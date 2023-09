Tech mugė 2024 plėsis: pasiūlys daugiau skirtingų darbo pozicijų

Tik ką nutilus šeštosios „Tech mugės“ šurmuliui, organizatoriai jau planuoja artėjantį renginį. Praėjusį savaitgalį mugėje apsilankė 3 tūkst. žmonių, kurie turėjo galimybę susitikti su didžiausiais sektoriaus darbdaviais, išgirsti svarbiausias rinkos įžvalgas bei patarimus pradedantiesiems.

„IT talentų trūkumas kelia rimtus iššūkius bendrovėms, kurios dėl specialistų stygiaus yra priverstos mažinti augimo apsukas. Todėl savo veikla siekiame šį iššūkį išspręsti. Vienas iš didžiausių mūsų pasiekimų – du kartus per metus vykstanti „Tech mugė“. Tai yra vienintelis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje, kurio tikslas suvesti stipriausius IT darbdavius su šios srities profesionalais ir pradedančiaisiais. Visgi renginio sėkmė užmigti ant laurų neleidžia, tad vos tik pasibaigus rudeninei mugei rimtai ruošiamės artėjančiam pavasariui. Kitais metais vyksiančioje mugėje ruošiame bene didžiausius pokyčius šio renginio istorijoje“, – teigia viena iš „Tech mugės“ organizatorių, „Vilnius Coding School“ produkto vadovė Iveta Veličkaitė.

Kaip papildo bendrovės atstovė, pasikeitimus skatina pati darbo rinka, darbuotojai bei įmonių atstovai.

„2023-ieji IT sektoriuje turėtų būti ženklinami kaip veiklos optimizavimo metai. Verslai tampa atsargesni tiek kalbant apie investicijas, tiek planuojant produktus ar plėtrą. Įvertinusios išlaidų ir naudos balansą bendrovės suprato, kad kai kurie produktai ar projektai turi būti stabdomi. Dėl to stebėjome nemažai darbuotojų atleidimų daugelyje sektoriaus įmonių. Tad išskirtina svarbi tendencija – įmonės koncentruojasi į kokybę, o ne kiekybę“, – pastebi „Vilnius Coding School“ karjeros centro vadovė Marija Serbintaitė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Sutinkama, kad todėl keičiasi ir darbo IT sektoriuje profilis.

„Dar ir dabar nemaža dalis žmonių, paklausus kas yra darbas IT srityje, atsakytų: programavimas. Tačiau toks atsakymas jau seniai neapibrėžia plataus IT specialistų darbo pobūdžio. Svarbu akcentuoti, jog darbas IT sektoriuje nėra vien tik techninės užduotys, o IT departamentui reikalingų rolių sąrašas yra kur kas platesnis. Produkto vadybininkai, vadovai, klientus aptarnaujantis personalas bei administravimo specialistai yra būtini kiekvienai IT paslaugas teikiančiai įmonei. Tik turinti pilną komandą bendrovė gali pasiekti puikiausius rezultatus, todėl didelis dėmesys artimiausių mugių metu bus skiriamas į programuotojus papildančių specialybių atstovus“, – dalinasi Iveta Veličkaitė.

Pasak produkto vadovės, dėl minėtų priežasčių ateinančioje mugėje dalyviai gali tikėtis dar platesnės turinio sesijos su dvigubai daugiau pranešėjų. Taip pat plėsis ir dirbtuvių erdvė, kurioje bus gvildenamos 3-4 persikvalifikavimui aktualios temos. Išsami renginio programa, data ir visos svarbiausios naujienos jau netrukus bus skelbiamos bendrovės socialiniuose tinkluose bei oficialiame „Tech mugės“ tinklalapyje.

Inovatyvių sprendimų paiešką skatina lūkesčius pranokstantys rezultatai

Mugės organizatorius judėti į priekį drąsina ne tik persikvalifikuojančių darbuotojų sėkmės istorijos, bet ir įkvepianti renginio atmosfera.

„Ką tik pasibaigusios mugės metu labiausiai stebino dalyvių kiekis. Dar prieš atidarant renginio duris jau laukė IT entuziastų bei karjerą keisti nusprendusių žmonių eilės. Turinio sesija žavėjo skirtingomis temomis bei leido į galbūt jau girdėtus dalykus pažvelgti naujomis akimis. Pranešėjai dalinosi savo patirtimi, įžvalgomis, kurios, tikimės, padės ne vienam žmogui atrasti savo kelią bei įgauti motyvacijos nesustoti žengiant karjeros keitimo keliu. Įmonės dalyvės džiaugėsi viršytais lūkesčiais sulaukus tiek motyvuotų lankytojų prie jų stendo ir dalyvių pasiruošimu užduodant tikslinius klausimus“, – džiaugiasi „Vilnius Coding School“ atstovė.

Anot jos, galima išskirti tendenciją, jog „Tech mugės“ lankytojas kiekvienais metais į renginį ateina vis labiau pasiruošęs, pasidomėjęs kokios įmonės šiais metais dalyvauja, į kokias sritis jos orientuojasi. Kita vertus, organizatoriai vienodai džiaugiasi ir tais asmenimis, kurie dar tik turi svajonę susipažinti su IT pasauliu.

„Tikime, kad „Tech mugė“ yra ta vieta, kurioje kiekvienas gali gauti žemėlapį kaip pasiekti tai, apie ką dar visai neseniai buvo nedrįstama pagalvoti. Todėl renginio metu savo stende teikiame nemokamas konsultacijas, kurių metu atsakome į visus klausimas, susijusius su karjeros keitimu, turimų įgūdžių pritaikymu bei mokymosi galimybėmis“, – apibendrina Iveta Veličkaitė.

Apie artėjančią „Tech mugę“ sužinokite pirmieji oficialiame renginio tinklalapyje – www.techmuge.lt.