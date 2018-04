„Paskolų klubas“ atėjus krizei išgyventų dvejus metus

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“, atėjus krizei be papildomų akcininkų įnašų vien tik iš komisinių pajamų išgyventų bent 2 metus.

Tai parodė „Paskolų klubo“ parengtas krizinio veiklos scenarijaus modelis, kuris rodo, kad atėjus ekonomikos nuosmukiui „Paskolų klubo“ veikla generuotų teigiamą pinigų srautą net ir prie dvigubai mažesnių veiklos apimčių.

„Paskolų klubas“ skaičiuoja, kad tapo pirmąja Lietuvoje tarpusavio skolinimosi platforma, per kurią jau suteikta 15 mln. Eur paskolų. Esą pirmieji 10 mln. Eur per platformą suteikti per beveik dvejus metus, o išduoti kitus 5 mln. Eur pakako 5 mėnesių.

Šiuo metu „Paskolų klubas“ turi virš 4.300 aktyvių investuotojų, dažniausiai investuoja vyrai. Vidutinė investuota suma siekia 3.500 Eur. Per mažiau nei 2,5 veiklos metų „Paskolų klubas“ investuotojams išmokėjo 1,5 mln. palūkanų. Vidutiniškai investuotojai investavo už 18% palūkanas. Užtikrinimo fondu, kuris padeda sumažinti investavimo riziką, naudojasi apie 20% investuotojų. Didžiausia vieno investuotojo investuota suma viršija 350.000 Eur.

2018 m. „Paskolų klubas“ tikisi tarpininkauti per platformą išduodant 14 mln. Eur vartojimo kreditų paskolų gavėjams ir taip pasiekti bendrą 25 mln. Eur suteiktų paskolų sumą.

Artimiausiuose „Paskolų klubo“ planuose yra žengimas į užsienio rinkas, tam jau sukurta nauja platforma www.neofinance.com. Teigiama, kad šiuo metu jau turima apie 100 užsienio investuotojų, kurie į Lietuvos žmonių projektus jau investavo virš 350.000 Eur. Be to, esą sulaukta užsienio fondų susidomėjimo investuoti į vartojimo paskolas per „Paskolų klubą“.

Į IT sistemas „Paskolų klubas“ jau investavo 850.000 Eur, o 2018 m. pabaigoje šios investicijos turėtų pasiekti 1 mln. Eur.

UAB „NEO Finance“ įsteigta 2014 m. sausio 21 d. 2015 m. spalį įmonei išduota ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licencija, o 2016 m. balandį įmonė pirmoji iš platformų buvo įrašyta į tarpusavio skolinimo platformų sąrašą, kurį administruoja Lietuvos bankas.

2017 m. sausį įmonei suteikta elektroninių pinigų įstaigos licencija, leidžianti teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

Įmonė nuo aktyvios veiklos pradžios 2015 m. gruodžio mėn. užsiima tarpusavio skolinimo veikla išduodant vartojimo kreditus Lietuvoje ir elektroninei pinigų įstaigai būdinga veikla: lėšų saugojimas IBAN sąskaitose, pinigų pervedimai „CENTROlink“ SEPA mokėjimų sistemoje.

2017 m. pabaigoje didžiausia „NEO Finance“ akcininke, valdančia 77,89% kapitalo, buvo UAB „Era Capital“, kurios po 50% akcijų priklauso Evaldui Remeikiui ir Aivai Remeikienei. Dar 9,81% priklausė verslininkui Grigorijui Gurevičui, 4,19% akcijų – UAB „Value Capital“, kurios 100% akcijų priklauso valdybos nariui Deividui Tumu.

Dar 2,95% įmonės akcijų priklauso Singapūro įmonei „Asian Pacific Green Energy PTE LTD“, kuri priklauso buvusiam „Swedbank” vadovui Antanui Daniui.