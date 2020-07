Tyrimas: dauguma darbdavių karantino egzaminą išlaikė

Trys ketvirtadaliai darbdavių per karantiną elgėsi sąžiningai darbuotojų atžvilgiu, o ketvirtadalis – juos nuvylė. Be to, karantino metu, darbuotojų vertinimu, išaugo darbo kaip pajamų šaltinio svarba, o savirealizacija, karjera bei mokymosi darbe galimybės tapo nebe tokios reikšmingos.