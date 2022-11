L. Maskoliūnė paskirta „Profitus” plėtros vadove

Lina Maskoliūnė, „Profitus” plėtros vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prie sutelktinio finansavimo platformos „Profitus” prisijungė Lina Maskoliūnė, užimanti plėtros vadovės pareigas.

Pasak Viktorijos Čijunskytės, „Profitus“ įkūrėjos ir vadovės, platformos tikslas – atsakingas verslas, kuris į plėtrą žiūri per aiškią tvarumo prizmę.

„Su Lina NT srityje bendraujame daugiau nei 8 metus, ją pažįstu kaip kompetentingą, struktūruotą, didelį polėkį ir patirtį turinčią lyderę. Pasiekėme etapą, kuomet plėsdamiesi dar daugiau dėmesio skiriame ne tik profesionalumui, bet ir sąmoningumui. Kartu tai užtikrina nuolatinį paslaugų kokybės augimą, aiškias vertybes bei skaidrų ir sėkmingą verslą“, – sako V. Čijunskytė.

L. Maskoliūnė akcentuoja, kad sprendimą tapti „Profitus“ dalimi lėmė šios platformos lyderystė rinkoje ir aiškiai išreikšti augimo planai.

„Sukaupta patirtis leidžia įžvelgti „Profitus“ potencialą augti tiek taikant į naujas rinkas, tiek pristatant naujus produktus, tiek vertinant nuolatinį komandos profesionalėjimą. Atėjau kurti galimybes ir erdvę komandai augti tvariai, o investuotojams užtikrinti ilgalaikį pasitikėjimą partneriu, kuriems jie patiki savo santaupas“, – pasakoja L. Maskoliūnė, turinti daugiau nei 20 metų vadovavimo patirties nekilnojamojo turto vystymo bei plėtros užsienio rinkose srityse.

VŽ primena, kad L. Maskoliūnė praeitų metų pavasarį paliko „Technopolis Lietuva“ vadovės poziciją.

„Profitus“ veiklą pradėjo 2018 m., iš viso jau sutelkta per 80 mln. Eur, finansuoti 635 verslo projektai, investuotojams išmokėta per 4 mln. Eur palūkanų, „Profitus“ sistemoje yra 26.611 registruotų investuotojų. 2022 m. iki spalio 31d. sutelkta per 31 mln. Eur „Profitus“ užima 39% NT srityje dirbančių SFP rinkos.

