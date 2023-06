Po koncerto Glastonberyje Eltono Johno karjeros saulė leidžiasi vakarop

Britų roko legenda seras Eltonas Johnas Glastonberyje surengė paskutinį atsisveikinimo gastrolių Jungtinėje Karalystėje koncertą. Kažkam saulelė leidžiasi, o kažkam pateka – vienoje iš 100 festivalio scenų šiemet pirmąkart istorijoje koncertavo lietuviai – grupė „Planeta Polar“.

Sero Eltono Johno debiutas birželio 21–25 d. vykusiame garsiajame Glastonberio (Glastonbury) festivalyje turėtų būti ir paskutinis jo koncertas Jungtinėje Karalystėje – nors tai toli gražu ne pirmas kartas, kai jis prisiekia, kad „išeina į pensiją“, bet paskiau sugrįžta.

„Niekada nemaniau, kad grosiu Glastonberyje, ir štai aš čia. Ši naktis man itin ypatinga ir emocionali, nes tai gali būti paskutinis mano koncertas Anglijoje. Todėl verčiau gerai grosiu ir jus linksminsiu, nes jūs taip ilgai čia stovite“, – garsųjį britų roko dainininką cituoja „The Guardian“.

76-erių metų legenda gerbėjams padovanojo dainų ir sceninio meistriškumo pamoką, atlikdamas dviejų valandų trukmės koncertą, kuriame kiekviena daina buvo hitas.

Pietvakarių Anglijoje kasmet vykstančiame Glastonberio muzikos festivalyje jo klausėsi didžiulė minia, skaičiuojama, daugiau nei 120.000 žmonių. Pasak BBC, tiesioginę koncerto transliaciją per „BBC One“ stebėjo rekordinis 7,3 mln. žiūrovų skaičius ir tai buvo didžiausia visų laikų Glastonberio koncertų naktinė auditorija.

Palyginti – pernai žiūrimiausia žvaigždė buvo Diana Ross, jos koncerto transliaciją stebėjo 3,1 mln. žiūrovų, sero Paulo McCartney koncertą – 2,7 mln. žiūrovų.

Tik kuklus auksinis kostiumas

Koncertą Piramidės scenoje J. Eltonas pradėjo daina „Pinball Wizard“, kurios nebuvo atlikęs daugiau nei dešimtmetį, po jos sekė „The Bitch Is Back“.

Anot BBC, tai buvo baigiamasis J. Eltono turo „Farewell Yellow Brick Road“ koncertas, kuris šiuo metu oficialiai yra pelningiausias visų laikų turas – jo kasos pajamos siekia 887 mln. USD. Po Glastonberio liko septynios turo koncertų datos, paskutinis liepos 8-ąją numatytas Stokholme.

Spėjama, kad turas užbaigs sero Johno Eltono, daugelį metų garsėjusio kaip ryškus ekscentrikas, karjerą. Pagal Eltono standartus, Glastonberyje vyko „santūrus pasirodymas, kuriame Eltono dėmesys buvo sutelktas tik į jo meilę muzikai“ – visą vakarą jis vilkėjo tą patį auksinį kostiumą ir atrodė kaip žmogus, kuris laimingiausias esti sėdėdamas už fortepijono ir grodamas.

„Tačiau reikia pasakyti, kad jo balsas jau ne toks, koks buvo. Nukirpti balsiai ir marmeladinė dikcija dvelkia Vegaso lounge dainininku – tačiau čia, Worthy fermoje, jo dainavimas buvo keistai veiksmingas, skrodžiantis orą su tokiu aiškumu, kokiam šį savaitgalį nepavyko prilygti niekam, – vertina BBC. – Eltonas liko ištikimas tam, kas jis yra – muzikos apsėstasis, kurio alkis rokui ir popmuzikai skatino ir palaikė jo karjerą. Po dviejų valandų koncertas pasiekė emocinę kulminaciją.“

Dainą „Don't Let The Sun Go Down On Me“ Eltonas paskyrė George Michael'ui (1963–2016), „vienam fantastiškiausių Didžiosios Britanijos dainininkų, dainų autorių ir menininkų“.

„Jis buvo mano draugas, įkvėpėjas, o šiandien jam būtų sukakę 60 metų – noriu šią dainą skirti jo atminimui ir visai muzikai, kurią jis mums paliko ir kuri yra tokia nuostabi“, – sakė dainininkas.

Galimą savo karjeros uždangą jis užtraukė atlikdamas elegišką „Rocket Man“ versiją, kurią lydėjo fejerverkai. Jei tai tikrai paskutinis jo pasirodymas Jungtinėje Karalystėje, tai buvo puikus būdas atsisveikinti, rašo BBC.

Pagaliau ir lietuviai

Somerseto grafystėje, šalia Piltono kaimo vykstantis Glastonberio šiuolaikinio scenos meno festivalis (Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts), vadinamas Glastonberiu, arba tiesiog „Glasto“, yra vienas didžiausių pasaulyje ir bene geriausiai žinomas muzikos festivalis Europoje.

1970 m. pirmą kartą savo fermoje jį surengė ūkininkas Michaelas Eavisas, užsimojęs surinkti pinigų, kad išpirktų įkeistą nekilnojamąjį turtą. Stengdamasis pritraukti kuo daugiau klausytojų, jis žadėjo nemokamai juos vaišinti paties auginamų karvių pienu. Pienu ir muzika tuosyk susiviliojo apie 1.500 muzikos gerbėjų.

Glastonberio festivalis jau seniai nebėra vieta, traukianti tik jaunimą. Tai – didžiulis verslas, tapęs nacionaliniu prekių ženklu.

23 kv. km plote aplink Worthy fermą per 5 festivalio dienas vyksta apie 1.000 įvairiausių meninių veiksmų – šokio, muzikos, teatro, šiuolaikinių menų ir pan., įrengiama apie 100 scenų.

Vienoje jų šiemet pirmąkart istorijoje koncertavo lietuviai – grupė „Planeta Polar“: Adomas Koreniukas, Jonas Narbutas ir Paulius Vaškas.

Vienas spalvingiausių lietuviškos scenos kolektyvų, tropinis „Planeta Polar“ trejetas, prieš metus pasirašė sutartį su Meksikos ir Didžiosios Britanijos leidybine kampanija „Some Other Planet Records“ bei išleido debiutinį albumą „Puro Carnaval“.

Glastonberio scenose koncertavo bene visi garsieji šių laikų atlikėjai — Paulas McCartney, R.E.M., Rodas Stewartas, Davidas Bowie, „The Rolling Stones“, „The Who“, „Coldplay“, Miley Cyrus ir daugybė kitų.