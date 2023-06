V. Putinas: maištas bet kokiu atveju būtų numalšintas, dauguma „Wagner“ narių yra patriotai

Sekmadienio naujienų juostą galite rasti čia.

21:14 V. Putinas: dauguma „Wagner“ grupės narių yra patriotai

papildyta 22:37

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasakė savo kalbą – ji buvo trumpa ir jokių „svarbių pareiškimų“, kuriuos anonsavo jo atstovas spaudai D. Peskovas, joje nebuvo.

V. Putinas kalbėjo apie šeštadienį „Wagner“ grupės narių ir jų vadovo J. Prigožino vykdytą maištą.

Įrašytoje kalboje jis tvirtino, kad ginkluotas maištas bet kokiu atveju būtų numalšintas.

„Pilietinis solidarumas parodė, kad bet koks šantažas ir bandymai organizuoti vidaus maištą baigsis pralaimėjimu“, – kalbėjo V. Putinas.

Jis sakė, kad brolžudystės norėjo Rusijos priešai, neonaciai Kyjive, jų globėjai Vakaruose ir nacionaliniai išdavikai.

V. Putinas teigė, kad dauguma „Wagner“ grupės narių taip pat yra „patriotai“, tiesiog juos bandyta panaudoti „prieš ginklo brolius, kartu kovojusius už savo šalies ateitį“.

V. Putinas padėkojo „Wagner“ kovotojams, kurie „priėmė vienintelį teisingą sprendimą“ ir „sustojo ties paskutine riba“ – jie dabar turi galimybę pasirašyti sutartį su Rusijos gynybos ministerija, grįžti pas savo artimuosius arba išvykti į Baltarusiją.

Paties J. Prigožino savo kalboje jis nepaminėjo.

Rusijos prezidentas taip pat dėkojo teisėsaugos pareigūnams, kurie, anot jo, stojo maištininkams skersai kelio, bei Baltarusijos vadovui A. Lukašenkai už „indėlį į taikų situacijos sprendimą“, tačiau pridūrė, kad „lemiamą vaidmenį suvaidino patriotinė piliečių dvasia“.

Tuo metu A. Lukašenkos spaudos tarnyba teigia, kad jo pareiškimo šį vakarą nebus.

21:40 Kremlius teigia, kad V. Putinas šįvakar paskelbs „svarbių pareiškimų“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį vakarą pasakys kalbą, pirmadienį pranešė Kremliaus atstovas spaudai.

„Putinas šį vakarą padarys keletą svarbių pareiškimų“, – per valstybinę televiziją sakė Dmitrijus Peskovas.

Pranešama, kad pareiškimą paskelbs ir neteisėtas Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka.

21:36 Švedija skelbia apie 32 mln. Eur vertės pagalbos Ukrainai paketą

Švedija pirmadienį paskelbė, kad įsipareigoja skirti papildomą 380 mln. kronų (32 mln. Eur) humanitarinę pagalbą Ukrainai vasaros metu.

Tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ministras Johanas Forssellas spaudos konferencijoje sakė, kad po to, kai birželio pradžioje sugriauta Kachovkos užtvanka, o Ukraina pradėjo kontrpuolimą, „žinome, kad humanitarinės pagalbos poreikiai bus dideli“.

Vyriausybės teigimu, paketas bus skirtas patiems svarbiausiems poreikiams.

J. Forsellas teigė, kad tai apima maisto ir vandens tiekimą, sveikatos priežiūrą, išminavimą ir paramą nevyriausybinėms organizacijoms.

Nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį Švedija pažadėjo skirti 1,9 mlrd. kronų (163 mln. Eur) humanitarinės pagalbos ir apie 17 mlrd. kronų (146 mln. Eur) karinės pagalbos.

21:07 JAV Ukrainai skirs dar 500 mln. USD vertės karinės pagalbos

JAV antradienį planuoja paskelbti apie naują iki 500 mln. USD vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą.

Į jį bus įtrauktos sausumos transporto priemonės, sakė du JAV pareigūnai. Vienas iš jų teigė, kad pakete turėtų būti 30 kovos mašinų „Bradley“ ir 25 šarvuoti transporteriai „Stryker“.

Ukraina taip pat turėtų gauti amunicijos artilerijos sistemai HIMARS, prieštankinių ginklų, įskaitant „Javelins“, ir amunicijos priešlėktuvinėms sistemoms „Patriot“ ir „Stinger“.

20:18 J. Bidenas: per anksti daryti galutines išvadas dėl nutraukto „Wagner“ maišto

JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad dar per anksti daryti galutines išvadas po privačios samdinių bendrovės „Wagner“ boso surengto, bet galiausiai nutraukto žygio į Maskvą.

Jis taip pat prisiekė, kad Vakarai neturi nieko bendra su šiuo maištu.

„Taip pat sukviečiau pagrindinius mūsų sąjungininkus pasikalbėti per „Zoom“, – žurnalistams sakė J. Bidenas. – Jie sutarė, kad turime užtikrinti, jog (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui nesuteiksime jokio preteksto dėl to kaltinti Vakarus ir NATO.“

20:09 Ukrainos pilietinė visuomenė kreipėsi į NATO

Artėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, atsiranda istorinė galimybė įsipareigoti pakviesti Ukrainą kuo greičiau prisijungti prie Aljanso, sako ukrainiečių pilietinė visuomenė.

Daugiau nei 70 analitinių centrų ir nevyriausybinių organizacijų pirmadienį išplatino bendrą pareiškimą, kuriame ragina NATO valstybes nares prisiimti šį politinį įsipareigojimą.

„Esame tvirtai įsitikinę, kad toks įsipareigojimas bus veiksmingiausia priemonė siekiant nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą, užkirsti kelią naujai agresijai, palaikyti Ukrainos demokratines permainas ir atstatyti Ukrainą pasitelkiant partnerystę su privačiomis įmonėmis NATO valstybėse narėse“, – teigiama jame.

Autoriai pažymi, kad plačiai paplitęs teiginys, jog kariaujanti šalis negali būti pakviesta, negalioja Ukrainos atžvilgiu, kadangi šalis neturi jokių pretenzijų į svetimas žemes, ir, vadovaudamasi tarptautinės teisės normomis, tik išlaisvina savo teritorijas, kurias okupavo Rusija. Plačiau skaitykite čia.

19:27 Žiniasklaida: „Wagner“ kovotojams Baltarusijoje pradėta statyti stovykla

Baltarusijos teritorijoje pradėtos statyti „Wagner“ stovyklos, rašo Rusijos nepriklausomas naujienų portalas „Verstka“.

Leidinys pranešė, kad netoli Asipovičų miesto Mogiliovo srityje, maždaug už 200 km nuo Ukrainos sienos, statoma karinė stovykla, skirta 8.000 kovotojų, o ateityje stovyklų bus ir daugiau.

Pasak „Verstka“ šaltinių, valdžios nurodymu darbininkams buvo duotos užduotys „labai greitai“ pastatyti 24.000 kv. m ploto stovyklą.

Savaitgalį J. Prigožinas buvo pradėjęs ginkluotą maištą prieš Rusijos karinę vadovybę, bet vėliau paskelbė atsitraukiantis – po susitarimo su Baltarusijos autoritariniu prezidentu A. Lukašenka jo pajėgos paliko užimtas pozicijas. Kremlius šeštadienį paskelbė, kad J. Prigožinas išvyks į Baltarusiją.

18:08 V. Zelenskis apsilankė fronto linijoje Donecke

papildyta 19:05

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį apsilankė prie fronto linijos, esančios Donecko srityje. Šią sritį šalies rytuose iš dalies yra okupavusios Rusijos pajėgos.

V. Zelenskis susitiko su Chortycios operatyvinės ir strateginės kariuomenės grupės, kuri veikia Ukrainos Rytų fronte, kariais, dalyvaujančius sunkiuose mūšiuose aplink Bachmutą.

Ukrainos vadovas įteikė kariams medalius bei trumpai pasikalbėjo su šalies sausumos pajėgų vadu pulkininku Oleksandru Syrskiu.

Prezidentūros interneto svetainėje paskelbtose nuotraukose jis taip pat užfiksuotas labiau atsipalaidavęs – pakelės degalinėje jis vaišinosi kava bei su kariais ir darbuotojais darėsi asmenukes.

„Pagal gražią tradiciją Volodymyras Zelenskis užsuko į degalinę Donecko srityje ir išgėrė kavos su ten darbo reikalais atvykusiais kariškiais“, – sakoma prezidentūros pranešime.

18:06 Paskelbtas pirmas J. Prigožino garso pranešimas po nutraukto maišto

papildyta 18:51

Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ boso Jevgenijaus Prigožino spaudos tarnyba pirmadienio popietę paskelbė pirmą jo garso pranešimą po nutraukto maišto.

12 min. trukmės įraše J. Prigožinas komentuoja, kaip pats sako, praėjusius įvykius.

Jis teigė, kad žygio į Maskvą priežastis buvo jo noras užkirsti kelią „Wagner“ išformavimui.

„Ėjome pademonstruoti savo protesto, o ne nuversti valdžią šalyje“, – sakė J. Prigožinas.

Jis taip pat neigė teiginius, jog jo kariai pasirašys sutartis su Rusijos gynybos ministerija.

„Wagner“ vadovas sakė, kad žygis į Maskvą atskleidė labai rimtą saugumo problemą Rusijoje. Pasak jo, kariai sustojo likus 200 km iki Maskvos, pakeliui užblokavę visą karinę infrastruktūrą, įskaitant oro bazes.

J. Prigožinas pridūrė, kad miesteliuose, per kuriuos pražygiavo jo kovotojai, buvo išreikštas sutiktų civilių gyventojų prielankumas.

„Rusijos miestuose civiliai mus pasitiko su Rusijos vėliavomis ir „Wagner“ simbolika. Mums pražygiavus, jie visi džiaugėsi“, – teigė jis.

Be kita ko, J. Prigožinas tvirtina, kad maišto metu „Aliaksandras Lukašenka ištiesė ranką ir pasiūlė sprendimus dėl tolesnės „Wagner“ veiklos teisėtoje jurisdikcijoje“.

17:33 Rusams apšaudžius Nikopolį žuvo du žmonės

Rusams apšaudžius Nikopolį žuvo du žmonės, pirmadienį pranešė Dnipro srities gubernatorius Serhijus Lysakas.

„Po pietų rusai puolė Nikopolį sunkiąja artilerija. Jie smogė privačiai įmonei. Žuvo du jos darbuotojai – 51 metų moteris ir 50 metų vyras“, – parašė jis platformoje „Telegram“.

Dar vienas 49 metų vyras buvo sužeistas.

17:21 FT: Vokietija atmeta planą perduoti Ukrainai įšaldytus Rusijos aktyvus

Vokietija ir kai kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės išreiškė abejonių dėl Briuselio planų panaudoti dalį Bendrijoje įšaldytų Rusijos centrinio banko aktyvų Ukrainos atstatymui.

Tokią informaciją pirmadienį skelbia britų leidinys „Financial Times“. Jo duomenimis, Berlynas šiuos planus pavadino „skubotais veiksmais“, kurie gali kelti teisinę ir finansinę rizikas. Plačiau skaitykite čia.

16:53 S. Lavrovas: „Wagner“ tęs veiklą Malyje ir CAR

Rusijos samdinių grupė „Wagner“ tęs operacijas Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje, nepaisant savaitgalį samdinių boso surengto, bet galiausiai nutraukto, maišto, pirmadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

„Wagner“ grupės nariai „ten dirba instruktoriais. Šis darbas, žinoma, bus tęsiamas“, per interviu prokremliškai televizijai RT sakė S. Lavrovas ir pridūrė, kad maištas neturės įtakos Rusijos ryšiams su partneriais ir draugiškomis šalimis.

S. Lavrovas tvirtino, kad Europa ir Prancūzija paliko abi Afrikos šalis, o šios savo ruožtu paprašė Rusijos ir „Wagner“ atsiųsti karinių instruktorių ir užtikrinti jų vadovų saugumą.

Vakarų valstybės mano, kad „Wagner“ grupė išnaudojama Rusijos įtakai užsienyje skatinti, ir kaltina ją kankinimais bei gamtos išteklių eksploatavimu.

16:41 Lenkija žada aprūpinti Ukrainos pareigūnus automatais ir šoviniais

Lenkija žada aprūpinti Ukrainos pareigūnus – Nacionalinę gvardiją, policiją ir Pasienio apsaugos tarnybą – tūkstančiais automatų ir milijonais šovinių.

Tai pirmadienį Žešuve per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos vidaus reikalų ministru Ihoriu Klymenka pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministras Mariuszas Kaminskis, pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Šiuo metu svarbiausias dalykas yra ginklai. Netrukus pradėsime tiekti ginklus Ukrainos nacionalinei gvardijai, Ukrainos policijos šturmo brigadoms ir Pasienio apsaugos tarnybai. Tai bus tūkstančiai automatų, milijonai šovinių, kurie leis Ukrainos gynėjams, Europos gynėjams, efektyviai kovoti“, – sakė M. Kaminskis.

16:32 S. Lavrovas: tiriama, ar Vakarų žvalgybos dalyvavo maište

Rusijos specialiosios tarnybos tiria, ar Vakarų žvalgybos dalyvavo šeštadienio įvykiuose , vaizdo komentare „Russia Today“ sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, turėdamas omenyje privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovo J. Prigožino pradėtą vykdyti, bet vėliau nutrauktą ginkluotą maištą.

Rusija dažnai kaltina užsienį kišimusi į jos vidaus reikalus.

16:11 „Wagner“ būstinė Sankt Peterburge: dirbame įprastai

Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“, kurios lyderis Jevgenijus Prigožinas savaitgalį sukėlė maištą, pagrindinė būstinė Sankt Peterburge pirmadienį pareiškė, kad dirba įprastu režimu.

„Nepaisant įvykių, centras toliau dirba įprastu režimu pagal Rusijos Federacijos įstatymus“, – sakoma grupės pagrindinės būstinės pareiškime.

Jame teigiama, kad „Wagner“ grupė dirba dėl Rusijos ateities, ir dėkoja savo rėmėjams.

16:06 V. Putinas kalbėjosi su Irano ir Kataro vadovais

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu kalbėjosi su Irano prezidentu Ebrahimu Raisi, pirmadienį pranešė Kremlius.

„Irano prezidentas išreiškė visapusišką paramą Rusijos vadovybei dėl birželio 24 d. įvykių“, – sakoma Kremliaus pranešime, turint omenyje „Wagner“ vadovo J. Prigožino surengtą, bet vėliau nutrauktą maištą.

V. Putinas pirmadienį taip pat kalbėjosi telefonu su Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamadu al Tani.

Tačiau šalys pateikė skirtingas pokalbio versijas.

Kremlius pranešė, kad emyras išreiškė paramą V. Putino veiksmams, reaguojant į šeštadienį vykdytą bandymą surengti ginkluotą maištą.

Tuo metu Kataro pareiškime sakoma, kad emyras „aptarė naujausius įvykius Rusijoje“ ir paragino nesutarimus spręsti „dialogu ir diplomatinėmis priemonėmis, tarptautinius ginčus spręsti taikiomis priemonėmis“ bei atgrasyti nuo „tolesnio eskalavimo vietoje“.

Šeichas Tamimas „taip pat atnaujino Kataro valstybės poziciją, raginančią gerbti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą jos tarptautiniu mastu pripažintose sienose“, priduriama pareiškime.

15:38 J. Stoltenbergas: „Wagner“ maištas – vidinis Rusijos reikalas

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sako, kad Aljansui kol kas per anksti spręsti, kaip reaguoti į praėjusio savaitgalio neramumus Rusijoje.

„Šiuo metu per anksti sakyti, (kaip NATO turi reaguoti – BNS), nes viskas dar gali vystytis“, – Pabradės poligone Švenčionių rajone žurnalistams pirmadienį sakė J. Stoltenbergas.

Anot jo, NATO atidžiai stebi padėtį ir galės reaguoti greitai, jeigu prireiks.

NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad samdinių grupės „Wagner“ maištas prieš Rusijos karinę vadovybę yra vidinis šalies reikalas.

„NATO šiuo metu yra susitelkusi ties parama Ukrainai. Jie (įvykiai – BNS) demonstruoja Rusijos režimo trapumą, bet ne NATO kištis į šiuos klausimus“, – kalbėjo Aljanso vadovas.

15:19 Tavrijos krypties pajėgos pasistūmėjo į priekį 1,5 km

Dėl sisteminio spaudimo Ukrainos Tavrijos krypties gynybos pajėgos padarė pažangą ir pasistūmėjo pusantro kilometro į priešo gilumą. Apie tai pranešė Tavrijos krypties gynybos pajėgų jungtinis spaudos centras.

Pažymima, kad kalbama apie sėkmingus „Tavrijos“ grupės karių ir smogiamųjų dalinių puolamuosius veiksmus Melitopolio kryptimi.

„Vyksta pasiektų linijų įtvirtinimas, išminavimas ir vietovės žvalgyba iš oro“, – praneša spaudos centras.

14:32 Karinės pagalbos Ukrainai fondą ES papildys 3,5 mlrd. Eur

Europos Sąjungos valstybės narės pirmadienį susitarė 3,5 mlrd. Eur papildyti Europos taikos priemonę – fondą, kurį naudoja karinei pagalbai Ukrainai finansuoti.

Tai įvyko po to, kai Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino ES užsienio reikalų ministrus, pirmadienį dalyvaujančius Užsienio reikalų tarybos posėdyje, „paspartinti Rusijos pralaimėjimą didinant paramą Ukrainai“.

14:20 V. Putinas pirmąkart po J. Progožino maišto pasirodė vaizdo kreipimesi

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasirodė Kremliaus vaizdo kreipimesi, kuriame kalbėjo pirmą kartą po savaitgalį „Wagner“ vadovo surengto, bet galiausiai nutraukto maišto.

V. Putinas kalbėjo jaunimo forume, pavadintame „Ateities inžinieriai“, ir pagyrė įmones už tai, kad, jo žodžiais, jos užtikrino stabilų šalies pramonės veikimą rimtų išorės iššūkių akivaizdoje.

13:58 Ukrainos pajėgos išvadavo Rivnopilį

Ukrainos pajėgos išvadavo dar vieną rusų kontroliuotą gyvenvietę pietiniame fronte, pirmadienį paskelbė ukrainiečių gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

„Gynybos pajėgos sugrąžino mūsų kontrolėn Rivnopilį. Tęskime toliau“, – savo „Telegram“ kanale parašė viceministrė, paminėdama kaimiškąją bendruomenę Donecko srityje.

Atskirame vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“, matyti Ukrainos 31-osios atskirosios mechanizuotosios brigados kariai, pozuojantys su nacionaline vėliava priešais sugriautą medinį namą.

Vienas iš karių sakė, kad Rivnopilis buvo išvaduotas sekmadienį, kai Rusijos pajėgos pabėgo. „Judame į priekį“, – pridūrė jis.

13:44 Bulgarija kaltina Rusiją ginklų sandėlių sprogdinimu

Bulgarijos ginklų kompanijos EMKO šaudmenų sandėliai sprogo anksti sekmadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai Bulgarija paskelbė prisijungsianti prie koalicijos ir tieksianti šaudmenis Ukrainai.

Sekmadienį sprogę sandėliai ir prieš metus buvo tapę sabotažo taikiniu. Jie priklauso vienam garsiausių Bulgarijos ginklų gamintojų ir prekybininkų Emilianui Gebrevui, kuris prieš aštuonerius metus tapo pasikėsinimo nužudyti naudojant į „Novičiok“ panašią medžiagą auka. Bulgarijos pareigūnai dėl to kaltina rusų žvalgybą, praneša „Euroactiv“.

Daugiau skaitykite čia.

13:20 ES patvirtino dar 3,5 mlrd. Eur vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą

ES nutarė skirti dar 3,5 mlrd. Eur Ukrainos gynybos reikmėms, pranešė ES atstovė spaudai.

„Mes ir toliau teiksime karinę paramą tiek įranga, tiek mokymais, kiek reikės“, – pranešė Josepas Borrellis, ES diplomatijos vadovas.

13:00 Danija pradeda apmokyti ukrainiečių pilotus naudotis naikintuvais F-16

Danijos vyriausybė pirmadienį paskelbė, kad prasidėjo ukrainiečių pilotų apmokymas naudotis naikintuvais F-16 ir kad šios Skandinavijos šalies jau seniai turimų amerikietiškų naikintuvų eksploatavimo pabaiga buvo paankstinta dvejais metais.

Juos pakeisiantys naikintuvai F-35 bus eksploatuojami nuo 2025 metų, sakė Troelsas Lundas Poulsenas, laikinai einantis gynybos ministro pareigas. Iš pradžių pakeitimas planuotas 2027-aisiais.

Pasak T. Lundo Poulseno, NATO narė Danija pradėjo ukrainiečių pilotų mokymą. „Taip pat svarstysime, ar turėtume konkrečiai padovanoti Ukrainai danų [turimų] naikintuvų F-16 ir kiek jų turėtų būti“, – sakė jis.

Ukrainiečių pilotai turi praeiti nuo pusmečio iki aštuonių mėnesių trukmės mokymus, kol galės būti dovanojami danų turimi F-16, šalies transliuotojui DR sakė T. Lundas Poulsenas.

„Tai nereiškia, kad negalima priimti sprendimo iš anksto. Tačiau (lėktuvai F-16) bus Danijoje iki 2024-ųjų“, – sakė T. Lundas Poulsenas.

Danija yra užsakiusi 27 naikintuvus F-35A. Jie pakeis daugiau kaip 40 metų senumo F-16, kurių eksploatuojamų Danija turi 30. Perėjimas prie naikintuvų F-35A vyks nuo 2023 metų pabaigos iki 2025 metų pabaigos.

12:39 Ukrainiečiai įsitvirtina kairiajame Chersono srities krante

Prorusiškas propagandistas Aleksandras Kotsas pripažįsta, kad Rusijos pajėgos pasitraukė iš Dačio – mažo kaimelio kairiajame Chersono srities krante prie Antonivskio tilto, rašoma „Twitter“:

„Pastarąją savaitę priešo aktyvumas prie Dnipro Antonovskio tilto srityje išaugo neįprastai. Perėjimo į mūsų krantą seklia upe intensyvumas išaugo daug kartų. Šiandien turime konstatuoti, kad ukrainiečiai įsitvirtino kairiajame krante ir bando plėsti savo kontroliuojamą zoną. Mūsų grupės iš šios zonos evakuojamos, kad nebūtų atkirstos nuo pagrindinių jėgų.“

Rusijos pajėgoms netrukus gali tekti tiltą susprogdinti, kad galėtų atsitraukti.

Backed by the statements of both side and especially by video footage, it is certain that Ukrainian forces successfully crossed the Dnipro river at the Antonovsky Bridge and established a bridge head. Russian forces will soon have to decide whether to mount a counteroffensive or pic.twitter.com/LanNy0S2Dt— (((Tendar))) (@Tendar) June 26, 2023

Pro-Russian propagandist Sasha Kots admits that Russian forces withdrew from Dachi, the small village on the left bank of the Kherson region near the Antonivskyi bridge. Ukrainians have a bridgehead. "In the last week, enemy activity on the Dnipro in the area of the Antonovskyi pic.twitter.com/uzAc2ho9np— NOELREPORTS (@NOELreports) June 26, 2023

12:28 R. T. Erdoganas: J. Prigožino maištas galėjo sukelti humanitarinę katastrofą Ukrainoje

Recepas Tayyipas Erdoganas, Turkijos prezidentas, ir Jensas Stoltenbergas, NATO vadovas, sekmadienį telefonu aptarė naujausius įvykius Rusijoje, sakoma Erdogano administracijos pranešime.

Pasak Turkijos prezidento, laiku deeskaluota padėtis Rusijoje užkirto kelią „nepataisomai humanitarinei katastrofai Ukrainai“, teigiama po pokalbio paskelbtoje ataskaitoje.

Ką tiksliai reiškia humanitarinė katastrofa ir kaip ją gali sukelti įvykiai Rusijoje, nenurodoma.

Pokalbyje su J. Stoltenbergu R. T. Erdoganas taip pat sakė, kad Turkija tikisi, kad maišto epizodas bus „naujas etapas kelyje į teisingą taiką Ukrainoje“.

Šalys taip pat aptarė Švedijos narystės NATO klausimą. Švedija (kartu su Suomija) prašė aljanso Rusijos invazijos į Ukrainą fone, tačiau Turkija iki šiol blokavo Švedijos paraišką.

12:20 D. Kuleba: Ukraina laimės

Dmitrijus Kuleba, Ukrainos užsienio reikalų ministras, pirmadienį paragino ES „paspartinti Rusijos pralaimėjimą“ didinant paramą Ukrainai.

„Reuters“ praneša, kad susitikime su ES užsienio reikalų ministrais dalyvavęs Kuleba socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, kad maišto metu tankai pajudėjo Maskvos link, tai rodo, kad „Ukraina laimės“.

12:12 A. Anušauskas: Rusija tampa nestabilumo zona

Po savaitgalį vykusio „Wagner“ karinės grupuotės maišto Rusijai tapus nestabilumo zona, būtina sekti situaciją kaimynystėje ir būti pasiruošus į ją reaguoti, sako Arvydas Anušauskas, krašto apsaugos ministras.

„Mes, be abejo, turime reaguoti į tai, kad pati Rusija tampa nestabilumo zona. Be abejonės, tai kelia papildomų susirūpinimų, kas vyks mūsų kaimynystėje, jeigu kalbame apie Prigožiną Baltarusijoje ar galimą jo samdinių atsiradimą šitoje šalyje. Turime sekti situaciją ir atitinkamai reaguoti“, – žurnalistams pirmadienį sakė krašto apsaugos ministras.

Plačiau skaitykite čia.

11:24 G. Landsbergis: po „Wagner“ maišto Rusijoje svarbu sutelkti dėmesį į paramą Ukrainai

Po „Wagner“ maišto Rusijoje svarbu sutelkti dėmesį į paramą Ukrainai, sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Pastarosios dienos turėjo mus pamokyti, kad nereikia galvoti apie režimo pakeitimą Rusijoje. Rusija yra visiškai pajėgi tai padaryti pati. Mums reikia nesiblaškyti, nes tokie įvykiai gali pasikartoti ateityje, viskas, ką turime daryti, tai sutelkti dėmesį į Ukrainą“, – pirmadienį Liuksemburge prieš Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos susitikimą sakė ministras.

Anot G. Landsbergio, dėl įvykių Rusijoje reikia dvigubinti paramą, ypač finansinę, Ukrainai, aprūpinti ją įranga. Jis pridūrė sąjungininkų prašantis į situaciją Rusijoje žiūrėti rimtai.

„Prireikė pusės dienos, kad karinis būrys pajudėtų 200 kilometrų nuo Maskvos, tad įsivaizduokite, kaip greitai jie gali tai padaryti kirsdami Baltarusiją ir pasiekdami Lietuvos sieną“, – kalbėjo ministras.

„Manyčiau, kad Aliaksandras Lukašenka taip pat nėra tikras dėl savo ateities, o tai reiškia, kad jei jis būtų leidęs situacijai vystytis natūraliai, tai taip pat galėtų reikšti, kad jo ateitis Baltarusijoje yra abejotina“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Pasak jo, įvykius Rusijoje buvo galima nuspėti, tą rodo ir šalies istorija, kur „būta panašių momentų, kai Rusija persistengdavo ir tada Maskvoje kildavo problemų.“

11:10 G. Nausėda teigia, kad neramumai Rusijoje gali kartotis

Praėjusio savaitgalio neramumai Rusijoje rodo, kad panašaus masto ir didesnių iššūkių galima laukti ir ateityje, sako Gitanas Nausėda, šalies vadovas. Daugiau skaitykite čia.

11:01 „Kommersant“: J. Prigožino atžvilgiu tęsiamas tyrimas dėl maišto

Tyrimas Jevgenijaus Prigožino atžvilgiu dėl ginkluoto maišto organizavimo pirmadienio rytą nebuvo nutrauktas, rusų saugumo tarnybos FSB tyrimų valdybos tyrėjas jį tęsia, pranešė Rusijos verslo laikraštis „Kommersant“.

Baudžiamoji byla dėl raginimų dalyvauti ginkluotame maište buvo iškelta vėlai penktadienį, J. Prigožinui apkaltinus Rusijos kariuomenę dėl „Wagner“ pozicijų apšaudymo ir paskelbus „teisingumo žygį“ prieš Rusijos gynybos ministerijos vadovybę.

Šeštadienį vakare Dmitrijus Peskovas, Kremliaus atstovas, žurnalistams sakė, kad baudžiamoji byla J. Prigožino atžvilgiu bus nutraukta, o pats J. Prigožinas pasitrauks į Baltarusiją.

D. Peskovo teigimu, maište dalyvavę samdiniai, atsižvelgiant į jų nuopelnus mūšio lauke, nebus persekiojami, o dalis kovotojų, kurie nebuvo prisijungę prie J. Prigožino kolonos, žygiavusios į Maskvą, pasirašys kontraktus su Gynybos ministerija.

Apie J. Prigožino dabartinę buvimo vietą nieko nežinoma.

10:33 Rusijos rublis dolerio atžvilgiu – žemiausiame lygyje per 15 mėnesių

Pirmadienio ryte rublis buvo atpigęs 2,1% JAV dolerio atžvilgiu ir siekė 86,37 RUB/USD. Kiek anksčiau ji buvo smuktelėjusi iki 87,23 RUB/USD ir tapusi pigiausia nuo 2022 m. kovo pabaigos.

Euro atžvligiu ji pigo 2,2%, iki 94,37 RUB/Eur.

„Brent“ naftos kaina didėjo 0,2% iki 74,03 USD už barelį.

10:07 ES: „Wagner“ krizė rodo, kad Maskvos karas Ukrainoje ardo Rusijos galią

Nutrauktas „Wagner“ maištas rodo, kad Maskvos karas Ukrainoje ardo Rusijos galią, o nestabilumas šioje branduolinį ginklą turinčioje šalyje nėra geras dalykas, pirmadienį sakė Europos Sąjungos diplomatijos vadovas.

„Tai, kas nutiko šį savaitgalį, rodo, kad karas prieš Ukrainą ardo Rusijos galią ir veikia jos politinę sistemą“, – ES užsienio reikalų ministrų susitikime sakė Josepas Borrellis.

„Tikrai nėra geras dalykas matyti, kad tokioje branduolinėje galioje kaip Rusija gali prasidėti nestabilumo fazė. Į tai taip pat reikia atsižvelgti“, – žurnalistams sakė J. Borrellis.

Pasak jo, svarbiausia išvada ta, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėtas karas prieš Ukrainą ir „monstras, kurį Putinas sukūrė su „Wagner“, kanda jam“.

„Monstras veikia prieš savo kūrėją, politinė sistema demonstruoja trapumą, o karinė galia trūkinėja“, – sakė J. Borrellis.

ES užsienio reikalų ministrai per savo eilinį susitikimą Liuksemburge bando perprasti „Wagner“ maišto Rusijoje pasekmes.

Tobias Billstromas, Švedijos užsienio reikalų ministras, sakė, kad šis maištas Rusijai yra vidaus reikalas, ir tvirtino, jog svarbiausia yra remti Ukrainą, kad ji galėtų atkovoti savo teritorijas.

09:43 JK žvalgyba mano, kad Rusija neturi daug galimybių paremti savo karius fronte

Yra „mažai įrodymų“, kad Rusija turi „reikšmingų“ sausumos pajėgų rezervų, kurie galėtų būti panaudoti siekiant sustiprinti fronto liniją, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Savo naujausioje žvalgybos informacijoje ji pridūrė, kad Ukrainos pajėgos padarė pažangą šiauriniame ir pietiniame Bachmuto – rytinio miesto, kuriame vyko kruviniausios kautynės, – flanguose, praneša „Skynews“.

09:37 Maskvos meras nutraukė skubias „kovos su terorizmu“ priemones

Sergejus Sobianinas, Maskvos meras, pareiškė atšaukiantis kovos su terorizmu režimą, kuris buvo įvestas, kai šeštadienį įvyko ginkluotas „Wagner“ samdinių maištas.

Tai S. Sobianinas paskelbė „Telegram“ socialiniame tinkle. Jis padėkojo gyventojams už jų „ramybę ir supratingumą“.

„Reuters“ praneša, kad Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas teigė, jog padėtis šalyje yra „stabili“.

09:29 Britų žvalgyba: Ukraina įgauna pagreitį puolime aplink Bachmutą

Vykdydama platesnio masto kontrpuolimą Ukraina įgavo pagreitį išpuoliuose aplink Bachmutą Donecko srityje, pirmadienį praneša britų žvalgyba, teigdama, kad per kelių brigadų operaciją Ukrainos pajėgos padarė pažangą šiauriniame ir pietiniame miesto flanguose.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad nėra daug įrodymų, kad Rusija turi kokių nors reikšmingų sausumos pajėgų operacinio lygmens rezervų, kuriuos galėtų panaudoti kovai su įvairiomis grėsmėmis, dabar jai iškylančiomis labai atskirtuose sektoriuose nuo Bachmuto iki Dnipro upės rytinio kranto, esančio už daugiau kaip 200 km.

09:25 Ukraina: rusai surengė raketų ir oro atakų

Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną raketų ir oro smūgių ataką prieš Ukrainą, pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Informacija apie šio išpuolio padarinius šiuo metu atnaujinama.

Generalinis štabas socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad sekmadienį Rusija surengė raketų ataką Ukrainos teritorijoje, panaudodama šešias priešlėktuvines valdomas raketas S-300 prieš civilinius taikinius Zaporižios srityje. Be to, užpuolikai surengė 33 oro smūgius, taip pat daugiau kaip 45 pažangių raketų paleidimo sistemų atakas.

„Per rusų atakas nukentėjo civilių gyventojų, padaryta žalos gyvenamiesiems namams, verslo ir administraciniams pastatams bei privačioms transporto priemonėms“, – nurodė Generalinis štabas.

Raketų ir oro smūgių šalyje tikimybė išlieka labai didelė, pažymima pranešime.

Priešas, anot Generalinio štabo, daugiausia dėmesio skiria Lymano, Bachmuto ir Marjinkos kryptims, tačiau bandymai pulti buvo nesėkmingi. Nurodoma, kad per praėjusią parą šiuose fronto ruožuose įvyko 36 susirėmimai.

Generalinis štabas taip pat nurodė, kad per pastarąsias 24 valandas Ukrainos oro pajėgos aštuonis kartus smogė iš oro priešo karių susitelkimo vietoms. Be to, Ukrainos gynėjai perėmė šešis rusų dronus.

09:23 Buvo grasinama „Wagner“ narių šeimoms

Rusijos žvalgybos tarnybos grasino „Wagner“ grupės narių šeimoms prieš Jevgenijui Prigožinui paraginant veržtis į Maskvą, naujienų agentūrai „The Telegraph“ sakė Jungtinės Karalystės saugumo šaltiniai.

Taip pat buvo įvertinta, kad samdinių pajėgos turėjo 8.000 kovotojų, o ne 25.000 (kaip teigė J. Prigožinas), ir greičiausiai nebūtų pavykę užimti Rusijos sostinės, rašo „The Guardian“.

Toks pranešimas esą leidžia suprasti, kodėl J. Prigožinas šeštadienį nutraukė savo maištingą žygį į Maskvą likus kelioms valandoms kelio iki miesto.

09:06 Ukraina susigrąžino daugiau nei 100 kv. km teritorijos

Pasak Hannos Maliar, Ukrainos gynybos ministrės, nuo kontrpuolimo pradžios Ukraina atkovojo apie 130 kvadratinių kilometrų teritorijos palei pietinę fronto liniją, praneša „Skynews“.

Atnaujintame „Telegram“ pranešime ji pridūrė: „Padėtis pietuose per pastarąją savaitę reikšmingai nesikeitė.“

Ji taip pat pažymėjo, kad rytinėje fronto linijos dalyje, kuri apima Lymaną, Bachmutą, Avdijivką ir Marjinką, per pastarąją savaitę įvyko apie 250 kovinių susirėmimų.

„Rusijos okupacinės pajėgos rodo stiprų pasipriešinimą, tuo pat metu patiria didelių nuostolių. Priešo aukų per pastarąją savaitę aštuonis kartus daugiau nei mūsų“, – rašė ji.

09:00 Rusija: „Wagner“ maišto metu buvo apgadinta namų ir kelių

Rusijos pareigūnai sekmadienį nurodė, kad privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ maišto šalyje metu buvo apgadinta namų ir kelių.

„Wagner“ boso Jevgenijaus Prigožino, kuris penktadienį pažadėjo nuversti Rusijos kariuomenės vadovybę, ginkluotas sukilimas sukėlė didžiausią per pastaruosius dešimtmečius politinę krizę Rusijoje.

Savaitgalį J. Prigožinas įsakė savo pajėgoms užimti svarbų karinį štabą Rusijos pietuose, Rostove prie Dono, ir pradėti žygį į Maskvą, o po susitarimo su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka netikėtai liepė savo samdiniams apsisukti.

Maksimas Jancovas, pietinio Voronežo regiono pareigūnas, sekmadienį pranešė, kad Jelizavetovkos kaime per susišaudymą, kuriame dalyvavo „Wagner“ pajėgos, buvo apgadinta 19 namų.

Rostove prie Dono tankų vėžės sugadino apie 10.000 kvadratinių metrų gatvių, socialinėje žiniasklaidoje paskelbė meras Aleksejus Logvinenka.

Voronežo valdžia savaitgalį pranešė apie didžiulį gaisrą naftos bazėje, kuris, tikėtina, kilo dėl „Wagner“ maišto. Gubernatorius Aleksandras Gusevas sekmadienį išplatintame pranešime apie gaisro pasekmes neužsiminė.

Rusijos valdžios institucijos nepranešė apie jokias aukas, nors „Wagner“ pareiškė, kad numušė kelis orlaivius.

Šis maištas buvo ilgą laiką besitęsiančių J. Prigožino nesutarimų su Rusijos kariuomenės vadovybe dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą kulminacija.

08:37 Rusijos gynybos ministras pirmą kartą viešai pasirodė po savaitgalio įvykių

Rusijos gynybos ministras pirmą kartą viešai pasirodė po savaitgalio „Wagner“ grupės maišto, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.

Pasak naujienų agentūros „RIA Novosti“, Sergejus Šoigu aplankė Rusijos karius, dalyvaujančius invazijoje į Ukrainą, ir Vakarų karinės apygardos vadus. Nepateikta jokios informacijos apie tai, kada ir kur įvyko apsilankymas.

Rusijos gynybos ministerija praneša, kad vadovybės posėdyje S. Šoigu išklausė generolo pulkininko Jevgenijaus Nikiforovo pranešimą „apie esamą situaciją“ ir „priešo veiksmų pobūdį“. Ministras nurodė aktyviai vykdyti žvalgybą, kad iš anksto atskleistų Ukrainos kariuomenės planus „tolimuose prieigose prie fronto linijos“, rašoma pranešime.

Russia released footage of Shoigu for the first time since the mutiny of Prigozhin. “Inspecting” something. pic.twitter.com/nKJe2d9YvW— NOELREPORTS (@NOELreports) June 26, 2023

08:31 Rusijos kariuomenė smarkiai atakavo Chersono regioną

Rusijos kariuomenė Chersono sritį atakavo 95 kartus, iššovė 644 sviedinius, praneša „Ukrinform“.

Tokį pranešimą „Telegram“ tinkle išplatino Oleksandras Prokudinas, Chersono regiono karinės administracijos vadovas.

Rusijos armija naudojo minosvaidžius, artileriją, daugkartinio paleidimo raketų sistemas (MLRS), tankus, bepiločius orlaivius.

07:46 Australijos vyriausybė suteiks Ukrainai naują pagalbos paketą

Australijos vyriausybė suteiks Ukrainai naują 73 mln. USD vertės pagalbos paketą, skirtą atremti Rusijos agresiją, paskelbė Anthony Albanese, Australijos ministras pirmininkas.

Į paramos paketą įeina 70 karinių transporto priemonių, įskaitant 28 šarvuočius, 14 specialiosios paskirties mašinų, 28 sunkvežimius ir 14 priekabų, rašo BBC.ru.

„Australija yra nepajudinama ryžto užkardyti Rusijos veiksmus ir jiems pasipriešinti rėmėja, stengiamės padėti Ukrainai pasiekti pergalę“, – sakė A. Albanese.

07:34 JK ir sąjungininkės apmokė 17.000 Ukrainos karių

Jungtinė Karalystė ir kitos sąjungininkės, siekdamos padėti Kyjivui atremti Rusijos invaziją, per pastaruosius metus apmokė daugiau kaip 17.000 Ukrainos kariuomenės naujokų, pirmadienį paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Daugiau skaitykite čia.

07:17 Buvęs JAV žvalgybos vadovas įtaria, kad į J. Prigožiną gali būti pasikėsinta

Davidas Petraeusas, buvęs JAV žvalgybos vadovas (CŽA), duodamas interviu CNN laidai „State of the Union“, patarė J. Prigožinui „būti atsargiam prie atvirų langų“, turėdamas omenyje situacijas, kai režimui nepalankūs asmenys Baltarusijoje pro juos iškrisdavo neaiškiomis aplinkybėmis. Anot jo, J. Prigožinas išsaugojo savo gyvybę, bet prarado „Wagner“ grupę, rašo „Sky News“.

07:07 A. Reznikovas situaciją aptarė su L. Austinu

Aleksijus Reznikovas, Ukrainos gynybos ministras, ir Lloydas Austinas, JAV gynybos sekretorius, telefonu aptarė įvykius Rusijoje, taip pat Ukrainos kontrpuolimą, socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė A. Reznikovas.

„Telefonu kalbėjausi su savo draugu ir kolega JAV gynybos sekretoriumi L. Austinu. Kalbėjomės apie naujausius įvykius Rusijoje. Abu sutarėme, kad Rusijos valdžia yra silpna ir kad Rusijos kariuomenės išvedimas iš Ukrainos yra geriausias Kremliaus pasirinkimas. Rusijai būtų geriau spręsti savo problemas“, – rašė A. Reznikovas.

Jie kalbėjo ir apie Ukrainos kontrpuolimą, tolesnius žingsnius stiprinant gynybos pajėgas, praneša „Ukrinform“.

„Reikalai juda teisinga linkme. Ukraina laimės“, – apibendrino A. Reznikovas.

06:53 Odesoje griaudėjo sprogimai

Ukrainoje pirmadienio naktį daug kur buvo paskelbtas oro pavojus, šalies pietvakariuose esančioje Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai.

Ukrainos kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad rusai atakavo Odesos sritį, kur veikė oro gynybos sistemos, taip pat ir virš paties miesto.

Odesos rajono administracija nurodė, kad rusai atakuoja sritį dronais ir raketomis. Gyventojai socialiniuose tinkluose rašė girdintys sprogimus.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Kyjivo, Čerkasų, Poltavos, Kirovohrado, Charkivo, Dnipropetrovsko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo srityse.

06:45 ES šalių atstovai aptars situaciją Ukrainoje po „Wagner“ maišto

Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras, pirmadienį su Europos Sąjungos (ES) kolegomis Liuksemburge aptars situaciją Ukrainoje.

Bendrijos Užsienio reikalų tarybos posėdis vyks pasauliui tebestebint įvykius Rusijoje, kur savaitgalį privati samdinių grupuotė „Wagner“ surengė maištą prieš šalies karinę vadovybę.

Parą trukusį maištą „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas užbaigė paskelbdamas atsitraukimą. Tai buvo vienas didžiausių iššūkių Rusijos prezidento Vladimiro Putino ilgamečiam valdymui ir rimčiausia saugumo krizė šalyje nuo jo atėjimo į valdžią 1999 metais.

Tai galėjo nukreipti Rusijos dėmesį ir išteklius nuo mūšio laukų Ukrainoje kaip tik tuo metu, kai Kyjivas tęsia kontrpuolimą, siekdamas susigrąžinti okupuotas teritorijas.

Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad ES šalių ministrai aptars „situaciją Ukrainoje, tolesnę Bendrijos karinę paramą šiai šaliai, Rusijos atskaitomybę už įvykdytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, įskaitant ir agresijos nusikaltimą“.

Anot ministerijos, už diplomatiją atsakingi Bendrijos ministrai taip pat aptars pasirengimą liepos 16–18 dienomis Briuselyje vyksiančiam ES–Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) viršūnių susitikimui, bendradarbiavimo su šio regiono šalimis stiprinimą kartu siekiant jų paramos Ukrainai bei taisyklėmis grįstai pasaulio tvarkai.

Susitikimo metu ministrai taip pat diskutuos apie ES skaitmeninę diplomatiją, Bendrijos vaidmenį daugiašaliuose ir dvišaliuose formatuose, siekiant formuoti globalią skaitmeninę politiką.

