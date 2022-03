Rusija sako patirianti beprecedentį kibernetinių atakų srautą

„Anonymous“ grupuotės vėliava. Thomaso Peterio („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Rusijos vyriausybės puslapiai susiduria su precedento neturinčiu kibernetinių atakų srautu, sako šalies Skaitmeninių reikalų ministeriją, kurią cituoja naujienų agentūra TASS. Reaguodama į tai valdžia sako besiimanti veiksmų apriboti duomenų srautą iš užsienio.

Prasidėjus invazijai į Ukrainą, nuolatiniais programišių taikiniais tapo ne tik Kremliaus institucijų puslapiai, bet ir didžiosios įmonės. Problemų dėl nulaužtų interneto puslapių pastarosiomis savaitėmis turėjo, pavyzdžiui, avialinijos „Aeroflot“ ar bankas „Sberbank“, rašo „Reuters“.

„Jei anksčiau jų (programišių – VŽ) pikiniai pajėgumai siekė 500 gigabaitų, tai dabar jie siekia 1 terabaitą. Tai yra du ar tris kartus daugiau nei rimčiausi incidentai, apie kuriuos buvo pranešta anksčiau“, – sako ministerija.

VŽ primena, kad dėl invazijos Ukrainoje kibernetinį karą Rusijoje paskelbė programišių grupuotė „Anonymous“. Nuo to laiko ši grupuotė prisiėmė atsakomybę už Rusijos valdžios ir propagandinių žiniasklaidos kanalų nulaužimą, taip pat įvairių institucijų darbuotojų asmens duomenų nutekinimą.

„Anonymous“ taip pat skelbė įsilaužę į Rusijos televizijas bei, perėmę jų signalus, rusams transliavę karo Ukrainoje vaizdus.

Savo ruožtu Rusija dėl karo Ukrainoje tapo labiau izoliuota nuo likusio pasaulio nei bet kada anksčiau. Svarstoma, kad Rusija netgi gali artėti prie uždaro interneto.

Be to, iš Rusijos pasitraukė ne viena didžioji Vakarų technologijų kompanija, todėl valdžia bando imtis veiksmų padėti vietiniam IT sektoriui. „Interfax“ naujienų agentūra trečiadienį paskelbė, kad Skaitmeninių reikalų ministerija IT kompanijų paramai dotacijų forma pasiūlė skirti 14 mlrd. RUB (apie 134,3 mln. USD).

