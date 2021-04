Švariosios technologijos – kryptis startuoliams: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas kviečia mokytis kurti tvarų verslą

„ClimateLaunchpad“ nacionalinė programa.

7 metus iš eilės Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas organizuoja didžiausio pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkurso „ClimateLaunchpad“ nacionalinę atranką. Jauniems verslininkams ir startuoliams atveriamos galimybės ne tik mokytis, kaip idėją paversti tvariu verslu ar pritraukti finansavimą, bet ir patekti į Europos ar net pasaulio idėjų finalą bei taip akseleruoti savo sėkmę.

Ypatingas dėmesys šių metų konkurso metu bus skiriamas sprendimams 6 srityse: prisitaikymo ir atsparumo, žiedinės ekonomikos, miestų plėtros, tvaraus judėjimo, švarios energijos ir maisto sistemų.

Į šias temas susikoncentruota neatsitiktinai. Pasak organizatorių, koronavirusas parodė, kokia pažeidžiama gali būti visuomenė, ekonomika ir kur link veda neatsakinga žmogaus veikla, todėl stipriai išaugino sprendimų poreikį.

Dėl pandemijos – dar didesnis dėmesys tvarumui

Daugiau nei metus pandemijos sukaustytas pasaulis ne tik siekia įveikti virusą, bet ir sprendžia kylančius socialinius bei ekonominius iššūkius. Staiga apribotas judėjimas ir poreikis laikytis socialinio atstumo daugelį sektorių privertė stabdyti veiklą, o tai ne tik išaugino nedarbo lygį, bet ir nemažą dalį žmonių privertė susidurti su skurdo rizika.

Nors pastaruoju metu didžiausias dėmesys skiriamas pandemijos plitimui sumažinti ir visuomenės sveikatai užtikrinti, specialistų teigimu, ilguoju periodu vis didesniu prioritetu taps siekis užkirsti kelią panašioms sveikatos ir ekonominėms krizėms. Sprendimų kryptį vis stipriau diktuoja tvarumas.

„Daugybė žmogaus veiksmų, skatinančių klimato kaitą, blogėjančią aplinkos ir ekosistemų būklę bei nykstančią biologinę įvairovę, gali lemti ir pandemijas. Suprasdami dabartinę ekologinę situaciją, ateityje galime tikėtis daugiau panašių ir net stipresnių sukrėtimų. Tad siekdami užtikrinti visuomenės gerovę ir sveikatą bei kurti atsparias ekonomikas, turime garantuoti, kad kiekviename mūsų veiklos žingsnyje būtų siekiama tvarumo“, – sakė Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko, organizuojančio „ClimateLaunchpad“ nacionalinę atranką, direktorė Laima Kaušpadienė.

Startuoliams atsiveria ypatingos galimybės

Norint inicijuoti tvarius pokyčius, tik valdžios institucijų kuriamų mechanizmų ar finansinių institucijų lėšų nepakanka – reikalingas ir verslo įsitraukimas.

Šiuo metu tiek atskiros šalys, tiek ES didelius lėšų srautus nukreipia į mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančios, tvarios ekonomikos skatinimą. Žaliąsias ir švariąsias technologijas įgyvendinti pasiryžusiems verslininkams ir startuoliams atsiveria galimybės ne tik sprendimais skatinti norimą pokytį pasaulyje, bet ir akseleruoti savo verslą.

„Švariosios technologijos apima inovacijas, susijusias su pakartotiniu naudojimu, švarios energijos šaltiniais, ekologiška inžinerija ir kt., todėl tampa vienu iš kelių verslo plėtrai, efektyvumui didinti ar pokyčiams pasaulyje kontroliuoti. „Verslui kaip įprasta“ pastarųjų technologijų diegimas suteikia galimybę prisitaikyti prie naujų reikalavimų, tačiau spėjama, kad tai padaryti pavyks ne visoms įmonėms. Atsilaisvinusios verslo pozicijos bus užleistos inovatyvioms įmonėms, tad ateityje, tikėtina, klestės tie, kurie geba suprasti pasaulio problemas ir kurti produktus, paslaugas ar sprendimus, tarnaujančius didesniems, kilnesniems visuomenės tikslams“, – pažymėjo L. Kaušpadienė.

Kviečia įgyti žinių žaliųjų idėjų vystymui

Klimato kaitai neabejingi ir švariosiomis technologijomis besidomintys jaunieji verslininkai ar startuoliai kviečiami prisijungti prie nacionalinės „ClimateLaunchpad“ konkurso programos Lietuvoje. Mokymai ir mentorystės sesijos su patyrusiais užsienio lektoriais padės įgyti žinių, kaip, pasitelkiant švariąsias technologijas, kurti sėkmingą ir tvarų verslą. Visa programa bus organizuojama tik virtualiai.

Konkurso dalyviams bus suteikta prieiga prie internetinio kurso, kuriame jie galės savarankiškai mokytis žaliojo verslo kūrimo pagrindų. Atrinktų idėjų autoriai bus pakviesti dalyvauti 5 savaičių trukmės mokymų programoje, kuri prasidės birželio 2–4 d. vyksiančia virtualia mokymų stovykla su lektore Elena Messiou.

„Neretai programos metu sutinku žmones, kurie dalyvauja su tikslu daryti gera visuomenėms ir aplinkai, o finansinį aspektą pamiršta. Dalis jų neretai nedrįsta savo gerų norų sieti su finansine nauda, tačiau planuojant kurti tvarų verslą, kaip ir įprastoje įmonėje, bus svarbu uždirbti pinigus, tiesiog jie bus uždirbami tvariai. Tad būtina iškart galvoti, kaip savo idėją komercializuoti.

Būtent to ir mokysime virtualioje stovykloje: kaip pasverti žaliosios idėjos potencialą, kaip iš jos išvystyti sėkmingą verslą, rasti savo išskirtinumą tikslinės auditorijos akyse ar pristatyti ją investuotojams. Be to, dalyviai išmoks ypač svarbią pamoką – kaip ir kieno klausti teisingų klausimų, kad pavyktų sulaukti ne norimų, o reikalingų ir verslo vystymui naudingų atsakymų“, – kalbėjo E. Messiou.

Lektorė iš Olandijos pabrėžia, jog švariųjų technologijų vystymo potencialas – ypač platus. Nors neretai būtent žiniasklaidoje ar viešoje erdvėje išpopuliarėjusios temos, pavyzdžiui, plastikinių šiaudelių žala, padiktuoja sprendimų poreikį, E. Messiou pažymi, jog iš tiesų reikia pačių įvairiausių idėjų, galinčių spręsti problemas nuo tvaraus judumo didmiestyje iki švarios energijos pasiekiamumo nuošaliose vietovėse, svarbu, kad turimi sprendimai įvairiais aspektais būtų prieinami kuo didesniam skaičiui žmonių.

Savo idėjas nacionalinės programos dalyviai pristatys liepos 9 d. vyksiančiame finaliniame renginyje. Trys geriausios komandos laimės teisę atstovauti Lietuvai Europos finale, o pasisekus ten – ir pasauliniame konkurse.

Dalyvių registracija vyksta iki gegužės 11 d. Visi norintieji prisijungti registruotis gali ČIA.

„ClimateLaunchpad“ lektorė Elena Messiou. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko direktorė Laima Kaušpadienė.