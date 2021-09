Tarp tvarumo ir rinkos laisvės  

Justinas Kilpys, klimatologas, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto mokslininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ant pusryčių stalo – sultingos kriaušės iš Pietų Amerikos ir avokadai, prinokę konteineryje, plaukiančiame iš Meksikos. Puodelyje garuoja šilko švelnumo Kenijos kava, o išmaniajame telefone vibruoja žinutė, kad paštomate laukia pusę žemės rutulio apkeliavęs siuntinys.

Gal plastikinė siuntinio pakuotė nukeliaus į rūšiavimo konteinerį. Tai daryti jau išmokome, nes teršti aplinką tiesiog nebeskoninga. Kaip sakant, žalumas is the new black (iš angl. kalbos reikštų „nauja juoda“ arba tiesiog nauja mada, ryški tendencij ...