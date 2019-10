„Novaturas“ apie konkurentus: kai kurie neatlaikė konkurencijos

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ savo konkurentais laiko 6-ias bendroves, dėl kurių atsiradimo, kaip teigia įmonė, konkurencija sektoriuje itin išaugo ir net privertė kai kuriuos palaipsniui ar visiškai atsitraukti iš rinkos.

„Novaturas“ trečiadienį investuotojams surengtame internetiniame seminare pristatė, kad jos konkurentai Baltijos šalyse šiuo metu yra įmonės „Tez Tour“, „Alida“, „Aurinko“, „Kidy Tour, „Itaka“ ir TUI.

„Antras 2019 m. pusmetis ir kitų metų pirmi mėnesiai konkurencijos prasme jau atnešė ir atneš daug iššūkių visose trijose Baltijos rinkose. Nauji rinkos žaidėjai atėjo į rinką, buvo nelengva, bet „Novaturas“ efektyviai gynė savo lyderiaujančias pozicijas. Kai kurie žaidėjai nesugebėjo atlaikyti šios konkurencijos“, – kalbėjo „Novaturo“ generalinė direktorė Audronė Keinytė.

Anot jos, viena ar kita apimtimi veiklos apimtį rinkoje jau mažina trys naujai atsiradę konkurentai.

„Tik Estijoje veikiančiai ir „Finnair“ grupei priklausančiai bendrovei „Aurinko“ 2019-2020 m. žiemos sezonas bus paskutinis, ji visiškai uždaro kryptis. Keletą metų Baltijos šalyse veikiantis kelionių organizatorius „Kidy Tour“ šiemet suspendavo savo skrydžius iš Latvijos. Lenkijos operatorius „Itaka“ pernai atėjo į Lietuvos, o šiemet – į Latvijos rinką, bet jau po mažiau nei metų paliko Latvijos rinką“, – vardija A. Keinytė.

Ji leido suprasti, kad rimčiausias konkurentas „Novaturui“ dabar yra antras ilgiausiai regione veikiantis kelionių organizatorius „Tez Tour“.

Bendrovė „Alida“, anot „Novaturo“ atstovų, esą veikia tik Latvijos rinkoje, todėl žymesnės konkurencinės grėsmės nekelia, o vokiečių TUI, kaip teigiama, į Baltijos šalis atėjo tik šiemet, todėl dar sunku įvertinti jos veiklą.

Tomas Staškūnas, „Novaturo“ finansų direktorius, seminare taip pat sakė, kad „Novaturas“ neseniai pasiekė susitarimą su „Luminor“ banku dėl turimų finansinių įsipareigojimų, kurių terminas baigiasi 2020 m., pratęsimo dar 3 metams.

Atsakydamas į klausimą, ar prestižo nurašymas galėtų pabloginti „Novaturo“ finansinę padėtį, jis sakė, kad bendrovė kasmet kruopščiai pervertina prestižą ir dar neteko atlikti jo nurašymų, nes tam nebuvo poreikio.

Bendrovės atstovai, atsakydami į klausimą dėl to, kaip nuo kitų metų keisis išlaidos skrydžių bendrovėms, skraidinančioms „Novaturo“ klientus, teigė, kad skrydžių savikaina „Novaturui“ kils ne daugiau, nei didėja infliacija, be to, bent dalis sutarčių esą yra ilgalaikės.

Rezultatai prastėja

VŽ vakar rašė, kad „Novaturo“ grynasis pelnas šių metų sausio–rugsėjo mėnesiais sudarė 1,3 mln. Eur ir buvo 76% mažesnis nei tą patį laikotarpį pernai. Bendrovės pardavimai per 2019 m. devynis mėnesius siekė 139,6 mln. Eur ir buvo 0,5% mažesni nei praėjusių metų sausį–rugsėjį.

„Novaturo“ vadovai tokius rezultatus internetiniame seminare aiškino gerais orais šių metų vasarą, kai didelė dalis gyventojų rinkosi poilsį savo šalyje, išaugusių konkurenciją, besikeičiančius keliavimo įpročius.

Įmonė teigia, kad pagerinti rezultatus jai turėtų padėti naujos kelionių kryptys, paankstinti kelionių pardavimai, nuo rugsėjo vėl pradėję sparčiau auginti pardavimai, dėl palyginamosios bazės efekto nuo ketvirtojo šių metų ketvirčio mažėsianti pasikeitusi pagrindinio skraidintojo įtaka finansiniams rezultatams (bendrovę „Small Planet“ pakeitus „GetJet“, „Novaturo“ sąnaudos išaugo), taip pat verslo plėtros perspektyvų esą gali atverti po „Thomas Cook“ bankroto atsiradusios galimybės susitarti su naujais viešbučiais.

„Novaturo“ akcijos kotiruojamos Vilniaus ir Varšuvos biržose.