M. Jurgilas dirbs inovacijų laboratorijoje „Super How?“

Marius Jurgilas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Marius Jurgilas, buvęs Lietuvos banko (LB) valdybos narys, jungiasi prie inovacijų laboratorijos „Super How?“ – šioje bendrovėje jis vadovaus ekonominių inovacijų tyrimų grupei, dirbančiai su proveržio technologijų projektais.

M. Jurgilo komanda yra orientuota į blokų grandinės technologijos sprendimų, paslaugų ir produktų, žaliųjų inovacijų, socialiai atsakingo investavimo modelių tyrimus bei galimą jų vystymą, nurodoma „Super How?“ pranešime.

Pats M. Jurgilas pabrėžia, kad Lietuvos finansų sistema per dešimtmetį stipriai pasistūmėjo į priekį.

„Svarbu, kad ši pozityvi dinamika ir toliau tęstųsi, o finansų technologijų inovacijos būtų tinkamai panaudotos išlaikant Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir pasirengimą naujiems iššūkiams. Be privataus sektoriaus iniciatyvų ir be mokslu grįstų technologinių inovacijų to nepavyks pasiekti“, – sako jis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Buvęs LB valdybos narys yra įgijęs ekonomikos mokslų daktaro laipsnį bei yra partnerystės profesorius Vilniaus universitete (VU).

LB valdybos nario pareigas jis ėjo nuo 2013 m. 2019 m. M. Jurgilas buvo paskirtas antrai šešerių metų kadencijai, tačiau iš pareigų pasitraukė rugsėjo 6 d.

M. Jurgilas anksčiau valdyboje buvo atsakingas už finansinių technologijų („fintech“) sektoriaus plėtrą ir priežiūrą, tačiau pernai priežiūros klausimus iš jo perėmė į LB grįžęs buvęs prezidento G. Nausėdos patarėjas Simonas Krėpšta. Daugiau apie situaciją LB ir „fintech“ sektoriuje VŽ rašė vasario pabaigoje.

M. Jurgilas taip pat yra dirbęs ekonomistu Jungtinės Karalystės ir Norvegijos centriniuose bankuose.

Marius Jurgilas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.