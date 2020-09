„Lono“ vadovai: į baldininkų sektorių atėjo antros Kalėdos

Per 30 Nepriklausomybės metų Lietuvoje užaugo ir tėvų sukurtus verslus perima ne tik antroji, bet jau ir trečioji karta. Istorijų čia yra visokių. Viena iš sėkmingųjų – 1993-iaisiais Kazimiero Jakučio sukurtos UAB „Lonas“ perdavimas keturiems sūnums, kurie per kelerius ateinančius metus planuoja patrigubinti grupės apyvartą.

„Pastaraisiais metais augome 30–40% kasmet. Negana to, – sako Domas Jakutis, – esam įsitikinę ir sau kartojam: šiandien „Lonas“ yra savo didžiojo augimo išvakarėse.“