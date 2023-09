„Barbės“ skrydis: pelningiausias metų filmas per pusantro mėnesio

Kenas ir Barbė – Ryanas Goslingas ir Margot Robbie. Fredo Duvalio (SOPA / „Scanpix“) nuotr.

Liepos 21 d. į ekranus išleistas filmas „Barbė“ mažiau nei per du mėnesius tapo pelningiausiu metų filmu, kasos pajamomis pralenkęs nuo balandžio pradžios rodomą animacinį filmą „Broliai Super Mario“.

Filmas apie Barbę, kuriame aktorės Margot Robbie vaidinama lėlė pabėga iš „Barbielando“ ir savo rožinius namus iškeičia į realų pasaulį, tame realiame – visame – pasaulyje uždirbo 1,38 mlrd. USD.

Pasak BBC, ne be „Barbės“ pagalbos JAV kino teatrų kasos per vasarą pirmą kartą po pandemijos surinko 4 mlrd. USD. Sektoriaus analitikai nesitikėjo, kad kino teatrai pasieks šią ribą, tačiau „Barbenhaimerio“ – Gretos Gerwig režisuotos „Barbės" ir Christopherio Nolano „Oppenhaimerio“, kurie buvo išleisti tą pačią dieną, sėkmė lėmė, kad vasaros pajamos viršijo pernai per tą patį laikotarpį surinktus 3,4 mlrd. USD.

Sektoriaus ekspertai prognozavo, kad pelningiausias 2023-ųjų filmas bus „Broliai Super Mario“.

Rugsėjo 1 d. į pasaulio ekranus išleistas „Ekvalaizeris 3: paskutinė kova“ su Denzeliu Washingtonu per pirmąsias tris rodymo dienas tapo dar vienu vasaros hitu ir per pirmąsias tris dienas Šiaurės Amerikos kino teatrų kasose uždirbo 34,5 mln. USD.

Tačiau Holivudas džiaugsmu netrykšta: didžiųjų filmų premjeros dėl tebesitęsiančio Holivudo aktorių streiko keliamos į 2024-uosius metus, nes aktoriai negali reklamuoti studijos filmų.

Iki šiol pelningiausi 2023 m. filmai

„Barbė“ – 1,38 mlrd. USD „Broliai Super Mario“ – 1,36 mlrd. USD „Oppenheimeris“ – 853 mln. USD „Galaktikos sergėtojai. III dalis“ – 846 mln. USD. „Greitasis X“ – 705 mln. USD. Šaltinis: BoxOfficeMojo.com

Kino kritikės Rasos Paukštytės tekstą „Kino teatras: vienos bombos ir vienos Barbės istorijos“ galima paskaityti čia.

