E. komercijos rinka Lietuvoje nesugrįš į buvusias vėžes

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dirbantieji e. komercijos rinkoje yra pripratę prie nuolatinių pokyčių. Šiandien tai viena iš įdomiausių rinkų, kuri prieš kelias savaites tapo turbūt ir pačia aktualiausia visai ekonomikai. Tačiau esamomis neeilinėmis rinkos sąlygomis maksimaliai kokybiška veikla joje tampa iššūkiu. Kai vartotojų paklausa šauna tokiu greičiu į viršų, organizacijos turėjo spėti nuolat ieškoti didesnio rūbo nuolatiniam augimui suvaldyti.

Toks e. komercijos augimas atitinkamą atoveiksmį padarė visoje internetinio apsipirkimo grandinėje. COVID-19 pandemija ir įvestas karantinas vienareikšmiai paveikė ir toliau veikia rinką. Mums pažįstama e. komercija nebebus tokia, kokia buvo – pasiektas naujas lygis. Matome įvairiausių pavyzdžių, kai net didžiausios įmonės, neskyrusios deramo dėmesio el. prekybai per paskutinius 2–3 metus, dabar turėjo prisitaikyti per nepaprastai trumpą laiką. O tai nėra lengva. Reikia greitai sukurti visą ekosistemą: internetinės prekybos puslapį, mokėjimo būdus, logistiką, reklamą, operacijas, IT ir kitus kertinius procesus. Visi „vėluojantys su e. komercija“ suskubo būtent tai ir daryti.

Tad kiekviena papildoma karantino savaitė, iš vienos pusės, tapo iššūkiu ir mums – siuntų pristatymo bendrovėms, siekiant susidoroti su drastišku siuntų kiekio augimu per labai trumpą laiką. Teko itin greitai įdiegti IT pakeitimus, kad galėtume nukreipti privačių gavėjų siuntas į paštomatus, o ne į namus, kad kurjerių ir klientų kontaktas būtų mažesnis, paštomatus aptarnauti ne porą kartų per dieną, bet kas valandą didžiuosiuose miestuose bei išplėsti komandą daugiau negu dvigubai, mūsų atveju – įdarbinant 150 naujų darbuotojų. Ir viską daryti ekstremaliai padidintomis rizikos sąlygomis, kartu siekiant apsaugoti kiekvieną darbuotoją.

COVID-19 taip supurtė rinką, kad bendrovėms, kurios gali teikti savo paslaugas, teko perorganizuoti ar pakeisti darbo procesus dėl saugumo ir išaugusių apimčių. Priimti šimtus naujų darbuotojų, stiprinti darbuotojų saugumą ar atskirti darbuotojus į pamainas, taip pat – suvaldyti kartais augančią vartotojų paklausą. Tačiau iš kitos pusės – tai ir galimybė visai e. komercijai, nes kuo ilgiau žmonės bus „priversti“ naudotis e. prekyba, tuo priimtinesnė ji taps vis augančiam naujų klientų ratui.

Vieniems sektoriams nuskilo labiau. Daugiausia darbo atiteko maisto prekybą vykdančioms įmonėms, kosmetikos, higienos priemonėmis prekiaujančioms bendrovėms. Jų tiekiami pirmojo būtinumo kasdien naudojami produktai tapo vieni paklausiausių. Sunkiau sekasi toms, kurios prekiauja brangesnėmis, aukštesnės kokybės prekėmis, taip pat drabužiais ar batais. Ir tai itin logiška – žmonės labiausiai siekia apsirūpinti pirmo būtinumo prekėmis, o to, kas gali palaukti, – neskubama pirkti. Taip pat mokėjimų įmonės, siuntų bendrovės, kurios orientavosi į B2C segmentą, ne B2B, turi daugiausia darbo.

Karantinas pakeitė ir žmonių apsipirkimo įpročius: pirkėjų internetu skaičius išaugo kelis kartus, siuntų bendrovių apimtys – dvigubėjo ar trigubėjo. Tokias apimtis Lietuvoje prognozavome po 1–2 metų ir tam ruošėmės labai strategiškai. Nepamirškime ir to, kad dar prieš šią krizę buvome atsilikę nuo Vakarų Europos ar JAV pagal e. prekybos populiarumą. Pagal pardavimų apimtis internete Lietuva dar neseniai buvo panašiame lygyje, kokiame JAV buvo prieš dešimtmetį, todėl ateinantis dešimtmetis Lietuvoje ir visame Baltijos šalių regione turėjo būti spartaus augimo laikotarpis.

Tačiau įvyko nenumatytas scenarijus, ir ženklus augimas įvyko per kelias paras. Visi vieną dieną atsikėlėme ir supratome, kad nenumatytam laikui apsipirkimas internetu taps pagrindiniu ekonomikos varikliu. Tikiu, kad e. prekyboje Lietuvoje toliau ne vienus metus matysime dvigubą procentinį kasmetinį augimą.

Taip pat girdisi ir spėjimai, kad visuomenė pasaulyje bus atsargesnė, keisis bendravimo įpročiai, siekiant mažinti bet kokį kontaktą, tad paštomatai šioje vietoje bus pirmas pasirinkimas. Jie tapo panacėja. Savitarnos terminalų diegimą spartina visi, kas gali – didžiausi rinkos žaidėjai planuoja atverti dar daugiau maisto savitarnos terminalų, didžiausios internetinės parduotuvės – dar daugiau skiria dėmesio šiam pristatymo būdui. Kas bus toliau?

Žinoma, vartojimas stabilizuosis ar net laikinai sulėtės, jei žmonės nebus užtikrinti savo finansine padėtimi dėl ekonominių sunkumų, kuriuos atnešė karantinas, arba jų prekių krepšelis sumažės. Tačiau e. prekyba nebesugrįš į buvusį lygį, ir mažmeninė prekyba, ir siuntų pristatymo bendrovės, ir didžiosios e. parduotuvės tam ruošiasi.

Kas nutiks fizinėms parduotuvėms ir kavinėms po truputį atveriant duris? Kardinalių pokyčių e. komercijoje tai nesukels – staigi pirkėjų banga, plūstelėjusi į internetą, kiek aprims ir sumažės, tačiau negrįšime į prieš karantiną buvusią situaciją.

Žmonės buvo „priversti“ atrasti apsipirkimą internetu ir šis naujas elgsenos pokytis nedings su karantino pabaiga. Žinoma, tokio ženklaus augimo kiekvieną savaitę nebematysime, tačiau naujų klientų, atradusių e. komerciją, bus.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

