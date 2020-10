Kino festivalio „Filem‘On“ centre – lietuvių filmai

Barbora Bareikytė filme „Pilis“ (rež. L. Lužytė).

Spalio 28 d. Briuselyje, Belgijoje, prasidedantis tarptautinis 14-asis jaunųjų žiūrovų kino festivalis „Filem‘On“ šiemet ypatingai svetingai sutinka Lietuvos kūrėjų filmus. Festivalio šalimi viešnia tapo Lietuva, tad jo programoje bus parodyti septyni lietuvių filmai jauniesiems žiūrovams, pranešė Lietuvos kino centras.

Dėl Europos vaikų kino asociacijos prizo ir geriausio festivalio filmo vardo varžysis režisierės Linos Lužytės antrasis vaidybinis ilgametražis filmas „Pilis“ (2020). Raudonoji jo linija – jautri paauglės Monikos ir jos šeimos istorija apie svajones ir laimės paieškas Dubline, kur mergaitės mama, profesionali pianistė, rūpinasi demencija sergančia močiute ir dirba žuvies fabrike, o Monika svajoja tapti garsia dainininke.

„Pilis“ – bendras Lietuvos ir Airijos gamybos filmas. Be jo, į lietuviškąją festivalio programos dalį įtraukta šešių animacinių filmų, sukurtų per pastaruosius 20 metų, rinktinė: Iljos Bereznicko „Ne ožkoje laimė“ (2017), Gedimino Šiaulio „Kaukai“ (2014), Rasos Joni „Uodega“ (2007), Igno Meilūno „Pono nakties laisvadienis“ (2016), Meinardo Valkevičiaus „Oo!“ (2018) ir Dariaus Jaruševičiaus „Stop. The Kiss“ (2009).

Skelbiama, jog iki lapkričio 7 d. vyksiantis jaunųjų žiūrovų festivalis programoje kasmet pristato per 130 įvairaus žanro filmų vaikams ir jaunimui nuo 2 iki 16 metų. Festivalio filmai rodomi septyniuose Briuselio ir Gento kino teatruose bei kultūros namuose.

Tiesa, šiemet dėl COVID-19 pandemijos, iš Briuselio miesto festivalis persikels į internetinę kino platformą.