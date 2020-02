Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Baltijos šalys per kelis metus tapo bene reikšmingiausiu žaidėju Europos tarpusavio skolinimo rinkoje.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikia 25-ios iš 47-ių didžiausių Europoje tarpusavio skolinimo (angl. peer to peer, P2P) platformų. Be to, skaičiuojant bendrą per šias platformas išduotų paskolų sumą, Baltijos šalys taip pat pirmauja visoje ES ir l ...