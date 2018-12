Šiaulių savivaldybėje tęsiasi atleidimų banga

Šiaulių m. savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl Marijaus Veličkos, administracijos direktoriaus pavaduotojo, nušalinimo nuo pareigų. Prieš kelias dienas Šiauliuose buvo atleisti administracijos direktorius ir vicemeras.

Direktoriaus pavaduotojas nuo pareigų nušalintas siekiant ištirti gautus tarnybinius pranešimus. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, pagal Vietos savivaldos įstatymą, eis Gintautas Sitnikas, kitas administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Ponas Velička nušalintas „dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo“. Teigiama, kad jis vėlavo vizuoti svarbų dokumentą. Dėl to klausimas ir sprendimo projektas buvo laiku neįtraukti į gruodžio 20-ąją vyksiančio Šiaulių m. Tarybos posėdžio darbotvarkę, tad nebelieka galimybės priimti minėto sprendimo projekto. Juo turėjo būti tikslinamas Šiaulių miesto bendrasis planas. Dėl to Šiauliai gali netekti apie 45 mln. Eur investicijų.

„Tos investicijos yra susijusios su kariuomenės planais įkurti Šiaulių Gubernijos rajone papildomą kariuomenės batalioną,“ - sako Artūras Visockas, Šiaulių m. meras.

Be to, teigiama, kad p. Velička, kuruodamas ir vykdydamas Šiaulių J. Janonio gimnazijos renovavimo projekto įgyvendinimą, laiku nesiėmė jokių veiksmų pats ir laiku neinformavo savo vadovų apie iškilusią grėsmę netekti apie 220.000 Eur valstybės investicijų programos lėšų, skirtų šios gimnazijos renovavimo darbams atlikti. Dėl to Šiaulių m. savivaldybė galimai neteko šių lėšų.

Atleidimai - praėjusią savaitę

VŽ primena, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba praėjusią savaitę iš pareigų atleido Antaną Bartulį, administracijos direktorių, ir Domą Griškevičių, vicemerą.

Taip pat nuspręsta pradėti miesto mero įgaliojimų netekimo procedūrą. Šiam sprendimui pritarė 18 tarybos narių, vienas susilaikė.

Už administracijos direktoriaus ir vicemero atleidimą balsavo visi posėdyje dalyvavę 19 tarybos narių.

Posėdyje nei meras, nei jo pavaduotojas nedalyvavo, teigdami, kad sušauktas tarybos posėdis yra neteisėtas. Meras šiuos klausimus svarstyti planavo gruodžio 20 dienos posėdyje. Taip pat posėdyje nedalyvavo 10 frakcijos „Dirbame miestui“ narių.

Meras dėl minėtų tarybos sprendimų teigė ketinantis kreiptis į prokuratūrą, taip pat gynė atleistą administracijos direktorių ir žadėjo skųsti teismui priimtus sprendimus.