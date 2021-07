„Aston Martin by Q“ – itin asmeniškos unikalumo paieškos

Q raidė „Aston Martin“ pasaulyje reiškia auksinį individualizuotų automobilių standartą. Čia drąsūs klientai gali pasinaudoti beribėmis dizaino galimybėmis ir susikurti vienetinį automobilį, kuris atspindėtų jų unikalų požiūrį į pasaulį.

„Aston Martin“ kurdami automobilius labai daug dėmesio skiria grožio paieškoms. Šių rafinuotų sportinių automobilių siluetai primena skulptūras, o interjerai pasižymi neįprastomis formomis ir aukščiausios kokybės apdailomis. Tačiau grožis yra itin subjektyvus dalykas ir kiekvieno akyse jis įgauna naują prasmę. Todėl „Aston Martin“ savo klientams siūlo unikalią, tiesiogine to žodžio prasme, paslaugą „Q by Aston Martin“. Kiekvienas klientas pagal gamintojo dizaino studijos patarimus gali save įkvepiančius meno, dizaino ar kelionių pavyzdžius paversti unikaliais savo automobilio elementais.

„Prabangių automobilių rinka auga ne tik Baltijos šalyse, bet ir visame pasaulyje. Todėl pastebime, kad klientams labai svarbu turėti išskirtinį automobilį ir prisidėti prie jo dizaino pasitelkiant originalius gamintojo aksesuarus ar spalvas. Tačiau „Q by Aston Martin“ visą šį individualizavimo procesą leidžia paversti labai asmeniška patirtimi, todėl galutinis rezultatas – unikalus automobilis, kuris ne tik atrodo taip, kaip norėjo klientas, bet ir sukelia geras emocijas, nes savininkas prisidėjo prie jo kūrimo“, – pasakoja „Aston Martin” salono Vilniuje vadovė Evelina Avina.

Individualumas – kitame lygyje

Tiesa, svarbu pabrėžti, kad yra dvi individualizavimo programos: „Q by Aston Martin-Collection“ ir „Q by Aston Martin-Commission“. Pirmasis variantas leidžia rinktis papildomus dizaino sprendimus jau užsakant automobilį ir nuo to nesikeičia jo pristatymo terminas. Tai gali būti išskirtinė spalva arba tik Q kolekcijai priklausantys odos apmušalai. Taip pat klientai gali rinktis papildomas anglies pluošto apdailas, o kai kurias galima užsisakyti ir jau pagamintam automobiliui. Tokia paslauga yra labai lanksti ir ją renkasi dažnas „Aston Martin“ savininkas: kas ketvirtas automobilis būna individualizuotas pagal „Q by Aston Martin-Collection“ programą.

Tuo tarpu „Q by Aston Martin-Commission“ paslauga automobilio individualizavimą pakelia į dar neregėtas unikalumo aukštumas. Čia klientai gali susikurti savo sportinį automobilį labai artimai bendradarbiaudami su „Aston Martin“ dizaino komanda. „Q by Aston Martin-Commission“ projektai dažniausiai būna itin sudėtingi ir juos būtina numatyti dar prieš automobilio gamybą. Tačiau rezultatas – visiškai išskirtinis sportinis automobilis, į kurio kūryba stipriai įsitraukė ir pats savininkas.

Užtenka mažos užuominos

Įkvėpimo šaltinis Q modelių dizainui gali būti iš beveik bet kokio konteksto. Klientus gali traukti gamta, egzotiška aplankyta vieta, matyta paroda, kultūra ir daug kitų dalykų, darančių įspūdį automobilio savininkui. Tuomet „Aston Martin“ kūrybos vadovas Marekas Reichmanas ir jo komanda šias kartais abstrakčias idėjas paverčia automobilių dizaino kalba.

Dažnai Q modelius „Aston Martin“ kuria su kitais prekės ženklais. Taip gimsta sportiniai automobiliai, kurie atspindi abiejų gamintojų geriausias idėjas. Kuriant „Aston Martin Rapide S“ modelį kartu su britų mados namais „Hackett“, ypatingas dėmesys buvo skiriamas interjerui. Jame buvo panaudotos geriausios įmanomos medžiagos, kurias atrinko „Hackett“,o toliau pasinaudota „Aston Martin“ patirtimi, kuriant interjerus.

Vien dizainu neapsiriboja

Tačiau „Aston Martin“ Q padalinys sulaukia užsakymų, kuriuose reikia ne tik iš naujo kurti automobilio dizainą, bet ir keisti techninius jo sprendimus. Tokie projektai išnaudoja visas Q programos galimybes ir leidžia sukurti išties netikėtus automobilius.

Ryškiausias pavyzdys – „V12 Vantage V600“ Klientas užsisakė vienetinį Vantage modelį, kuris primintų 1990-ųjų erą. Įkvėpimo jo dizainui taip pat buvo semtasi iš konceptinio 2003 metų AMV8 modelio, kuris turėjo anglies pluošto kėbulą ir 6 litrų V12 variklį su mechanine pavarų dėže. Labai netipinis sprendimas šiuolaikiškame automobilyje, tačiau būtent to norėjo klientas. Taip pat čia buvo panaudota itin gili spalva, variklio dangtis turėjo skylutes, o priekyje buvo sumontuotas didelis priekinis anglies pluošto oro skirstytuvas.

Galutinis rezultatas buvo toks įspūdingas, kad „Aston Martin“ susitarė su klientu dėl itin riboto tokio modelio leidimo. Taip buvo pagaminti 7 „Vantage V600“ kabrioletai ir 7 kupe modeliai, kuriuos „Aston Martin“ gerbėjai vertina dėl minimalistinio dizaino ir klasikinio sportinio automobilio komponuotės.

