Ką daryti, kad IT būtų ne inkaras, o verslo variklis?

Auganti konkurencija ir verslo tempas reikalauja greitų sprendimų ir sparčių žingsnių, bet, atrodo, kad jūsų informacinių technologijų (IT) departamentas tapo inkaru veiklai? Terminai praleidžiami, biudžetai viršijami, o gaunami produktai nebetenkina aktualių poreikių? Ir situacija negerėja, nepaisant to, kokias švelnias ar griežtas vadybines taktikas naudojate, kad ir kiek IT komandų samdote ar pakeičiate? Jūs – ne vienintelis.