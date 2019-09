Vilniuje į gatves išvažiuoja pirmieji elektrobusai

Penktadienį Sostinėje pristatyti nauji elektra varomi „Karsan Jest Electric“, kurie nuo sekmadienio važinės centrinėje miesto dalyje esančiu 89-uoju maršrutu.

Turkiški „Karsan“ elektrobusai ir įkrovimo įranga – 5 įkrovimo stotelės nupirktos už 1,5 mln. Eur, pirkimą finansuojant savivaldybės lėšomis. 88 kW galios stotelės įrengtos autobusų parke, kuriame elektrobusų akumuliatoriai įkraunami naktimis.

Rimantas Markauskas, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) vadovas, VŽ patvirtino, kad vienas autobusas kainavo 240.000 Eur, o viena įkrovimo stotelė – apie 40.000 Eur.

„Gamintojas nurodo, kad vienos įkrovos užteks 210 km atstumui. Bet mūsų klimatinės sąlygos yra kitokios. Be to, autobusuose yra daug papildomos įrangos, kuri taip pat naudos elektrą. Tai skaičiuojame, kad jeigu pavyks nuvažiuoti 150 km, bus gerai, – VŽ sako R. Markauskas. – Bet šitie autobusai yra pritaikyti įkrovimui mieste įrengiamomis stotelėmis. Mums bus viena stotelė skirta prie Halės turgaus, o kita – prie „Verslo trikampio“. Todėl, esant poreikiui, akumuliatorius bus galima įsikrauti – tam tvarkaraščiuose palikta valandos trukmės pietų pertrauka. Per valandą mes akumuliatorius galėsime įkrauti iki 80%.“

Pagal tvarkaraštį, per dieną vienas autobusas turi nuvažiuoti 270–280 km. Todėl kiekvieną dieną jam bus reikalingas bent vienas papildomas įkrovimas.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/93?placement=

Dabar 89-uoju maršrutu važinėja 8 metų amžiau dujomis varomi „Fiat Ducato“, kurie jau vertinami kaip susidėvėję. Juos VVT naudos savo darbuotojų vežiojimui.

Dabar, pasak R. Markausko, VVT nenumato elektra varomo transporto plėtros, tačiau yra pasirašiusi sutartį pirkti 50 dujomis varomų triašių autobusų, o kitas etapas bus hibridiniai, dyzelinu ir elektra varomi autobusai.

„Dideli elektra varomi autobusai kainuoja per 600.000 Eur, be to, po 8 metų reikia keisti jų akumuliatorius. Todėl mes galvojame, kad galbūt geriau pirkti troleibusus su autonomine rida – jie galėtų važiuoti ir ten, kur nėra kontaktinio tinklo“, – sako jis.

Iki šiol elektrobusų naudojimas Lietuvoje strigo dėl įvairių priežasčių. 2018 m. Tauragės autobusų parkas buvo pirmasis, paskelbęs konkursą įsigyti elektra varomus autobusus, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba šį konkursą nutraukė dėl pažeidimų.

Dar 2015 m. Klaipėdoje, UAB „Vėjo projektai“ pradėtas kurti elektrobusas „Dancer“ jau yra įregistruotas ir bandomas viešuosiuose keliuose, tačiau VŽ duomenimis, dar nepradėtas naudoti.

Šiuo metu 2 elektrobusus ketina pirkti Druskininkai, o Lazdijai – vieną.

VŽ rašė, kad Kaunas ketina pirkti 100 hibridinių autobusų.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“