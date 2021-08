Kaip įsilaužėliai gauna „dvipusį bilietą“ į hibridinę infrastruktūrą ir kiek sutaupo IT darbų robotizacija?

Atsakymai į šiuos ir daugelį kitų IT specialistams bei vadovams aktualių klausimų nuskambės didžiausiame metiniame „Blue Bridge“ renginyje IT CONNECTED rugsėjo 23 d. Konferencijos programoje – net 20 pranešimų karščiausiomis debesų kompiuterijos ir kibernetinio saugumo temomis. Patirtimi ir įžvalgomis dalysis „Blue Bridge“ ekspertai ir kviestiniai svečiai – „Google Cloud Platform“, „Rimi“, „seca Vilnius“ ir „MV Group“ atstovai. Naujausias saugumo tendencijas ir sprendimus pristatys pirmaujantys saugumo sprendimų gamintojai, tarp kurių – „Fortinet“, „Proofpoint“, „Cisco“ ir kiti.

Registracija ir IT CONNECTED programa.

Apie pažangių IT projektų įgyvendinimo iššūkius – iš pirmų lūpų

Vienas iš svarbiausių IT CONNECTED akcentų – įvairių sektorių Lietuvos ir tarptautinių įmonių patirtis įgyvendinant pažangius, esminius pokyčius lemiančius IT projektus. Apie IT paslaugų robotizaciją „MV GROUP“ ir šio projekto rezultatus pasakos „MV GROUP“ Informacijos vadovas Seitumer Čurlu.

Prekybos centrų tinklo „Rimi“ tinklo ir kritinių sistemų komandos vadovas Haroldas Mencas ir „Blue Bridge“ vyresnysis sistemų inžinierius Audrius Biveinis atskleis ambicingo Programine įranga apibrėžto plačiajuosčio tinklo (SD-WAN) diegimo projekto užkulisius, o tarptautinės matavimo prietaisų lyderės „seca“ atstovas, Vilniaus padalinio IT vadovas Payam Vassighi pasidalys, kiek kainuoja itin lanksčios hibridinės IT infrastruktūros, grįstos AWS paslaugomis, kūrimas.

Detaliau apie hibridinį modelį, kaip vieną patraukliausių ir šiuolaikiškiausių IT ūkio vystymo krypčių, savo pranešime pasakos ir „Blue Bridge“ IT paslaugų vadybininkas Rokas Ališauskas.

Kaip nuo įsilaužėlių apsaugoti hibridinę infrastruktūrą?

Analizuojant pažangiausius IT infrastruktūros modelius, bus aptarta ne tik jų nauda, bet ir grėsmės. Pažvelgti į hakerio strategijas laužiantis į hibridinę infrastruktūrą pakvies „Blue Bridge“ vyresnysis sistemų inžinierius Kęstutis Meškonis.

„Savo pranešime praktiškai pademonstruosiu, kaip įsilaužėliai gali judėti tarp „debesies“ ir įmonės vidinių tinklų ir gauti „dvipusį bilietą“ judėjimui tarp įvairių duomenų saugojimo vietų. Kadangi vienas populiariausių Lietuvoje ir pasaulyje tapatybės bei prieigos valdymo sprendimų – „Azure Active Directory“ („Azure AD“), daugiausiai pasakosiu apie hakerių atakas, kurios prasideda išnaudojus būtent šios tarnybos saugumo spragas. Bus pristatyti ir įsilaužimo scenarijai, kai apeinami tokie saugumo sprendimai, kaip privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimas. Nagrinėsime ir atvejus, kai tokie įrenginiai kaip spausdintuvai tampa tiesiausiu keliu prieiti prie konfidencialios informacijos“, – pasakoja kibernetinio saugumo ekspertas, IT CONNECTED pranešėjas K. Meškonis.

Duomenų saugumo temą „Microsoft“ ekosistemoje pratęs ir „Blue Bridge“ atstovai – infrastruktūros sprendimų vadybininkas Kipras Kretavičius pasakos apie pažangaus „Zero trust“ (liet. nulinio pasitikėjimo) saugumo modelį naudojant „Microsoft 365“ paslaugas, o sistemų inžinierius Vidmantas Šulskis paragins naujomis akimis pasižiūrėti į gerai pažįstamą analitikos platformą „Power BI“, duomenų valdymo subtilybes ir saugų dalijimąsi duomenimis per šią platformą.

Netolimos ateities technologijos ir IT paslaugos

Dalis IT CONNECTED pranešimų bus dedikuoti netolimos ateities technologijoms, tokioms kaip duomenų sandėliai ir duomenų ežerai. Praktinius šių pažangiausių duomenų saugojimo technologijų skirtumus ir naudojimo scenarijus pristatys „Blue Bridge“ vyresnysis sistemų inžinierius Edgar Viršilo.

Saugumo operacijų centro (SOC) paslaugas, kurios suteikia smulkiajam ir vidutiniam verslui iki tol nepasiekiamas saugumo stiprinimo galimybes, aptars „Blue Bridge“ saugumo operacijų centro vadovas Povilas Kaminskas. Daugiau nei du dešimtmečius IT srityje dirbančio IT eksperto pranešime bus analizuojami pagrindiniai bei papildomi gebėjimai ir funkcijos, kurių reikia norint maksimaliai išnaudoti SOC galimybes.

Net du konferencijos pranešimai bus skirti optimaliam skaitmeninio turto valdymui – IT turto ir konfigūracijų valdymo (CMDB) sistemai. Plačiau apie CMDB galimybes ir greitus rezultatus, kurių ši sistema gali padėti pasiekti jau dabar, pasakos pirmaujantys CMDB sistemos kūrėjai – „i-doit“ ir „Blue Bridge“ produkto vadovas Tautvydas Gegelis.

Savo pranešimus IT CONNECTED taip pat skaitys saugumo gamintojai „Proofpoint“, „Thycotic“, „Cisco“, „Palo Alto“, „Fortinet“ ir „Baltimax“/ „Safetica“. IT infrastruktūrą ir jos pažangius modelius kaip dar vieną saugesnių sistemų ir duomenų garantą aptars „VMware“, „Veeam“ ir „HPE by Sophela“ atstovai.

Pernai daugiau nei 600 dalyvių sulaukusi „Blue Bridge“ konferencija IT CONNECTED vyks virtualiai ir bus prieinama visiems iš anksto užsiregistravusiems žiūrovams.

