Vilniaus viešbučiai kviečia į netradicines ekskursijas

Viešbutis „Pacai“ Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kitą savaitgalį, vasario 24–26 d., Vilniaus viešbučiai kviečia miestiečius pamatyti, kur ir kaip gyvena į miestą atvykstantys jų svečiai. Prie akcijos „Prašome trukdyti“ prisijungė 18-a viešbučių, pakviesiančių lankytojus į nemokamas ekskursijas ir aprodysiančių apartamentus, kuriuose gyveno karališkųjų šeimų atstovai ir įvairių šalių vadovai.

Įvairiuose Vilniaus viešbučiuose bus surengtos 133 ekskursijos. Inga Romanovskienė, ekskursijas inicijavusios Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė, sako, kad jas darsyk organizuoti nuspręsta dėl didelio renginio populiarumo pernai.

Anot I. Romanovskienės, akcija „Prašome trukdyti“ yra puikus būdas pažinti svečių priėmimo kultūrą Vilniuje. Pirmosios tokios ekskursijos, organizuotos per praėjusiais metais vykusią Pasaulinę turizmo dieną, sulaukė didžiulio dėmesio – vietos jose užsipildė per kelias minutes.

Tarp akcijoje dalyvaujančių viešbučių jos rengėjai išskiria „Calvary hotel“, veikiantį restauruotame, originalias detales išlaikiusiame pastate Kalvarijų gatvėje. XIX a. jame buvo nuomojami apartamentai, vėliau veikė Lenkijos muitinė, o mūsų Nepriklausomybės laikais ilgus metus veikė pirmasis Lietuvos policijos komisariatas. Per ekskursiją viešbutyje žadama aprodyti išlikusias vidines pastato detales, Kalvarijų gatvės įkvėptą interjerą.

Viešbutyje „Kempinski Hotel Cathedral Square“. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Grand Hotel Kempinski Vilnius“ darbuotojai aprodys apartamentus, kuriuose gyveno dešimtys garsenybių, karališkųjų šeimų atstovai ir įvairių šalių vadovai.

Modernėjančiame stoties rajone veikiantis „Railway hotel“ kviečia pamatyti Vilniaus panoramas bei pajusti geležinkelio stoties nuotaiką.

Akcijos „Prašome trukdyti“ metu duris „praeiviams iš gatvės“ atvers 18 viešbučių: „Ratonda Hotel“, „Neringa hotel“, „Holiday Inn Vilnius“, „St. Palace Hotel“, „Hilton Garden INN Vilnius City Centre“, „Radisson Blu Royal Astorija“, „Hotel Park Inn by Radisson Vilnius“, „Moon Garden“, „Railway Apartments“, „Downtown Forest Hostel“, „Calvary Hotel“, „Pacai Hotel“, „Courtyard Vilnius City Centre“, „Corner Hotel“, „Comfort Hotel LT-Rock 'n' Roll Vilnius“, „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ ir „Artis“.

Viešbutis „Artagonist“. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Tris dienas vyksiančiose ekskursijose galės sudalyvauti per 1.300 žmonių. Nepamiršti ir Vilniuje gyvenantys užsieniečiai – jiems skirti 8 turai po viešbučius anglų kalba. Visos ekskursijos nemokamos. Be to, visi ekskursijų dalyviai dalyvaus loterijoje, kurioje bus galima laimėti nakvynę dviem su pusryčiais viešbutyje „Calvary“.

