„The Last of Us“ – žaidimas, virtęs serialu, trina ribas tarp skirtingų medijų

Serialo „The Last of Us“ („Capital Pictures“ / „Scanpix“) kadras.

Nors jau praėjo 10 metų nuo poapokaliptinio vaizdo žaidimo „The Last of Us“ pasirodymo, jo motyvais sukurtas HBO serialas ne tik grąžino šiam žaidimui šlovę, bet ir paskatino sukurti jo atnaujintą versiją šiandienėms jau daug labiau pažengusioms žaidimo konsolėms. Tikėtina, kad tokia sėkmė paskatins skirtingas medijas tik dar labiau bendradarbiauti ir ieškoti naujų sąlyčio taškų bei netikėtų formų.

Prieš daugiau nei savaitę baigtas rodyti HBO serialas „The Last of Us“ aplenkė kitą panašaus masto HBO hitą „The House of Dragons“. „The Last of Us“ puikiai įvertino ne tik kino kritikai, bet ir žiūrovai – sezono finalą stebėjo 8,2 mln. žmonių, nors ...

