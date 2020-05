„Crew Dragon“ – erdvi naujos kartos keleivinė kapsulė. Ji net iš tolo neprimena ankštų rusiškų „Sojuz“ aparatų, kuriais iki šiol žmonės buvo skraidinami į TKS. NASA („Scanpix“/AP) nuotr.

Šeštadienį kompanija „SpaceX“ ir JAV kosmoso tyrimų agentūra NASA antrą kartą bandys paleisti Elono Musko vadovaujamos kompanijos sukurtą „Crew Dragon“ kapsulę su įgula į Tarptautinę kosminę stotį (TKS).

Tiesa, „SpaceX“ šeštadienį paprašė rezervinės galimybės atidėti jos kapsulės „Crew Dragon“ pirmąjį pilotuojamą skrydį iki antradienio, išliekant tikimybei, kad šeštadienį tebeplanuojamą paleidimą vėl sutrikdys nepalankūs orai, penktadienį pranešė NASA.

„SpaceX“ paprašė rezervinio paleidimo galimybės antradieniui, birželio 2-ajai, kad prireikus būtų užtikrinta“, – sakoma NASA pranešime.

Sinoptikai prognozuoja tik 50% tikimybę, jog šeštadienį orai Kennedy kosminiame centre Kanaveralo kyšulyje Floridoje prieš planuojamą startą 15 val. 22 min. Rytų pakrantės (22 val. 22 min. Lietuvos) laiku bus palankūs.

Anksčiau buvo planuota, kad „Crew Dragon“ su dviejų astronautų įgula pakils trečiadienį.

„Viena yra aišku: ketiname paleisti amerikiečius astronautus amerikietiška raketa iš Amerikos teritorijos, ir padarysime tai absoliučiu prioritetu laikydami mūsų astronautų saugumą, – penktadienį per spaudos konferenciją pabrėžė NASA vadovas Jimas Bridenstine'as.

„SpaceX“ pirmasis pilotuojamas skrydis, turėjęs įvykti trečiadienio popietę (Lietuvos laiku – likus pusvalandžiui iki vidurnakčio) iš Kennedy kosminio centro Floridoje, buvo atšauktas. Raketos „Falcon 9 Block 5“ paleidimas sustabdytas dėl nepalankių orų, likus maždaug 16 minučių iki starto.

Jei šiandien misija, pavadinta „Demo-2“, pavyks, tai bus pirmas kartas nuo 2011 m., kai astronautai į TKS pakils iš JAV teritorijos. Tai reikš Rusijos kelionių į TKS monopolio pabaigą. Be to, tai bus pirmas kartas istorijoje, kai žmones į orbitą iškelia privati bendrovė. Skrydis „Demo-2“ bus paskutinysis „SpaceX“ pilotuojamųjų skrydžių sistemos bandymas, per kurį bus patikrintos kapsulės „Crew Dragon“, nešančiosios raketos „Falcon 9“, starto aikštelės ir bendrovės operacijų galimybės. Per šią misiją erdvėlaivio įgula, kurią sudaro astronautai Bobas Behnkenas ir Dougas Hurley kartu su „SpaceX“ skrydžio dispečeriais tikrins kapsulės sistemų darbą, manevrinių variklių veiklą, automatinio susijungimo su TKS galimybes ir kitas operacijas.