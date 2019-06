Lietuvos bankų pelnas augo 8,5% iki 91 mln. Eur

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai šių metų I ketv. uždirbo 90,9 mln. Eur pelno – 8,5% (7,1 mln. Eur) daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Toks I ketv. pelnas buvo didžiausias nuo 2011 m., nurodoma Lietuvos banko (LB) apžvalgoje.

Pelningai veikė 11, o nuostolius patyrė 3 bankų sektoriaus dalyviai. Pagrindinė bankų veikla – skolinimas – generavo ir didžiausias grynąsias pajamas.

„Lietuvoje bankų sektorius ir toliau dirba pelningai. Bankų pelnas augo didėjant pagrindinės veiklos pajamoms, gaunamoms iš skolinimo veiklos ir finansinių paslaugų“, – rašoma LB pranešime.

Grynosios palūkanų pajamos per metus padidėjo 5,7% (6,3 mln. Eur) iki 117 mln. Eur, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos – 4,4% (2,3 mln. Eur) iki 55,6 mln. Eur.

Bankų administracinės išlaidos 2019 m. I ketv. sudarė 80,6 mln. Eur – per metus jos padidėjo 3,9% (3 mln. Eur) daugiausia dėl išaugusių personalo išlaidų.

2019 m. I ketv. pabaigoje bankų sektoriaus turtas sudarė 28,207 mlrd. Eur – per metus jis padidėjo 8,1% (2,1 mlrd. Eur), per ketvirtį mažėjo 1,4%. Visi bankų įsipareigojimai šių metų I ketv. pabaigoje sudarė 26,283 mlrd. Eur – 11,1% didesni nei prieš metus, o per I ket. bankų įsipareigojimai išaugo 1,6%.

Bankų paskolų (įskaitant lizingą) portfelis ketvirčio pabaigoje siekė 19,891 mlrd. Eur – per ketvirtį jis beveik nepakito, o per metus paaugo 5,5%. Ne finansų bendrovių paskolų portfelio vertė per ketvirtį sumažėjo 4,8% iki 9,231 mlrd. Eur, namų ūkių – sumenko 0,1% iki 9,537 mlrd. Eur, o iš jų gyventojams suteiktų būsto paskolų vertė per ketvirtį augo 1,8% iki 7,682 mlrd. Eur.

Neveiksnių skolos priemonių (blogų paskolų) dalis per ketvirtį sumažėjo 0,25 procentinio punkto iki 2,19% viso paskolų portfelio.

Bankų klientų indėliai išlaikė augimo tendenciją – didžiausią įtaką tam turėjo didėję valdžios sektoriaus institucijų indėliai. 2019 m. I ketv., palyginti su 2018 m. paskutiniuoju ketvirčiu, bankuose laikomų indėlių suma padidėjo 0,9% iki 22,473 mlrd. Eur.

„Pažymėtina, kad šitoks prieaugis išsiskiria iš ilgametės tendencijos, kai dėl sezoniškumo įtakos 2018 m. paskutinį ketvirtį indėlių suma padidėja daugiau nei įprasta, o pirmąjį – susitraukia. Šiais metais tokį dėsningumą nusvėrė išaugę valdžios sektoriaus institucijų indėliai“, – rašoma Lietuvos banko pranešime.

Valdžios sektoriaus institucijų indėliai per ketvirtį padidėjo 15,8%. iki 2,124 mlrd. Eur. Ne finansinių bendrovių indėliai per ketvirtį sumažėjo 1,4% – iki 6,255 mlrd. Eur. Kitų finansinių bendrovių indėliai augo 11,8% iki 0,743 mlrd. Eur. Namų ūkių indėliai per tą patį laikotarpį sumažėjo 0,6% – iki 13,351 mlrd. Eur.

Šių metų I ketv. pabaigoje visi bankai vykdė jiems nustatytus kapitalo reikalavimus.

I ketv. pabaigoje Lietuvoje buvo 7 bankai ir 8 užsienio bankų filialai. Tarp jų yra praėjusių metų pabaigoje iš Europos Centrinio Banko (ECB) gavę specializuoto banko licencijas trys bankai – „Mano bankas“, „Revolut Bank“ ir „European Merchant Bank“. „Luminor Bank“ ir „Citadele“ bankai pakeitė veiklos formą ir šiuo metu Lietuvoje veikia kaip užsienio – Estijos ir Latvijos – bankų filialai.

„Šiemet pasikeitė Lietuvos bankininkystės paveikslas. Vienas naujas specializuotas bankas jau veikia persitvarkęs iš kredito unijos, du licencijas turintys specializuoti bankai klientams paslaugų kol kas neteikia, tačiau intensyviai ruošiasi veiklos pradžiai ir ilgainiui sudarys konkurenciją rinkoje“, – pranešime sakė Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su ECB nagrinėja dar penkias paraiškas dėl banko licencijos gavimo, iš jų viena – dėl banko licencijos, kitos – dėl specializuoto banko licencijos. Besikreipiančių pareiškėjų verslo modeliai yra įvairūs – tiek vartotojų, tiek smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimu norinčios užsiimti įstaigos.

