Viešosios debesijos sprendimai: malonumas ar būtinybė?

Vokietijos rinkos ir vartotojų bendrovės „Statista“ ataskaitos duomenimis, prognozuojamas debesų kompiuterijos rinkos augimas Europoje — iki 2023 m. pastarosios rinkos vertė išaugs iki 560 mlrd. eurų.

„Įmonės vis dažniau kreipiasi norėdamos skaitmenizuoti procesus ir taip didinti savo veiklos efektyvumą. Nepaisant to, pastebime, kad Lietuvos bendrovės, lyginant su Vakarų Europos įmonėmis, vis dar yra gerokai atsargesnės ir rečiau ryžtasi pokyčiams. Nors modernizuoti esamus IT sprendimus ne visada yra paprasta, tačiau sėkmingai tai įgyvendinus, galima pagerinti vartotojų patirtį, lengviau išnaudoti dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi algoritmus, sumažinti IT ūkio išlaidas ir bei užtikrinti aukštesnį sistemų saugumo lygį,“ — teigia „Baltic Amadeus“ Debesijos paslaugų vystymo vadovas Robertas Skardžius.

Plačiau apie viešosios debesijos sprendimų naudas verslui skaitykite šiame straipsnyje.