Italija rengiasi parlamento rinkimams

Pergalė prognozuojama euroskeptikei Giorgiai Meloni, neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ vadovei. Pasquale Gargano („Pacific Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Italijoje sekmadienį vyks parlamento rinkimai, pergalė prognozuojama dešiniųjų aljansui. Balsavimas vyks Italijai kovojant su sparčiai augančia infliacija ir energetikos krize, kurią paaštrino karas Ukrainoje.

Rinkimai sušaukti liepą, atsistatydinus M. Draghi.

Darbą baigiant tarptautinės bendruomenės gerbiamo Mario Draghi vyriausybei, prognozuojama, kad euroskeptikė Giorgia Meloni, neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) vadovė, taps pirmąja moterimi šalies ministrės pirmininkės poste.

„Šalis trokšta permainų, naujo veido“, – naujienų agentūrai AFP sakė Londone veikiančios konsultacinės bendrovės „Teneo“ ekspertas Wolfango Piccoli.

45-erių G. Meloni pastarosiomis savaitėmis dėjo daug pastangų, kad įtikintų būgštaujančius investuotojus ir susirūpinusį Briuselį, jog jos partijos istoriniai ryšiai su diktatoriaus Benito Mussolini šalininkais liko praeityje. Ji sušvelnino savo toną, dažnai dėvi rožinės spalvos rūbus, o „TikTok“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame gamina tradicinius Apulijos regiono kepinius.

Tačiau ketvirtadienį per baigiamąjį dešiniojo sparno koalicijos, vienijančios jos vadovaujamą partiją „Italijos broliai“, prieš imigraciją nusistačiusią Matteo Salvini „Lygą“ (it. Lega) ir milijardieriaus Silvio Berlusconi partiją „Pirmyn, Italija“ (it. Forza Italia), mitingą G. Meloni buvo pristatyta eilutėmis iš Johno R. R. Tolkieno (Džono R. R. Tolkino) „Žiedų valdovo“ (The Lord of the Rings).

„TikTok“ pokštai

„Krikščione motina“ save vadinanti G. Meloni sklandžiai perėjo nuo karaliaus Aragorno iš šios fantastinės sagos citatos prie kaltinimo kairiesiems dėl „narkotikų prekeivių, vagių, prievartautojų ir mafijos“ šalyje ir pridūrė: „Tokia Italija baigsis sekmadienį.“

85 metų S. Berlusconi buvo šalia jos. Žiniasklaidos magnatas, teisiamas dėl įtarimų mokėjus svečiams, kad šie meluotų apie jo liūdnai pagarsėjusius „bunga-bunga“ sekso vakarėlius, vykusius, kai jis buvo ministras pirmininkas, daugiausia vykdė kampaniją internete, viliodamas šalies močiutes ir namų šeimininkes pažadais apie atlyginimus už darbą namuose.

Jaunimo balsų jis siekė pokštais platformoje „TikTok“, esą jis nesistengia nuvilioti jų merginų.

49-erių M. Salvini, buvęs vidaus reikalų ministras, rinkimų kampaniją vykdė su šūkiu „Credo“ (Tikiu), todėl sulaukė Katalikų bažnyčios priekaištų. Bijodamas, kad nemaža dalis jo šalininkų pasirinks palaikyti G, Meloni, M. Salvini bandė išsiskirti ragindamas nutraukti sankcijas Rusijai ir priekaištaudamas Briuseliui.

Tačiau jo kampanijos pabaigą aptemdė vaizdo įrašas, kuriame jis ketvirtadienį pavadino vieną aklą „Lygos“ kandidatą „italų akimis“.

Centro kairiųjų Demokratų partijos (PD) vadovas Enrico Letta (Enrikas Leta) į paskutinį savo mitingą atvažiavo elektriniu mikroautobusu, primindamas rinkėjams savo pastangas skatinti ekologišką transportą, kai anksčiau išsikrovė jo rinkimų kampanijos elektrinio autobuso akumuliatorius.

Pagrindinis jo varžovas dėl kairiojo sparno rinkėjų balsų, populistinio Penkių žvaigždučių judėjimo (M5S) lyderis Giuseppe Conte, kampanijos metu taip dažnai buvo nufotografuotas stovintis virš susirinkusiųjų minios su grupe šalininkų, kad žiniasklaida jį praminė „keliaujančia Madona“.

