Pinigų kas mėnesį susitaupo kas antras šalies gyventojas, populiariausia investicija - NT

Per dvejus metus uždirbančiųjų per 900 Eur dalis išaugo daugiau nei dešimtadaliu, užmokesčio augimo tikimasi ir ateityje. Gyventojai daugiau taupo, o labiausiai juos neramina brangstantys maisto produktai ir komunalinės paslaugos, rodo naujausia Lietuvos banko (LB) apklausa.

66% namų ūkių nurodė, kad jų finansinė padėtis yra gera arba vidutinė. Taip teigusių respondentų prieš dvejus metus buvo 58%. Geriausiai (87%), kaip ir ankstesnių apklausų metu, savo finansinę padėtį vertino šeimos, uždirbančios 900 Eur per mėn. ar daugiau.

Namų ūkių, teigusių, kad jiems neužtenka pinigų net maistui, ir tų, kurie teigė, kad maistui pinigų pakanka, bet labai sunku nusipirkti drabužių, dalys sumažėjo, atitinkamai nuo 9% iki 5% ir nuo 29% iki 25%.

Nuo 15% iki 18% padaugėjo šeimų, kurioms pakanka pinigų, kad įsigytų stambesnį pirkinį (pvz., televizorių, šaldytuvą), tačiau negalinčių įsigyti brangaus pirkinio (pvz., buto, vasarnamio).

Populiariausia investicija išlieka NT

Būstas ar kitas nekilnojamasis turtas ir toliau išlieka patraukliausia investicija – taip teigia beveik kas antras namų ūkis. Šią investiciją kaip patraukliausią dažniausiai nurodė ne didmiesčiuose gyvenantys ir 351–600 Eur per mėn. gaunantys respondentai (atitinkamai 58 ir 56% šių grupių respondentų). Kas dešimtas namų ūkis teigė, kad patraukliausia investicija jie laiko auksą ir meno dirbinius.

[infogram id="6a2b106a-8cc5-463c-b37b-027468fcf83a" prefix="WeO" format="interactive" title="Populiariausios investicijos 2018, LB"]

Susitaupo kas antras

Kas antras gyventojas geba sutaupyti bent dalį savo pajamų. Dažniausiai per mėnesį sutaupoma nuo 31 iki 150 Eur – taip teigė beveik pusė (47%) respondentų, kuriems per praėjusius 6 mėn. pavyko sutaupyti. Nuo 14% iki 20% padaugėjo tų namų ūkių, kurie geba atsidėti nuo 151 iki 300 Eur per mėn. Taupymo priežastys nekinta – dažniausiai minimas galimas finansinės būklės pablogėjimas ateityje ir noras turėti pakankamai lėšų nenumatytoms išlaidoms (atitinkamai 52 ir 47%).

Svarbiausia taupymo priežastis jaunesnio amžiaus (18–29 m.) gyventojų grupėje buvo planuojami trumpalaikiai pirkiniai ir kitos būsimos išlaidos. Kas trečias namų ūkis teigė, kad, praradęs pagrindinį pajamų šaltinį, nesiskolindamas išgyventų ne ilgiau nei 1 mėn.

Dažniausiai taip sakė mažiausias pajamas (iki 350 Eur per mėn.) gaunantys ir jaunesnio amžiaus (18–29 m.) gyventojai (atitinkamai 57 ir 44% respondentų). Du trečdaliai namų ūkių ir toliau santaupas laiko sąskaitoje arba kaip terminuotąjį indėlį. Gyventojų, teigusių, kad santaupas laiko grynaisiais pinigais namuose, dalis buvo mažiausia per pastaruosius du metus – taip teigė 56% apklaustųjų.

Gyventojai būtų patenkinti gyvenimo sąlygomis Lietuvoje, jeigu gautų 1,5–2,0 kartus didesnes pajamas, negu gauna dabar.

Trečdalis (37%) respondentų teigė, kad būtų patenkinti, jeigu jų pajamos būtų didesnės nei 1.500 Eur per mėn. Kitas trečdalis (31%) namų ūkių būtų patenkinti gyvenimo sąlygomis Lietuvoje, jeigu jų pajamos sudarytų 901–1 500 Eur per mėn. Kas antras nuo 351 iki 900 Eur per mėn. uždirbantis respondentas teigė, kad gyvenimo sąlygomis Lietuvoje būtų patenkintas, jeigu jo pajamos sudarytų 901–1 500 Eur per mėn. Iš šiuo metu daugiau pajamų gaunančių šeimų (1.500 Eur per mėn. ar daugiau) dvi iš trijų (63%) norėtų uždirbti bent 2.000 Eur per mėn., kad pavyktų atsidėti bent dalį savo pajamų taupymui.

Padaugėjo namų ūkių (nuo 13 iki 20 %), teigiančių, kad jų pajamos per praėjusius 6 mėn. didėjo. Pajamų didėjimą praėjusį pusmetį dažniausiai minėjo jaunesnio amžiaus (18–29 m.) gyventojų grupės ir 351–600 Eur per mėn. gaunantys respondentai (atitinkamai 26 ir 25%). Kad pajamos praėjusį pusmetį mažėjo, minėjo 14% respondentų (ankstesnės apklausos metu jų buvo 18%), o 61% nurodė, kad pajamos nekito. Daugiau nei pusė (59%) namų ūkių manė, kad jų pajamos nesikeis ir per ateinančius 6 mėn.

Pajamų didėjimo per ateinančius 6 mėn. tikisi beveik du kartus daugiau respondentų nei mažėjimo (atitinkamai 14 ir 8%). Namų ūkių lūkesčiai dėl būtiniausių išlaidų per artimiausius 6 mėn. iš esmės nesikeitė – šeši iš dešimties (62%) namų ūkių teigė, kad jų išlaidos didės. Didžiausią susirūpinimą namų ūkiams ir toliau kels maisto produktų kainų kilimas ir didėjančios komunalinių paslaugų kainos (atitinkamai 41 ir 22% respondentų). Galimas pajamų sumažėjimas ir kylančios kuro kainos susirūpinimą kels kas dešimtam gyventojui.