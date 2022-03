Verslas prašo paskelbti moratoriumą galimiems mokestiniams pokyčiams

Premjerė Ingrida Šimonytė paprašyta kol kas nesvarstyti esminių mokestinių pokyčių. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Esamomis sąlygomis verslas iš valstybės neprašo nei kompensacijų, nei subsidijų, bet norėtų, kad būtų kuo aktyviau prisidėta pritaikant šalies ekonomiką naujoms rūsčioms realijoms. Be kita ko iš Vyriausybės prašoma bent kurį laiką nesvarstyti mokesčių galimo didinimo.

Apie tai pirmadienį susitikime su premjere Ingrida Šimonyte pareiškė Lietuvos verslo atstovai. Susitikime, kuriame dalyvavo Verslo tarybos, Verslo konfederacijos ir Bankų asociacijos atstovai, aptartas šalies ekonomikos atsparumas Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje.

„Mes neprašome pinigų, kompensacijų ar subsidijų. Mes tik siekiame, kad būtų didinamas Lietuvos atsparumas dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, o valstybė dėtų kuo aktyvesnes pastangas pritaikant Lietuvos ekonomiką naujoms realijoms“, – VŽ sakė Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Pokalbio metu išsakytas verslo atstovų lūkestis, kad būtų bent kuriam laikui paskelbtas moratoriumas galimam mokesčių pakėlimui.

Dabartinė valdančioji koalicija jau anksčiau yra deklaravusi planus dar šį pusmetį apsvarstyti mokesčių pakeitimus, pirmiausia – dalies mokestinių lengvatų atsisakymą, visuotinio nekilnojamojo turto mokesčio bei taršių automobilių mokesčio įvedimą. Planuota, kad mokesčių reformos gairės bus pristatytos ir apsvarstytos šį ketvirtadienį prasidedančioje Seimo eilinėje sesijoje, priimtos iki vidurvasario, o įsigaliotų nuo 2023-ųjų sausio 1 d.

Anot A. Romanovskio, susitikime daug kalbėta apie situaciją žaliavų rinkoje, taip pat ir apie tai, kaip neleisti sankcionuojamoms Rusijos ir Baltarusijos įmonėms dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose viešuosiuose pirkimuose.

Vyriausybės prašyta užtikrinti, kad tokios įmonės ne tik būtų pašalintos iš viešųjų pirkimų konkursų, bet ir negalėtų juose dalyvauti per savo satelitines bendroves, įsteigtas kitose šalyse.

„Šiuo klausimu, matyt, būtina tartis dėl ribojimų visos ES mastu, bet ir mūsų administraciniai gebėjimai leidžia užkirsti tam kelią“, – įsitikinęs Verslo konfederacijos prezidentas.

Pokalbyje su premjere verslo atstovai aptarė ir šalies gynybos didinimą ne tik per kariuomenės stiprinimą, bet ir per visuomenę bei to paties verslo aktyvesnį dalyvavimą krašto apsaugoje.

Taip pat kalbėta apie esamos situacijos keliamus iššūkius darbo rinkoje, nes iš Lietuvos pastaruoju metu gausiau išvyksta čia dirbę ukrainiečiai vyrai, tuo metu į Lietuvą atvyksta daugiausiai moterys ir vaikai.

Pokalbyje aptartas ir savos elektros gamybos iš atsinaujinančių šaltinių generacijos spartinimas.

I. Šimonytė praėjusią savaitę yra teigusi, kad Vyriausybė yra pasirengusi priimti skubius sprendimus dėl kai kurių kainų reguliavimo ar papildomų kompensacijų gyventojams, jei Rusijos karas Ukrainoje itin paveiktų Lietuvos ekonomiką.

Ji taip pat kalbėjo, kad jei prireiks svarbesnių sprendimų, jie bus suderinti Europos Sąjungos mastu, o jei reikės paramos ir sprendimų atskiroms verslo sritims ar namų ūkiams, jie taip pat bus numatyti.

Anot premjerės, kol kas sunku pasakyti, kaip Rusijos karas Ukrainoje paveiks Lietuvos ir Vakarų pasaulio ekonomiką, tačiau situacija yra stebima, ir esant poreikiui, bus imtasi papildomo reguliavimo.

