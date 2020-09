Kodėl verta investuoti į darbuotojų atsparumą krizėms

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Darbuotojų atsparumą ugdančios bendrovės gali pasigirti ne tik didesniu komandos narių įsitraukimu, inovatyviomis idėjomis, bet ir geresniais finansiniais rezultatais.

Tarptautinė valdysenos ir lyderystės bendrovė „BetterUp“ atliko studiją „Atsparumas neapibrėžtumo laikais“ (angl. Resilience In An Age Of Uncertainty“), kurioje apibendrino keliolikos tūkstančių JAV bendrovių duomenis ir išnagrinėjo, kokios priežasty ...