelgiame į vienintelį kriterijų – reanimacijos lovų užimtumą. Jei jis artėtų prie skaičiaus 240, visuotinis karantinas būtų neišvengiamas, tačiau dabar laisvos daugiau nei du trečdaliai lovų ir kritiškai sergančiųjų, regis, pernelyg nedaugėja.

Nepaisant santūrios Vyriausybės laikysenos, išlieka nerimo žvelgiant į kitus svarbius rodiklius, pavyzdžiui, didėjantį izoliacijoje esančių kritines valstybės funkcijas užtikrinančių darbuotojų skaičių. Mūsų šalyje tokiomis laikomos sveikatos apsauga, socialinės paslaugos, susisiekimas, viešosios tvarkos užtikrinimas, energetika ir beveik visos komunalinės paslaugos. Net jei sergančiųjų ar besiizoliuojančiųjų svarbias funkcijas atliekančiųjų stipriai padaugėtų, visgi pirmiausia būtų galvojama apie papildomas pandemijos valdymo priemones, bet ne karantiną.

Ekspertai pastebi, kad nauja omikron versija yra greit plintanti, bet ja persergama greičiau ir lengvesne forma. Visgi nežinome, kaip virusas mutuos ir kokių naujų grėsmių mums kils, tačiau šiuokart galima likti ramiems.

VŽ nuomone, nemažai kritikos pastaruoju metu sulaukianti Vyriausybė bent šioje pandemijos valdymo srityje tikrai bus nuoširdžiai palaikoma – joks verslas, net ir galintis gauti pakankamas kompensacijas, patirtas suvaržymų metų, nenori gyventi iš pašalpų. Verslui svarbiausia – laisvė dirbti, išlaikyti ryšį su savo klientu, priimti jį savo fizinėse parduotuvėse, pasiūlyti jam karštos arbatos šildomoje lauko kavinėje. Jau nekalbant apie tai, kaip baisu būtų, jei vėl tektų atimti tą nepaprastai svarbų laiką iš jaunimo, moksleivių, kuriems nuotolinis ugdymo procesas įkyrėjęs dar nuo praėjusių metų.

Verslo bendruomenė dar praėjusią savaitę, prieš ekspertų pasitarimą prezidentūroje, akcentavo, kad šiuo metu valstybėje galiojančios priemonės, skirtos kovai su pandemija, puikiai veikia: į parduotuves klientai gali patekti tik su galimybių pasu (GP), šiam reikalavimui užtikrinti skirti pakankami žmogiškieji ištekliai, visi klientai tikrinami. Nepasiskiepiję, GP neturintys žmonės jau dabar negali gyventi visaverčio gyvenimo, jiems apribotos visos galimybės patekti visur, kur įmanoma praleisti laiką turiningai, gyvenant mieste. Tad bet kokie sugriežtinimai, kurie galėtų būti svarstomi artimiausioje ateityje, turėtų apsiriboti žodynu, neturinčiu žodžio „karantinas“.

