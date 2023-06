Geriausias pasaulio restoranas – Limoje

Praėjusią savaitę vykusiuose 50-ies geriausių pasaulio restoranų (The World’s 50 Best Restaurants) apdovanojimuose triumfavo Peru ir visos šalies gastronomijos sostinė Lima – pirmąsyk į sąrašo viršūnę užkopė Pietų Amerikos restoranas. Negana to, jame įsitaisė dar trys Limoje veikiantys restoranai, ir tai neabejotinai pakoreguos prisiekusių kulinarijos gurmanų keliones.