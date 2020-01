Nuo 2020 m. vienerių metų pensijos stažas – už 1.007,38 Eur VSD įmokų

Padidėjus minimaliai mėnesinei algai smulkiam verslui didėja minimalios socialinio draudimo įmokos.

2020 m. minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 555 Eur didėja iki 607 Eur prieš mokesčius. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atkreipia dėmesį, kad padidėjus MMA smulkiam verslui didėja ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

Asmenims, kurie užsiima individualia veikla, mažųjų bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir kitiems asmenims nuo 2020 m. privalomojo sveikatos draudimo įmoka per mėnesį nuo 38,74 Eur didėja iki 42,37 Eur. Jeigu asmuo nori, kad jo stažas skaičiuojant senatvės pensiją, padidėtų vieneriais metais, jis „Sodros“ įmokas turi sumokėti nuo didesnės sumos.

LBAA skaičiuoja, kad mažųjų bendrijų nariams ir individualių įmonių savininkams kas mėnesį reikės mokėti 83,95 Eur (per metus – 1.007,38 Eur) VSD įmokų, o individualią veiklą pagal pažymą vykdantiems asmenims – 76 Eur VDU įmoką per mėnesį (911,96 Eur per metus). Jeigu šie asmenys gaus mažiau apmokestinamųjų pajamų nei MMA, jiems mokesčių našta dėl fiksuotų įmokų išaugs.

Anot LBAA, minimali mėnesinė alga nuo 2020 m. didėja 9%, todėl darbdaviai bus priversti didinti darbo užmokestį ir daugiau nei MMA uždirbantiems asmenims. Priešingu atveju vis daugiau darbuotojų įmonėje uždirbtų kiek daugiau nei MMA. Algų kilimas gali paskatinti tolesnį paslaugų kainų didėjimą.