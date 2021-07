Apie „posūkį į kairę“ ir individualizuotą kompiuterių priežiūrą

„Blue Bridge“ produktų vystymo analitikas Tomas Vaškevičius.

Siekis priartinti IT paslaugas arčiau galutinio naudotojo ir įgalinti jį pačiam pasirūpinti savimi virtualioje erdvėje, vadinama „posūkio į kairę“ (angl. Shift Left) tendencija, karantino metu susidūrė su nuotolinio darbo realybe ir kibernetinio saugumo rizikomis.

Tad kaip suderinti naudotojų savarankiškumą ir operatyvią, visus IT gyvenimo aspektus apimančią priežiūrą? Ar IT paslaugos, papildytos kibernetinio saugumo dedamąja gali atliepti skirtingus poreikius? Atsakymo į šiuos klausimus, vystydami „Blue Bridge“ kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas, ieško „Blue Bridge“ produktų vystymo analitikas Tomas Vaškevičius ir IT paslaugų produkto vadovas Deimantas Pavolas.

Skaitmeninių paslaugų šerdis – pažangios sistemos

Kompiuterinių darbo vietų priežiūra dėl karantino ir nuotolinio darbo situacijos tapo ypač įdomia, daug transformacijų patiriančia IT sritimi. Globalios tendencijos ir stebint rinką sukaupta informacija paskatino naujomis akimis pasižiūrėti ir į „Blue Bridge“ kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas, kurių pagrindas – orientacija į paprastą, greitą ir saugią darbuotojų kompiuterių priežiūrą.

Kaip pasakoja Tomas Vaškevičius, vienas svarbiausių šių paslaugų elementų – pažangi savitarnos sistema ir Pagalbos tarnybos sistema, kurios padeda kliento IT administratoriams ir patiems darbuotojams savarankiškai atlikti tam tikrus priežiūros darbus arba paprastai kreiptis pagalbos į „Blue Bridge“ inžinierius.

Kitas svarbus bazinis „Blue Bridge“ kompiuterinių darbo vietų priežiūros elementas – proaktyvi grėsmių stebėsena ir prevencija, antvirusinės programos diegimas ir sisteminio disko šifravimas.

„Atsispirdami nuo šio pagrindo išsigryninome tris kryptis, kurios leistų sukomplektuoti paslaugas skirtingiems poreikiams. Pirmoji kryptis – tai paslaugos, orientuotos į didesnį galutinių naudotojų savarankiškumą, antroji – kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugų apjungimas su kibernetinio saugumo paslaugomis. Trečioji – tai paslaugos, kurios nuima nuo naudotojų ir IT personalo pečių praktiškai visus darbus, susijusius su kompiuterių priežiūra,“ – pasakoja „Blue Bridge“ produktų vystymo analitikas.

Naudotojų savarankiškumas taupo visų laiką

Pirmoji ir ryškiausia kryptis, kaip pasakoja „Blue Bridge“ IT paslaugų produkto vadovas Deimantas Pavolas, tai globalios „posūkio į kairę“ tendencijos atgarsiai. Jie dar labiau sustiprėjo per karantiną, kurio metu daug darbuotojų buvo priversti tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius.

nuotrauka::1 right

„Skaitmenizuotame pasaulyje informacinių technologijų išmanymas yra turtas, todėl Vakaruose IT specialistai skatinami dalytis savo žiniomis su kitais darbuotojais. Pastebima, kad toks modelis leidžia taupyti ir laiką, ir pinigus. Viena vertus, darbuotojai gali patys greitai išspręsti dalį savo kasdienių IT problemų, antra vertus, IT specialistai turi daugiau laiko ir motyvacijos įgyvendinti svaresnius ir įdomesnius projektus“, – pasakoja D. Pavolas.

Galimybė darbuotojams greičiau ir paprasčiau išspręsti rutinines problemas

Įmonėms, norinčios suteikti savo darbuotojams daugiau savarankiškumo, pavyzdžiui, leisti patiems pasiruošti naują kompiuterį pagal instrukciją, pasikeisti pamirštus slaptažodžius ar įsidiegti reikalingas programas, „Blue Bridge“ siūlo paslaugų planą, kurio centre – savitarnos platforma.

Per ją įgudusiems naudotojams galima suteikti teisę pasikeisti slaptažodį, konfigūruoti tam tikrus kompiuterio nustatymus, be papildomos pagalbos įsidiegti darbui reikalingas programas ir atnaujinimus. Iš akių neišleidžiamas ir saugumas – visi naudotojų atlikti pakeitimai audituojami, o diegiama programinė įranga papildomai skenuojama dėl virusų grėsmės.

Kibernetinis saugumas stiprinimas šviečiant darbuotojus

Užsitęsęs darbas iš namų atnešė daugybę rizikų jautriems duomenims ir paskatino holistinį požiūrį į darbo kompiuterių ir informacijos juose saugumą. Būtent todėl antroji kryptis, kuria vystomos „Blue Bridge“ kompiuterinių darbo vietų paslaugos – aktyvus kibernetinio saugumo stiprinimas.

„Norintiems daugiau kibernetinio saugumo su kompiuterinių darbo vietų priežiūra siūlome IT saugumo mokymus ir atsparumo socialinei inžinerijai testą, kai darbuotojų budrumas tikrinamas naudojant dažniausiai pasitaikančius socialinės inžinerijos būdus, pvz., siunčiant suklastotus el. laiškus. Taip pat – kompiuterinių darbo vietų ir vidinio tinklo saugumo testavimą. Jo metu naudojant įvairiais įsilaužimo taktikas, nustatomos kompiuterinių darbo vietų saugumo spragos ir įvertinama, kiek pažeidžiama viešai nepasiekiama organizacijos IT infrastruktūra. Dar viena paslauga, kuri suteikia daugiau bazinio saugumo – saugaus naršymo internete paslauga“, – pasakoja D. Pavolas.

Kai kurios įmonės siekia mažinti kompiuterinių darbo vietų priežiūros apimtis

Nepaisant stiprėjančios darbuotojų savarankiškumo tendencijos, rinkoje jaučiamas ir priešingas – visus IT klausimus išsprendžiančios priežiūros poreikis, pastebi „Blue Bridge“ produktų vystymo analitikas Tomas Vaškevičius.

„Mums tai iššūkis, nes siūlydami šias priežiūros paslaugas, turime surasti balansą tarp globalių tendencijų ir įsitvirtinusių lokalių poreikių. Todėl į savo paslaugų „meniu“ įtraukėme ir paslaugų planą, kurio apimtyje visus darbus, susijusius su kompiuterinėmis darbo vietomis, atlieka „Blue Bridge“ inžinieriai. Praktiškai tai reiškia, kad nuo naujos kompiuterinės darbo vietos parengimo iki „Windows Active Directory“ ir „Microsoft 365“ naudotojo aplinkų priežiūros – visus šiuos darbus atlieka mūsų inžinieriai“, – pasakoja T. Vaškevičius.

Pašnekovo nuomone, visa apimančios kompiuterių priežiūros poreikį lemia skirtingi kompiuterinio raštingumo įgūdžiai įvairiose darbuotojų amžiaus grupėse ir nusistovėję IT įpročiai organizacijose.

IT paslaugų produkto vadovas Deimantas Pavolas.

