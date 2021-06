A. Čirgelis. Ateities el. parduotuvės: kokius reikalavimus joms kels Z karta?

Įmonės nuotr.

Nors tai, kaip veikia tipinė sėkminga elektroninė parduotuvė, yra pakankamai nusistovėjęs status quo, žiūrėti į ateitį, kuri šiandien neatrodo artima, turi kiekvienas elektroninės komercijos žinovas. Taip, dabar mes darome tai, kas veikia geriausiai, išmanome pirkėjo kelionę, žinome, kaip jį išlaikyti, kaip nuvesti iki pirkimo, kaip pirkimą padaryti patogų, bet tai, kas veikia šiandien, nebūtinai veiks ateityje. Todėl būtent dabar turime pasižvalgyti, kas laukia elektroninių parduotuvių ir ko iš jų norės bei tikėsis klientai.

O kalbėti ir turime pradėti nuo klientų – kokie jie bus. Kai jau pagaliau jaučiamės perkandę millenials kartos atstovus, laiko atsipūsti tikrai nėra – tuoj didelę perkamąją galią turės Z karta, gimusi nuo tarp 1995 ir 2012 m., šiandieniniai 9-mečiai – 26-mečiai. Ką čia svarbu suprasti? Z karta yra pirmoji karta, kuri neatsimena pasaulio be interneto, be internetinių parduotuvių ir be neišsemiamo informacijos šaltinio – „Google“. O tai mums, el. komercijos specialistams, reiškia viena – kartelė kyla dar aukščiau.

Tyrimai sako, kad Z karta tikėsis visko greitai, patogiai, čia ir dabar. Jie supranta technologijas, jie nenori laukti, jie darys spontaninius sprendimus, o mes visam tam turime pasiruošti tinkamą technologinę aplinką, kuri atlieptų itin aukštus lūkesčius ir sukurtų įsimenamą el. pirkimo patirtį jauniausiems Žemės pirkėjams. Ir didieji el. komercijos žaidėjai tai jau daro – taiko sprendimus, kurie šiandien atrodo kaip inovacijos, bet kas žino, gal poryt jie jau bus būtina kasdienybė?

Papildytoji ir virtuali realybė lems tektoninius el. komercijos lūžius?

Tyrimai atskleidžia įdomų aspektą – nepaisant to, kad Z karta auga technologijų pasaulyje, jie vis tiek nori turėti galimybę apsilankyti fizinėse parduotuvėse. Technologijas ir inovacijas jie mato ne kaip viską pakeičiantį dalyką, o vertina kaip priemonę, padedančią panaikinti nesklandumus ir sukuriančią aplinkybes pirkti taip, kaip jiems yra patogu. Ką tai reikš verslams, kurie dirba ir internetu, ir fizinėse parduotuvėse? Vieną paprastą dalyką – į el. parduotuvę ir fizinę parduotuvę reikės žiūrėti kaip į visumą, kur viena papildo kita. Ir vienas sprendimų, jau naudojamas didžiųjų žaidėjų ir, tikiu, tapsiąs labiau prieinamas ir mažesniesiems – papildytos ir virtualiosios realybės sprendimai. Virtualioji realybė (VR) reiškia visiškai naują sukurtą realybę, kai papildytoji (AR) tik prideda virtualių elementų realiame pasaulyje.

Gali atrodyti, kad čia – tolima ir nebūtina inovacija. Taip, šiandien ji nėra būtina, nes šiandien mes dirbame su milenialsais ir vyresniais, bet kas žino, ar VR ir AR sprendimai ateityje nepakeis el. komercijos koncepcijos? Visi ženklai rodo, kad šios technologijos gali lemti tektoninius el. komercijos rinkos lūžius. Jau šiandien yra prekių ženklų, kurie papildytosios realybės technologijų sprendimais leidžia pasimatuoti suknelę, o kas, jei ateityje galėtumėte ir pačiupinėti medžiagą?

Apsilankę fizinėje parduotuvėje Z kartos atstovai dažnai nenori kalbėtis su aptarnaujančiu personalu, tad kodėl el. parduotuvėje neįdiegus AR sprendimo, kuris suteiktų daugiau informacijos apie prekę čia, pačioje parduotuvėje, bet pirkėjo telefone?

„Google“, „Apple“, „Facebook“ jau investuoja daug į papildytosios realybės sprendimus, „Alibaba“, „Microsoft“ dirba su savo AR technologijomis, o technologijų naujienų portalas „TechCrunch“ skaičiuoja, kad VR ir AR rinkos vertė jau siekia 108 milijardus JAV dolerių. AR pradeda dominuoti ir ją į priekį stumia išaugęs naudojimas mobiliuosiuose įrenginiuose. Tad visi trendai rodo, kad AR – ateitis, šito visi el. komercijos rinkos dalyviai neturėtų užmiršti.

Pirkėjams išlaikyti – pasitikėjimas dėl blockchain?

Dar vienas svarbus momentas ateities el. komercijai – „blockchain“ technologija. El. komercija tik augs ir kartu su šiuo augimu gali ir tikėtina atsiras tam tikrų šalutinių poveikių, susijusių su pasitikėjimu, pinigų pavedimo greičiu, aukštesniais mokesčiais, skaitmeninės informacijos laikymu. Būtent „blockchain“ technologija padės didinti pasitikėjimą internetiniais mokėjimais, išvengti apgaulių ir sukurs sąlygas įgyventinti naują mokėjimo būdą kriptovaliutomis.

„Blockchain“ technologija panaikins būtinybę mokėjimuose dalyvauti trečiosioms šalims, be to, pavedimai vyks greičiau, mokesčiai mažės ir pirkėjams, ir pardavėjams. Visa į „blockchain“ pateikusi informacija bus saugoma amžinai, tai reiškia, kad niekas negalės prie jos prieiti ir jos keisti, tai leis eliminuoti internetines apgavystes ir didins el. verslų skaidrumą.

Susiejant šią informaciją ir ateities prognozę su Z karta, kuri netolimoje ateityje taps pagrindine perkamąja jėga, galima tik patvirtinti hipotezę apie „blockchain“ neišvengiamumą – internete augusi karta yra daug gudresnė ir atidesnė. Jie vertina savo privatumą, jiems svarbu, kas ir kur padeda jų duomenis, ypač, jei tai susiję su finansais. Skaidrumas ir patikimumumas yra vienas svarbiausių faktorių tam, kaip Z karta vertins prekės ženklus.

Laukiančių technologijų daug, tai nereiškia, kad turime jas diegti dabar ir investuoti, nežinodami, ar tai veikia. Dabar dirbame su šiandienos auditorija, kurią gerai suprantame, su šiandienos technologijomis, kurias esame patikrinę ir ištobulinę iki mažiausių detalių. Bet visada užmetame akį į tai, kas vyksta ateityje ir ką daro didieji rinkos žaidėjai, kad būtume pasiruošę naujos pirkėjų kartos gimimui.

Komentaro autorius - Aleksandras Čirgelis, elektronines parduotuves kuriančios bendrovės „Electronic Lab“ vadovas

