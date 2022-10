„Publicum“ vykdomuoju direktoriumi tapo T. Valančius

Tadas Valančius, agentūros „Publicum“ vykdantysis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Strateginės komunikacijos agentūra „Publicum“, stiprindama vadovų grandį ir integraciją į tarptautinį „Havas“ tinklą, įmonės vykdomuoju direktoriumi paskyrė Tadą Valančių. Iki šiol jis bendrovėje ėjo projektų direktoriaus pareigas.

Pasak „Publicum“ įkūrėjo ir valdybos pirmininko Ričardo Jarmalavičiaus, toliau įtvirtinant agentūros lyderystę ir pozicijas rinkoje, vis didesnis prioritetas bus teikiamas strateginėms verslo konsultacijoms ir tarptautinei komunikacijai. Be kitų atsakomybių, naujasis vadovas bus atsakingas už šių paslaugų plėtrą.

„Mano atėjimas į „Publicum“ 2020-ųjų vasarį sutapo su pirmąja pasaulinės pandemijos banga, kai versle ypač išaugo strateginių konsultacijų poreikis. Per tą laiką šių paslaugų apimtys tik plėtėsi. Matome, kad beprecedenčius iššūkius sprendžiantiems klientams didžiausią pridėtinę vertę kuria rinką ir jos dinamiką išmanantys partneriai“, – išplatintame pranešime teigia T. Valančius.

Prieš prisijungdamas prie „Publicum“ jis užėmė vadovaujančias pareigas valstybės įmonėse „Registrų centras“, „Lietuvos geležinkeliai“ ir „Lietuvos paštas“. Prieš tai dirbo žurnalistu.

Pastaraisiais metais šios pozicijos „Publicum“ agentūroje niekas neužėmė. Iki 2020-ųjų rugpjūčio „Publicum“ vykdomoji direktorė buvo Daiva Bumblytė, kuri tada tapo Registrų centro komunikacijos vadove.

2021 m. agentūros pajamos viršijo 4,3 mln. Eur, tai beveik 42% daugiau nei prieš metus, grynasis pelnas padvigubėjo iki 728.000 Eur.

VŽ rašė, kad 2021-ieji komunikacijoms agentūroms buvo ypač dosnūs: dviženkliais skaičiais augo beveik visos didžiosios agentūros, neatsiliko ir mažieji rinkos dalyviai, jau nekalbant apie naujai susikūrusias agentūras, kurios taip pat sėkmingai atsiriekė savo kąsnį.

Tokį didelį spurtą per 2021-uosius iš dalies lėmė kuklesni pandemijos metų, 2020-ųjų, rezultatai, tačiau, nepaisant ir šio veiksnio, per praėjusius metus ne vienai agentūrai pavyko gerokai pralenkti ir 2019-uosius, kuriuos agentūros vadino vienais sėkmingiausių per savo veiklos istoriją.

