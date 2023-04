Nauja akredituota mikrobiologinių tyrimų laboratorija: paslaugų daugiau ir operatyviau

Edgaras Šedys, UAB „Sekargas Hamilton“ direktorius: „Atidarę modernią laboratoriją Lietuvos rinkai pasiūlėme visų dažniausiai pasitaikančių mikroorganizmų tyrimus atlikti operatyviau“

Šiemet Lietuvoje pradėjo veikti nauja paslaugas verslui teikianti mikrobiologinių tyrimų laboratorija. Ji akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. UAB „Sekargas Hamilton“, Baltijos šalyse teikianti krovinių inspekcijos, sertifikavimo, kenkėjų kontrolės, laboratorinių tyrimų ir konsultavimo paslaugas, į naują laboratoriją investavo per 200.000 Eur.

„Atidarę modernią laboratoriją Lietuvos rinkai pasiūlėme visų dažniausiai pasitaikančių mikroorganizmų tyrimus atlikti operatyviau, – pasakoja Edgaras Šedys, nuo 1996 m. paslaugas teikiančios bendrovės „Sekargas Hamilton“ direktorius. – Pavyzdžiui, su molekulinės diagnostikos (PGR BAX®) įranga, per 24–72 val. nustatome salmonelių ir monocitogeninių listerijų buvimą maisto produktuose, pašaruose, aplinkos, kurioje gaminami ar tvarkomi maisto produktai, paviršių mėginiuose.“

Naujojoje laboratorijoje atliekami kokybiniai ir kiekybiniai mikrobiologiniai tyrimai, pvz., salmonelių ir monocitogeninių listerijų aptikimas, stafilokokų, enterobakterijų, mielių, pelėsinių grybų skaičius ir kt. E. Šedys akcentuoja, kad pastačius ir įrengus laboratoriją Vilniuje ėminių nereikia siųsti į užsienį ir tam gaišti laiko. Todėl tyrimai atliekami žymiai greičiau.

Maksimalus galimas rezultatas

Rūta Bubulienė, UAB „Sekargas Hamilton“ Vilniaus laboratorijos vadovė: „Kadangi planavome ir statėme nuo nulio, turėjome galimybę pasiekti maksimalų galimą rezultatą įrengiant modernią ir efektyviai veikiančią laboratoriją.“

„Kadangi planavome ir statėme nuo nulio, turėjome galimybę pasiekti maksimalų galimą rezultatą įrengiant modernią ir efektyviai veikiančią tokios paskirties laboratoriją, – teigia Rūta Bubulienė „Sekargas Hamilton“ Vilniaus laboratorijos vadovė. – Buvo investuota į moderniausius rinkoje galimus įsigyti įrenginius.“

Ekspertė atkreipia dėmesį, kad pasitelkus naujausią įrangą ir racionaliai organizavus procesus tyrimai naujoje laboratorijoje atliekami tiriamajai medžiagai judant ratu, o tai, pvz., iš esmės gerina veiklos kokybę ir mažina užterštumo, kryžminės taršos riziką.

Taip pat investuota į naujos kartos laminarą – spintą, kuri skirta dirbti su bakterijomis, virusais, ląstelėmis ar toksiškomis medžiagomis. Į laminarą oras pučiamas per aukšto efektyvumo HEPA (angl. High Efficiency Particulate Air) filtrus, kurie sugeria ir sulaiko kietąsias daleles, bakterijas ir pan., todėl jos nepatenka į darbinę laboratorijos tyrėjų aplinką.

Papildomos paslaugos dėl galutinės kokybės

Siekdamas maksimalios tyrimų kokybės „Sekargas Hamilton“ klientams pasiūlė mėginių surinkimo ir gabenimo paslaugą. Šiam tikslui įsigyti specialiai įrengti automobiliai, galintys užtikrinti reikiamą temperatūrinį režimą ir stebėti jį realiu laiku. Tai sumažina mikroorganizmų dauginimosi riziką mėginių transportavimo metu.

Atidariusi modernią laboratoriją UAB „Sekargas Hamilton“ Lietuvos rinkai pasiūlė visų dažniausiai pasitaikančių mikroorganizmų tyrimus atlikti operatyviau.

„Šia paslauga padedame klientams išvengti rizikos, kad mėginiai būtų pristatyti netinkamoje temperatūroje. Ją teikiame klientams, esantiems visoje Lietuvoje, – atkreipia dėmesį E. Šedys. – Nors didesnė „Sekargas Hamilton“ pajamų dalis gaunama iš daugiau kaip 27 m. vykdomos inspekcinės krovinių priežiūros Baltijos regione, bet pastaruoju laikotarpiu laboratorinių tyrimų veikla augo po keliasdešimt procentų kasmet. Tokia mūsų sėkmė lėmė akcininkų sprendimą investuoti į naujos laboratorijos sukūrimą.“

„Sekargas Hamilton“ direktorius pasakoja, kad pavyko suburti labai kompetentingą ir ambicingą kolektyvą, kuriame ir patyrę specialistai, tokie kaip R. Bubulienė, ir tobulėti siekiantys po mokslų prisijungę jauni specialistai. Bendrovė ir toliau planuoja plėstis: netrukus pasiūlys vandens mikrobiologinius tyrimus, praneš apie glaudžią paslaugų integraciją tarp Baltijos šalių kolegų, kuri bus naudinga klientams.

„Sekargas Hamilton“ yra tarptautinės įmonių grupės „J.S. Hamilton“ dalis. Tai yra vienas iš pirmaujančių laboratorijų tinklų ir tikrinimo įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Lietuvos bendrovė yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (angl. The Grain and Feed Trade Association, GAFTA) bei Aliejų, sėklų ir riebalų asociacijų federacijos (angl. The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations, FOSFA) narė. Ji sertifikuota pagal „GAFTA Analyst“, „GAFTA Fumigation“, „GAFTA Superintendent“, „FOSFA International“ ir ISO 9001.

