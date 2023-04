20 metų su „Bentley Continental GT“: nuo rekordo ant Baltijos jūros iki inžinerinių šedevrų

Lygiai prieš 20 metų pasirodęs „Bentley Continental GT“ pasauliui parodė, kad GT stiliaus automobiliuose sutinkama galia ir prabanga gali pakilti į dar nematytą lygmenį. Nuo ikoniško W12 variklio iki rankomis kuriamos britiškos prabangos – viskas čia buvo sukurta tam, kad net ir ilgiausios kelionės būtų lengvos bei nepamirštamos.

Per šį laiką „Bentley“ pristatė tris „Continental GT“ kartas, kurios leido pasiekti neįtikėtinus rekordus, pelnė prestižinius apdovanojimus ir sugrąžino gamintojo vardą į didįjį automobilių sportą.

Pirmoji karta: naujas etalonas

2003 metais pristatytas „Continental GT“ buvo tikras 21 amžiaus automobilis, pakeitęs tiek grand touring suvokimą, tiek „Bentley“ kaip gamintoją. Tai buvo absoliučiai naujas modelis po to, kai „Bentley“ prisijungė prie VW grupės, todėl atspindėjo, ką reiškia didelės investicijos į dizainą, inžineriją ir gamybą. Pirmosios kartos „Continental GT“ jau tada stipriai išsiskyrė iš minios dėl savo masyvių proporcijų ir kulką primenančio silueto.

Tačiau didžiausia naujiena, kuri „Bentley“ modelius iki šių dienų paverčia išties ypatingais automobiliais – 6 litrų W12 variklis su dviem turbinomis. Jis suteikė „Continental GT“ modeliui 550 AG ir leido 100 km/val. greitį pasiekti vos per 4,8 sekundės. Taip jis neatsikvėpdamas galėjo greitėti, kol pasiekdavo didesnį nei 300 km/val. greitį. Net ir praėjus 20 metų, šie skaičiai toliau išlieka įspūdingi.

Kaip ir su visais „Bentley“ modeliais, didžiausia magija įvyksta į juos atsisėdus. Pirmosios kartos „Continental GT“ pasižymėjo retu prabangos lygmeniu. Čia buvo montuojamos aukščiausio lygio natūralaus medžio apdailos ir geriausia automobilių rinkoje esanti oda. Žinoma, viskas buvo surenkama rankomis Crewe gamykloje.

Šalia nepriekaištingos važiavimo kokybės pirmosios kartos „Continental GT“ turėjo tai, ko iki šiol nebuvo jokiame šios serijos modelyje – visų varančiųjų ratų pavarą. Toks inžinerinis sprendimas šį kupe pavertė vienu patogiausių automobilių ilgoms kelionėms bet kokiu oru ir bet kokiomis kelio sąlygomis.

Greičiausias ten, kur kiti paslystų

Kad tai įrodytų, „Bentley“ 2007 metais nusitaikė į pasaulio rekordą. Šiai misijai jie pasirinko užšalusią Baltijos jūrą, Botnijos įlankoje, o prie „Bentley Continental GT Speed“ vairo sėdo keturiskart pasaulio ralio čempionas Juha Kankkunenas. Modelis buvo beveik standartinės komplektacijos, išskyrus saugos lankus, aerodinaminius patobulinimus ir žemoms temperatūroms pritaikytus degalus.

Užšalusioje kilometro ilgio atkarpoje suomis su „Continental GT Speed“ išvystė vidutinį 321,6 km/val. greitį į abi puses. Bandymo metu automobilis buvo pasiekęs ir maksimalų 331 km/val. greitį, taip tapdamas greičiausiu automobiliu pasaulyje ant ledo.

Antroji karta: sugrįžimas į GT lenktynes

Po puikaus pirmosios kartos debiuto, „Bentley“ 2010 metais pristato antrosios kartos „Continental GT“ modelį. Jo gamybai buvo panaudotas karšto spaudimo metodas, kuris leidžia iš aliuminio lakštų išgauti aštrias ir sudėtingas formas, todėl antrosios kartos modelis pasižymėjo didingomis proporcijomis, kurias pabrėžė aštrios linijos.

W12 variklis taip pat buvo gerokai patobulintas ir dabar leido „Continental GT“ pasigirti 590 AG galia bei maksimaliu 319 km/val. greičiu. Tiesa, šįkart variklis tapo ne tik galingesnis, bet ir našesnis. Važiuojant įprastai antrosios kartos „Continental GT“ variklis galėjo išjungti pusę cilindrų ir taip mėgautis ne tik mažesnėmis degalų sąnaudomis, bet ir tylesniu važiavimu. Tačiau vos stipriau nuspaudus akseleratorių, jis vėl atgydavo ir demonstruodavo savo bekompromisę galią.

Radikaliausias variantas

2014 metais „Bentley“ sukūrė lenktyninę „Continental GT3“ versiją ir grįžo į didįjį automobilių sportą – GT3 lenktynes. Trasoje surinktos inžinerinės žinios vėliau buvo pritaikytos ir serijiniuose modeliuose. Pagal lenktyninį modelį klientams buvo sukurtas itin radikalus GT3-R modelis su 4 litrų V8 varikliu. Visos įmanomos dalys buvo pakeistos anglies pluoštu, sumontuota titaninė išmetimo sistema ir išimtos galinės sėdynės.

Automobilis tapo 100 kg lengvesnis nei standartinis „Continenal GT“ modelis su V8 varikliu. Taip pat jis buvo žemesnis, o dėl žemesnio svorio centro pasižymėjo staigumu ir greičiu posūkiuose. Negana to, tuo metu GT3-R tapo greičiausiai įsibėgėjančiu modeliu per visą „Bentley“ istoriją: 100 km/val. greitį jis galėjo pasiekti vos per 3,8 sekundės. Buvo išleista tik ribota serija šių modelių, todėl net šiandien kolekcionieriai juos laiko vienais patraukliausių „Bentley“ modelių.

Trečioji karta: technologinis šuolis

2018 metais pasirodė trečioji – dabartinė – „Bentley Continental GT“ versija. Nuo ankstesnės kartos vizualiai ji labiausiai skiriasi naujo dizaino priekiniais ir galiniais žibintais. Tačiau didžiausi pokyčiai čia įvyko automobilio technologijose.

Dabartinio „Bentley Continental GT“ pakaba turi 48 voltų stabilizatorius, kurie neatpažįstamai pakeičia automobilio vairavimą. Važiuojant įprastai „Bentley Continental GT“ pasižymi komfortu ir tik labai subtiliai reaguoja į kelio nelygumus. Tačiau įvažiavus į posūkį ar pasirinkus sportinį režimą, pakaba akimirksniu tampa standesnė, todėl automobilis greičiau reaguoja į vairo pasukimą, bei nevirsta į išorinę posūkio pusę.

Įsėdus į vidų pasitinka visiškai skaitmeninis prietaisų skydelis, kuriame galima aiškiai matyti žemėlapius ir kitą svarbią informaciją. Ryškiausias pokytis salone – centrinis ekranas, kuris vienu klavišo paspaudimu gali apsiversti, pakeičiant jį automobilyje esančia apdaila arba trimis ciferblatais. Taip pat čia pirmąkart sumontuotos šildančios, vėdinančios ir pažangią masažo funkciją turinčios sėdynės.

6 litrų W12 variklis buvo patobulintas ir pirmąkart modelio istorijoje suporuotas su dvigubą sankabą turinčia pavarų dėže. Dabar jis išvysto 635 AG ir 100 km/val. greitį pasiekia vo per 3,7 sekundės. Tiesa, tai – paskutinioji „Bentley Continental GT“ karta, kurioje bus montuojamas šis variklis. Gamintojas neseniai paskelbė, kad nuo 2024 metų stabdo vieno sudėtingiausių ir galingiausių variklių gamybą.

Rekordas aukštumose

Praėjus kiek daugiau nei metams po trečiosios kartos „Bentley Continental GT“ premjeros, modelis darkart įrodė, kad yra nepralenkiamas savo segmente. JAV vykstančiose legendinėse „Pikes Peak International Hill Climb“ lenktynėse Rhyso Milleno vairuojamas „Continental GT“ sumušė trasos rekordą serijinių automobilių klasėje.

Ši trasa ypatinga tuo, kad vingiuoja kalnuose, kur startas duodamas beveik 3 km, o finišuojama jau 4,3 km aukštyje, kur oras yra trečdaliu retesnis nei jūros lygyje. Toks oro išretėjimas tampa iššūkiu ne tik vairuotojui, bet ir automobiliui.

20 km trasą su 156 posūkiais lenktynininkas įveikė per 10 minučių ir 18 sekundžių, taip 8,4 sekundės pagerindamas ankstesnį rekordą bei pasiekdamas vidutinį 112 km/val. greitį. Vėliau pagal šį automobilį „Bentley Mulliner“ padalinys pagamino riboto leidimo „Pikes Peak“ modelių seriją, žyminčią šį svarbų rekordą ir „Bentley“ 100 metų jubiliejų.

Šiemet gamintojas mini „Continental GT“ dvidešimties metų jubiliejų ir artimiausiais mėnesiais pristatys ypatingas bei vienetines šio modelio versijas. Rugpjūtį šventiniai renginiai pasieks kulminaciją, kai Monterėjaus automobilių savaitėje bus pristatytas vienetinis „Continental GT“ modelis, kurio dizainą įkvėpė pats pirmasis šios serijos automobilis.

Tuo tarpu „Bentley“ namuose Vilniuje dar galima užsisakyti paskutiniuosius „Bentley Continental GT“ modelius su ikonišku W12 varikliu, žyminčiu vieną ryškiausių pasiekimų automobilių inžinerijoje.