Pokyčių iššūkis su esama komanda

Su esama komanda pokyčius daryti sunku – tai puikiai žino visi vadovai. Tai patyriau ir aš, gal gana naiviai pasirinkusi eiti šiuo keliu su daugiau nei šimto darbuotojų ir devynių vadovų komanda. Dauguma iš jų įmonėje dirbo aštuonerius metus ir daugiau.

Poreikis keistis atėjo kartu su besikeičiančia tarptautinės grupės strategija – įžengėme į naują verslo nišą ir iš esmės pasikeitė verslo prioritetai. Sritys, kuriose buvome stiprūs dešimtmetį, tapo antraeilės, todėl reikėjo naujų žinių ir kompetencijų, naujų sprendimų ir, svarbiausia, noro imtis veiksmų bei supratimo, kodėl tai neišvengiama. Siekėme proveržio nauja kryptimi, o tam labai stigo verslui natūralaus alkio jausmo ir ambicijos, mat jau kuris laikas buvome įpratę mėgautis komfortu ir tai tapo organizacinės kultūros dalimi. Akivaizdu – atėjo laikas keistis.

Tas jausmai, kai suvoki: gyvename komforte

Ženklu apie komandos fokuso pasikeitimą man buvo kolegų reakcija į siūlomą vadovų komandos plėtrą. Po truputį keičiantis įmonės verslo modeliui, planavau plėsti vadovų komandą perskirstant jų atsakomybes ir pakviečiant prie komandos prisijungti patyrusį profesionalą. Apie tai pirmiausia pasidalinau su mūsų branduoliu ir kolegų reakcija mane nutrenkė žaibu.

Suveikė, matyt, taikliausiai būtų pasakyti, šeimos harmonijos savisaugos instinktas. Skambėjo frazės – „kodėl įsileidžiame svetimą“, „kam mums to reikia“, „ko jis imsis, kai pamatys, jog kai kurios sritys šlubuoja“ ir pan. Mane tai nustebino. Seniai, matyt, turėjome judesio, kuris taip aiškiai atskleistų, kaip pasikeitė organizacijos DNR. Supratau – tarpusavio santykiai be konkurencijos bei komfortas, o ne tikslas, ambicijos tapo mūsų varomoji jėga. Ir ji vargiai „varo“ taip, kaip įmonės vadovas norėtų. Panašu, kad gyvenome patogiai.

Kodėl tai sunku?

Kuomet kartu dirbama aštuonerius, dešimt ar daugiau metų, iš esmės keičiasi ir tarpusavio santykių dinamika – daug laiko praleidžiama kartu, užsimezga artimos draugystės, kitaip tariant – formuojasi šeimos santykių kultūra visuose lygmenyse. Tampa nepatogu kolegoms ar vadovams duoti neigiamą grįžtamąjį ryšį, kelti klausimus ar skatinti iššūkius, nes jaučiamės lyg šeima. Joje visiems tiesiog gera būti kartu. Tuomet darbai eina sava (antraeile) vaga kaip ir, bendras (organizacijos) tikslas, kuris nesukuria patogios terpės siekiamiems harmoningiems santykiams organizacijoje. O jie itin svarbūs, mat galiausiai prilyginami komandiškumui. Natūralu, kad toks kontekstas pokyčiams nepalankus, todėl visai nesistebiu, jog siekiant pokyčių dažniausiai keičiama komanda ir retai pasirenkamas jos požiūrio keitimo kelias, kuriuo ėjome mes.

Po pokyčių: vadovų komandoje – tik kuriantys vertę

Pirmiausia susitelkiau ties naujais lūkesčiais aukščiausio lygio vadovų komandai. Naujos įžvalgos, pasiūlymai ir sprendimai – buvo vieni iš jų, deja, būdingi toli gražu ne visiems. Įvertinau tai objektyviai ir žvelgdama į laukiančius iššūkius nusprendžiau su tokiais vadovais atsisveikinti. Supratau, jog jei iki šiol jie nekūrė vertės savo įžvalgomis ir net sėdėdami prie susirinkimų stalo nuolat buvo kitur: laiškuose, skambučiuose ir pan., negaliu tikėtis, jog tai savaime pasikeis.

Prireikė kelių rimtų pokalbių su likusiais ir įmonės interesai galiausiai vėl tapo mūsų veiklos epicentru. Tuo, kuris visus sutelkia vertės kūrimui sprendžiant tiek strateginius, tiek procesų klausimus. Taip susikalibravę matymą ir išmokę asmeninį ego palikti „parkinge“ persiorientavome nuo tarpusavio santykių prie vienijančio tikslo.

Daugiau veržlumo ir nuoseklaus judėjimo į priekį atsirado pakeitus vadovų darbo organizavimą, o pirmiausia – susirinkimus. Mes dar labiau juos struktūrizavome pakeisdami darbotvarkę, įvedę naujas drausmės bei proceso taisykles. Taip jie tapo efektyvesni. Dabar iš susirinkimų išeiname su sprendimais ir jų pasiekiame per trumpą laiką. Tikiu, kad ir jų kokybė ženkliai geresnė, mat išmokome kritikuoti, teikti pastabas ir siūlymus. Jau kuris laikas neturime susirinkimų be konstruktyvių ginčų ir konfrontacijos, kuria labai džiaugiuosi, nes taip dabar pas mus gimsta naujos idėjos ir sprendimai, kurių taip reikia šiuo metu.

Vadybos vadovėlio paraščių strategija

Grįžti prie normalios verslo santykių dinamikos ir susitelkti į naują tikslą, nepasikeičiant komandai, kaip rodo mano patirtis, vargiai įmanoma. Visų pirma, neišvengsi pasipriešinimo ir klausimų, „kodėl nebegali būti, kaip buvę“, ar įmonės vadovo adekvatumo kvestionavimo. Bet tai girdėti pokyčių vadovui gi nieko naujo, ar ne? Todėl, kai ne tik pagrindine vertybe, bet ir tikslu tampa tarpusavio santykiai, persiorientavimas į verslo rezultatą, kaip prioritetą, yra skausmingas absoliučiai visiems.

Komanda tai traktuoja kaip pasikėsinimą į, jų supratimu, komandiškumą, todėl jaučiasi nusivylę ir galiausiai kažkas ryžtasi atsisveikinti, o paskui jį įmonę palieka ir dar keli. Likusiems vadovams reikia iš naujo permąstyti, kur ir kaip jie kurs vertę, o įmonės vadovui – rasti sprendimą, kaip negrįžti vėl prie to, iš ko ką tik išbrista. Kitaip tariant – prasideda natūralūs komandos atsinaujinimo pokyčiai. Taip ir mano kilni vizija pasikeisti nekeičiant komandos atsirado vadybos vadovėlių paraštėse. Grįžome prie tipinės pokyčių valdymo praktikos – planavę keisti tik požiūrį, neišvengėme komandos kaitos. Tapo aišku, kai savo kailiu patyriau, kodėl pokyčiai su esama komanda yra vadybos vadovėlio paraščių strategija.

Vadovauti vadovams

Patirtis, profesionalumas, vadovo komandos sutelktumas ir palaikymas nepadės perjungti aukštesnės pavaros, jei nebus ambicijų, noro ieškoti atsakymų „kaip“ ir tikėjimo bendru tikslu. O patirtis vienoje įmonėje ilgainiui vargiai išliks vertybe, jei nesugebėsime rasti būdų, kaip parsinešti kuo daugiau kitų verslų patirčių savos įmonės stiprybės auginimui. Įsitikinau tai savo patirtimi, todėl šiandien man yra dar aiškesnis mano, kaip vadovės, vaidmuo – „walk the walk, don’t just talk the talk“. Tai užtikrinu palaikydama tempą ir kryptį, komandos užsidegimą ir alkį žinioms.

Tik tol, kol gali sukurti vertę ir kol tiki

Šiandien su savo komanda esu daug atviresnė ir drąsiai sakau – įmonėje turi dirbti tol, kol gali sukurti vertę; kol tiki, kad čia gali kažką padaryti; kol dega ugnelė akyse; kol turi drąsos ir įžvalgumo kitai nuomonei: kuomet dvi sutampa, viena iš jų nereikalinga. Jei visa tai kažkur išgaravo – arba turi giliai įkvėpti ir iš naujo rasti jėgų grįžti į šias vėžias, arba būti atviras sau ir ryžtis pasitraukimui ieškodamas naujų galimybių. Būtent toks yra tikro vadovo kelias. Tuo labai tikiu. Būtent tokį vadovą už jo savikritiškumą ir drąsą gerbiu.

Ambicingas kelias – ne atostogų kelionė

Šiandien vadovų komandoje esame šešiese: esame atsinaujinę ir važiuojame nauja jėga bei teisinga kryptimi. Puikiai visi suprantame, koks tikslas mus vienija ir ko tikimės vieni iš kitų. Suprantame, kad tai ne atostogų kelionė, todėl ji neturi būti ir tikrai niekam nebus patogi, nes tai verslo kelionės ešelonas.

Komentaro autorė - Rasma Saulė, „Itella Logistics“ direktorė

