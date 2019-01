STT tiria Lietuvos paštą dėl įtariamo 3,7 mln. Eur iššvaistymo

Po bendro Susisiekimo ministerijos ir AB Lietuvos pašto (LP) kreipimosi, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos didelės turtinės žalos ir galbūt nusikalstamų buvusių bendrovės vadovų veiksmų.

Susisiekimo ministerijos pranešime skelbiama, kad „abejotinais tikslais“ įsteigę antrinę įmonę, skolinę bendrovės lėšas ir sukūrę schemą išvengti bendrovės valdybos kontrolės sudarant sandorius, buvę LP vadovai 2012–2016 m. galimai iššvaistė apie 3,7 mln. Eur bendrovės lėšų.

„Lietuvos pašte aptikti galimai itin įžūlios pasipelnymo iš valstybės schemos pėdsakai. Glaudžiai ir aktyviai bendradarbiaudami su teisėsauga tikimės, kad bus atsakyta į visuomenei rūpimus klausimus“, – pranešime cituojamas Rokas Masiulis, susisiekimo ministras.

Neaiškus tikslas

Įtarimų sukėlusi buvusių LP vadovų veikla prasideda 2012 m. spalio 5 d., kai bendrovė įsteigė antrinę įmonę UAB „LP Mokėjimų sprendimai“ (LPMS). LP buvo vienintelis naujosios bendrovės akcininkas, o jos vadovu tapo tas pats akcinei bendrovei vadovavęs asmuo.

„Creditinfo“ pateikiamoje informacijoje nurodoma, kad LPMS 2012–2017 m. vadovavo Lina Minderienė, tuometinė LP vadovė.

Ministerija nurodo, kad įstatuose numatyta įmonės veikla – prekybos, gamybos, paslaugų teikimo ir kita veikla – nerodo jokio apibrėžto bendrovės įsteigimo tikslo.

Bendrovėje šiuo metu dirba 2 žmonės, „Creditinfo“ nurodomas atlyginimų vidurkis siekia 153, 84 Eur.

Skolinti pinigai negrįžo

Vos kelios dienos po naujosios įmonės įsteigimo LP ir LPMS kartu su dar penkiomis įmonėmis ir įstaigomis sudaro Klasterio partnerių jungtinės veiklos sutartį, vėliau 2014 m. ir 2016 m. šios sutarties pagrindu pasirašo naujas jungtinės veiklos sutartis dėl mažmeninių ir finansinių paslaugų platformos, susidedančios iš atskirų modulių, sukūrimo ir licencijavimo klientams. Atsakingu partneriu paslaugų platformai kurti pasirenkama viena iš Klasterio sutarties bendrovių.

Veiklai pagal minėtas jungtinės veiklos sutartis vykdyti atsakingajam partneriui dalimis pervedami piniginiai partnerių įnašai, kurių bendra suma siekia beveik 3,7 mln. Eur. Tačiau iš septynių kartu veikiančių partnerių finansinius įnašus daro tik dvi bendrovės – LP (iš viso 1,9 mln. Eur) ir LPMS (iš viso 1,8 mln. Eur), tuo metu kitų partnerių įnašai į bendrą veiklą yra tik nepiniginiai.

Ministerija pažymi, kad įsteigimo metu LPMS neturėjo savo turto ar nuosavo kapitalo, nevykdė ir neplanavo vykdyti jokios kitos ūkinės finansinės veiklos, todėl pagal minėtas jungtinės veiklos sutartis veikė įnešdama tik LP jai paskolintas lėšas. Ministerija nurodo, kad LP iki šiol nera atgavęs suteiktų paskolų.

Negauta pajamų

Nors visa minėta finansinių paslaugų platformos kūrimo veikla iš esmės finansuota tik LP lėšomis, jis nebus pagrindinis sukurto produkto naudos gavėjas. Pagal jungtinės veiklos sutartis 51% bendrų turtinių teisių į atskirus platformos modulius ir galimų pajamų įgyja jokių lėšų neįnešęs atsakingasis partneris. Abiems nurodytiems įnašų mokėtojams tektų tik po 15% minėtų turtinių teisių.

Pranešime nenurodoma paslaugų platforma ir atskirų jos modulių kūrimo darbai iki šiol nėra baigti, nors LP iš dalies naudojasi šia paslaugų platforma savo veikloje. Bendrovės duomenimis, LPMS sukurtais platformos moduliais savo veikloje nesinaudoja ir iš sudarytos jungtinės veiklos sutarties negavo jokio pelno, pajamų ar naudos.

Įtariama schema

Ministerija nurodo, kad LP vadovų galimybes savarankiškai priimti didelės vertės finansinius sprendimus riboja bendrovės įstatai. Juose numatyta, kad sprendimus dėl veiksmų, kurių vertė viršija 1/20 dalį bendrovės įstatinio kapitalo, priima bendrovės valdyba. Pasak ministerijos, akivaizdu, kad veikdama tik savo vardu, LP be valdybos sutikimo nebūtų galėjusi priimti tokios apimties finansinių sprendimų.

Pasak ministerijos, visos minėtos aplinkybės, siejant jas tarpusavyje, rodo, kad LPMS buvo įsteigta ir mokėjimai per ją buvo vykdomi siekiant vienintelio tikslo – sudaryti sandorius, išvengiant LP valdybos kontrolės. Visi minėti sandoriai – jungtinės veiklos sutarčių sudarymas, tokio dydžio finansiniai įnašai, kuriamos paslaugų platformos įsigijimas nebūtų buvę galimi be LP valdybos pritarimo, jei bendrovė šiuos sandorius būtų norėjusi atlikti savarankiškai.

143 auditai

Ministerijos pranešime daromos išvados, kad ši schema LP padarė didelę turtinę žalą. Nurodoma, kad susidariusi situacija leidžia manyti, jog LP atsakingi asmenys naująją bendrovę įsteigė dirbtinai, siekdami palengvinti nenaudingų sandorių sudarymą ir išvengti valdybos kontrolės sudarant sandorius, kurie savo pobūdžiu bendrovei galėjo padaryti ir padarė turtinę žalą.

Ministerija nurodo, kad 2016 m. gruodžio – 2018 m. gruodžio mėn. susiekimo sektoriuje atlikti 143 auditai, kurie tapo pagrindu sektoriaus korupcijos prevencijos sistemai. Šios sistemos veikimui užtikrinti nuo 2017 m. spalio mėn. visose Susisiekimo ministerijai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose dirba specialistai, atsakingi už korupcijos prevenciją ir veiklos skaidrumo didinimą. Ministerija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės saugumo departamentu.

Ponas Masiulis ne sykį tvirtino, kad nepriklausomai nuo to, kokia bus politinė valdžia, ši sistema bus korupcijos prevencijos garantas ateičiai.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“