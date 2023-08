Dėl protestų atidedami „Emmy“ apdovanojimai 

AFP/„Scanpix“ nuotr.

Organizatoriai ketvirtadienį pranešė, kad „Emmy“ apdovanojimai atidedami beveik keturiems mėnesiams dėl užsitęsusio Holivudo aktorių ir scenaristų streiko.

„Emmy“ statulėlės – televizijos „Oskarų“ atitikmuo – turėjo būti teikiamos šį rugsėjį.

Organizatorių ir televizijos „Fox“ išplatintame pranešime teigiama, kad renginys įvyks kitų metų sausio viduryje.

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad 75-ieji „Emmy“ apdovanojimai bus rodomi 2024 metų sausio 15 dieną, pirmadienį“, – sakė „Fox“ atstovas.

„Emmy“ apdovanojimai – kol kas svarbiausias pramoginis renginys, kurį teko atidėti tęsiantis pirmam per daugiau nei šešis dešimtmečius tiek Holivudo aktorių, tiek scenaristų protestui.

Ankstesnį kartą „Emmy“ apdovanojimai buvo atidėti 2001-aisiais, po Rugsėjo 11-osios išpuolių.

Dėl tebesitęsiančio aktorių streiko „Emmy“ apdovanojimuose dabar negalėtų dalyvauti garsiausios žvaigždės ir nominantai, o tai būtų pražūtinga televizijos reitingams.

Scenaristams taip pat nebūtų leista rašyti monologų ar juokelių ceremonijos vedėjui ir dalyviams.

Ilgas atidėjimas skirtas tam, kad abi pusės turėtų laiko išspręsti nesutarimus, nors nuo scenaristų streiko pradžios prieš 100 dienų suinteresuotos šalys beveik nesikalbėjo jokiais oficialiais kanalais.

Prie streikuojančios Amerikos scenaristų gildijos (WGA) narių praėjusį mėnesį prisijungė daug didesnė Ekrano aktorių gildija (SAG-AFTRA).

Be kitų reikalavimų, jie prašo geresnio darbo užmokesčio ir garantijų, kad dirbtinis intelektas nepavogs jų darbo vietų ir pajamų.

Pastarosiomis savaitėmis buvo pasirodę pranešimų apie „Emmy“ apdovanojimų atidėjimą, tačiau iki šiol tai nebuvo patvirtinta.

Į sausio vidurį nukelti „Emmy“ apdovanojimai vyks pačiame Holivudo kino apdovanojimų sezono įkarštyje: savaitė po „Auksinių gaublių“ ir vos para po „Kritikų pasirinkimo“ apdovanojimų.

„Oskarai“ bus įteikti kovo 10 dieną.

Aklavietė

Dėl Holivudo streikų iš esmės buvo sustabdyta visa JAV filmų ir televizijos produkcija, išskyrus nedideles išimtis, pavyzdžiui, realybės ir žaidimų šou.

SAG-AFTRA ir WGA nariams uždrausta reklamuoti savo filmus ir serialus.

Profsąjungų reikalavimuose daugiausia dėmesio skiriama mažėjančiam darbo užmokesčiui srautinio transliavimo eroje ir dirbtinio intelekto keliamai grėsmei jų karjerai ir pragyvenimui ateityje.

Scenaristai ir aktoriai teigia, kad studijos jau daugelį metų metodiškai mažina jų atlyginimus, todėl niekas, išskyrus pačius garsiausius, negali užsidirbti pragyvenimui.

Jie skundžiasi, kad dėl srautinio transliacijos platformų, kurios paprastai neatskleidžia žiūrimumo duomenų, populiarumo iš jų atimta galimybė gauti dideles išmokas, kai pasiseka sukurti ką nors itin populiaraus visame pasaulyje.

Praėjusį penktadienį scenaristai ir studijos preliminariai susirinko aptarti oficialaus derybų atnaujinimo pirmą kartą nuo gegužės, tačiau net ir šis susitikimas kol kas nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų.

75-ųjų „Emmy“ apdovanojimų nominacijos buvo paskelbtos praėjusį mėnesį, vos kelios valandos iki žlugo studijų ir SAG-AFTRA derybos.

HBO serialas „Palikimas“ (Succession), pasakojantis apie šeimą, kovojančią dėl žiniasklaidos imperijos kontrolės, gavo daugiausiai nominacijų – 27.

Po jo seka dar du HBO serialai – 24 statulėlėms nominuota vaizdo žaidimo ekranizacija „Paskutiniai iš mūsų“ (The Last of Us) ir 23 apdovanojimams nominuotas satyrinis serialas „Baltasis lotosas“ (The White Lotus).

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

