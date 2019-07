Donatas Katkus: Manifestas?

Kadaise bet kokia meno grupė – dailės, literatūros, muzikos – skelbdavo savo bendros estetikos manifestus. Tačiau po truputį tie manifestai išėjo iš mados, kūrybos individualizmas, kultūros rinka juos užgožė.

Ir štai Lietuvos muzikos informacijos centras išleido dar vieną CD, „Another point of view“ („Kitas požiūrio taškas“), kuris visais savo parametrais man pasirodė panašus į manifestą.

Kūrybinių principų, estetikos, muzikos tikslų prasme, regis, septyni autoriai skelbia savo požiūrį į muziką ir kūrybą. Tembrai, atskirų garsų šūksmai, tėkmė vietoj atviro naratyvo, bandymų kurti muzikinių įvykių eiles. Muzika savyje ir kartu tai – siekis hipnotizuoti klausytoją vidiniu muzikos poveikiu, atgręžtas į aktualią šiandieną, į „dabar“, atmetantis daugelį dar gyvuojančių muzikavimo klišių. Tai pirmas ryškus savito muzikos atlikimo stiliaus ansamblio „Synaesthesis“ įrašas. Jaunų atlikėjų entuziastingo sambūrio iššūkis visiems, kurie užsiima naujų muzikos kelių ir estetikos paieškomis. Iki tol žavėjomės panašia solidaus, prityrusio Vykinto Bieliausko-Baltako veikla.

O čia sušvinta dirigento ir „Synaesthesis“ vadovo Karolio Variakojo talentas. Kitas šio ansamblio kūrėjas kompozitorius Dominykas Digimas savo kūrybiniais principais aiškiai paveikė kūrinių pasirinkimą.

„Synaesthesis“ autoriai kartu su visa muzikos raida tarsi žengia tolyn nuo lietuviško Broniaus Kutavičiaus, Osvaldo Balakausko, Felikso Bajoro modernizmo ir atveria duris ryšiams su tuo, kas dabar vyksta roko ar popso avangarde, naujuose klausytojo ir muzikos santykiuose, kuriuos provokuoja pirmiausia popso kultūra. Bandymas žengti tolyn nuo postmoderno eklektikos ir praeities ženklų perkūrimo. Repetityviškumas, iškeliantis muzikos reiškinių buvimą virš klausytojo, virš tradiciškai reikalaujamo aktyvaus stebėjimo ir susitapatinimo su garsų naratyvu, yra išaugęs iš dabartinės visuotinės muzikos girdėjimo patirties, kuri tik retkarčiais (pavyzdžiui, koncertuose) reikalauja aktyvesnio stebėjimo ir reakcijų. Dažniausiai kasdienis muzikos girdėjimas paskendęs intuityviose klausytojo pasąmonės reakcijose. Kažkas panašaus girdėti ir „Synaesthesis“ disko įrašuose.

Diską pradeda Muzikos akademijos dėstytojo Ričardo Kabelio – bekompromisio naujų garsų ir formų ieškotojo – kūrinys „Ląstelė“. Garsinėje struktūroje – „trys kintančios melodijos, besisukančios tarsi elektronai aplink savo branduolį“ (Rytis Mažulis), vos juntamas ritmų kitimas kuria nesibaigiančios ir hipnotizuojančios tėkmės įspūdį, lyg stebėtume upės sūkurius: tas pats ir vis kitaip. Lyg spontaniškas žvilgsnis į garsų eilę be pradžios ir be pabaigos ir tuo nekaltinantis klausytojo. Panašiais principais vadovaujasi ir kitas šios estetikos grandas – Rytis Mažulis. Pagarsėjęs savo ketvirtatonėmis struktūromis, vos pastebimais jų kitimais, kuriančiais nuostabią garsų erdvę, čia „Canon mensurabilis“ struktūroje panaudojo ars nova laikų mensūrinių kanonų ritmo principus. Nieko nepasakojanti, bet judanti ritmų erdvė iškyla kaip tobulas, išgrynintas ir kartu su tradiciniu melodizmu asocijuojantis daiktas – kas yra pasąmonės patirtyje. Visas diskas pavadintas jauno ir ryškiai besiangažuojančio kompozitoriaus D. Digimo kūrinio „From another point of view“ vardu. Garso spalvų ir tembrų muzika. Čia nėra tiesiogiai stebimo medžiagą organizuojančio ritmo, tačiau tai atvira drama, uždara forma. Žemų balsų slinktis paremta tik tembro ir dinamikos ekspresija, kuri kuria niūrų pasakojimą vien savo dinaminėmis ir tembrinės raiškos priemonėmis.

Kitas Muzikos akademijos dėstytojas Ramūnas Motiekaitis jau daug metų savo kūryboje meistriškai eksploatuoja šnabždesių garsus, prieštaringas savo gilumoje, dviprasmes struktūras, kai iš efemeriško, nepaprastai subtilaus ir nuolat besikeičiančio skambėjimo atsiranda jausminė raiška. Kaip sako pats autorius: „visa, kas pasirodo, pasirodo ne iki galo, išnyra iš tylos ir vėl pasitraukia“. Įspūdingas jauno Juliaus Aglinsko kūrinys „Būsena (Stebėjimas)“. Tai atvirai erdvinė muzika, kai fortepijono akordai, o ir pūtikų garsai, reikšmingai suskambę, lėtai tolsta erdvėje, kol pasiekia vos suvokiamus šnabždesius. Tas fizinis nutolimo veiksmas verčia pradėti stebėti tuos judesius, juolab kad akordų ir skambesių struktūra yra netradicinės harmonijos. Tai sukuria begalinės imponuojančios begalybės įspūdį. Kaip sako autorius: „Stebėjimas tampa būsena.“

Natūralu, kad tokiame diske neišvengiama rytietiškos kontempliacijos praktikos įtakų. Jos tampa kontroversiškos. Dzenbudistinio koano interpretacija – Ritos Mačiliūnaitės „Koan“. R. Mačiliūnaitė nepasitiki garsų vienovės raiška. Atsiranda jų modifikacijos: vystymas, primenantis tradicinio modernizmo struktūras, melodines nuotrupas ir ritminį žaidimą. Rytietiškų garsų glisanduojančios imitacijos tarsi priešpriešinamos tradicinės stilistikos ritminiams dariniams. Ta prasme savo muzikinių ryšių nebuvimą (smuiko rikošeto ar kitų atsitiktinių garsų kartojimas dar nekuria ryšio) demonstruoja ir Andrius Arutiunianas. Autorius teigia, kad kūrinyje pasitelkiamas ASMR efektas, tai yra „autonomiška jutiminė meridianinė reakcija“. Tačiau iš atskirų garsų ir akordų sudaryto kūrinėlio negalima suprasti – ką tai reiškia? Tyliai anglų kalba moteriškas balsas aptaria, ką ji šią akimirką daro.

Taigi – manifestas. Ir kyla klausimas – kam jis skirtas ? Lyg ir mūsų kultūrai, bet visas jis anglakalbis, internacionalus. Toje globalioje erdvėje jis staiga praranda manifesto reikšmę, nuostatos reikšmę, nes skęsta tarptautinių atradimų, eksperimentų ir madų kamšalynėje. Lietuviškas teksto vertimas lyg jungtų jį prie mūsų muzikos. Bet, regis, autoriai to nelabai nori.