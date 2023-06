Kodėl IT vadovai tampa „atpirkimo ožiais“, nors jų vieta – valdybose

IT vadovai dažnai nesupranta, ko iš jų nori organizacija, o CEO pyksta, kad nepavyksta susikalbėti su IT skyriumi. Išeitis yra – pakviesti IT vadovą į valdybą. Tačiau tai šalies įmonėse dar yra gana reta praktika. Ir tai lemia abipusės priežastys.